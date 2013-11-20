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Xiaomi, Mi3 ve 2s'e gösterilen olağanüstü ilgiye karşı elini güçlendiriyor

5 yıl
1,5b
1
26
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Xiaomi, Mi3 ve 2s'e gösterilen olağanüstü ilgiye karşı elini güçlendiriyor
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Son dönemdeki çözümleriyle birlikte Çin'in teknoloji devi olmaya doğru başarıyla koşan Xiaomi, tüketicilerin ilgisine daha hızlı cevap verebilmek için 2014'ün ilk çeyreğine kadar elini güçlendirme planları yapıyor.

Digitimes'ın Xiaomi'nin tedarikçilerinden olan AUO ve O-Film içerisindeki kaynaklarından edindiği bilgiye göre Xiaomi, Xiaomi 3 ve Xiaomi 2S'e olan olağanüstü talep karşısında 2014'ün ilk çeyreğine kadar mevcut üretim hacmini aylık 1 milyon adet daha arttırma kararı aldı.

Xiaomi 3 ile sadece 86 saniyede 100,000 adetlik satış gerçekleştirmeyi başararak bilişim tarihine geçen Xiaomi, yılın ilk yarısında 7 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirmişti. Ancak tahminler Xiaomi'nin son dönemdeki akıllı telefonlarıyla birlikte bu sayıyı 20 milyona yükselteceğini ortaya koyuyor.


http://www.digitimes.com/news/a20131119PD210.html Yorum Yaz
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Guhong01 5 yıl en beğenilen
Bizim ülkeye gelsin bizde destek verelim...
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shadowtr 5 yıl
General Mobile bu telefonu etiket basıp satsın işte...
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kicgine 5 yıl
Gelsin bakalım ıphone, samsung ne halt edecek bakalım. Yıllardır milleti kzıkladılar
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kicgine 5 yıl
Gelsin bakalım ıphone, samsung ne halt edecek bakalım. Yıllardır milleti kzıkladılar
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kicgine 5 yıl
Gelsin bakalım ıphone, samsung ne halt edecek bakalım. Yıllardır milleti kzıkladılar
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kicgine 5 yıl
Gelsin bakalım ıphone, samsung ne halt edecek bakalım. Yıllardır milleti kzıkladılar
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kicgine 5 yıl
Gelsin bakalım ıphone, samsung ne halt edecek bakalım. Yıllardır milleti kzıkladılar
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kicgine 5 yıl
Gelsin bakalım ıphone, samsung ne halt edecek bakalım. Yıllardır milleti kzıkladılar
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ensar_cakmak 5 yıl
Türkiyeye gelse patlama yaşar
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Glorfindel1907 5 yıl
çok güzel telefon umarım seneye bizede uğrar
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yilmazk1977 5 yıl
inşallah bizimde olur
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DH Misafiri 5 yıl
snapdragon 800 işlemcili modeli yaklaşık 830 tl çinden bugün alındı haftaya Türkiye'de
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egemfd 5 yıl DH Misafiri
geldimi acaba telefon. birkac soru sormak istiyorum da telefon ile ilgili
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digitalmarket 5 yıl
firma ile yoğun görüşmeler halindeyim .kendilerini çinde ziyaret edecem. ama şuan için sadece uzakdoğu pazarında olmak istediklerini belirtiyorlar..
şuan için uluslar arası bir sürüm çıkarmayı düşünmüyorlarmış.
birebir görüşmemde kendilerini ikna etmeye çalışacam ...
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