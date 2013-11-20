Xiaomi, Mi3 ve 2s'e gösterilen olağanüstü ilgiye karşı elini güçlendiriyor

Son dönemdeki çözümleriyle birlikte Çin'in teknoloji devi olmaya doğru başarıyla koşan Xiaomi, tüketicilerin ilgisine daha hızlı cevap verebilmek için 2014'ün ilk çeyreğine kadar elini güçlendirme planları yapıyor.

Digitimes'ın Xiaomi'nin tedarikçilerinden olan AUO ve O-Film içerisindeki kaynaklarından edindiği bilgiye göre Xiaomi, Xiaomi 3 ve Xiaomi 2S'e olan olağanüstü talep karşısında 2014'ün ilk çeyreğine kadar mevcut üretim hacmini aylık 1 milyon adet daha arttırma kararı aldı.

Xiaomi 3 ile sadece 86 saniyede 100,000 adetlik satış gerçekleştirmeyi başararak bilişim tarihine geçen Xiaomi, yılın ilk yarısında 7 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirmişti. Ancak tahminler Xiaomi'nin son dönemdeki akıllı telefonlarıyla birlikte bu sayıyı 20 milyona yükselteceğini ortaya koyuyor.

http://www.digitimes.com/news/a20131119PD210.html