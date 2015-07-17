Xiaomi : One More Thing söylemi sadece şakaydı

Akıllı telefon pazarının yükselen yıldızlarından Xiaomi yeni amiral gemi modelleri Mi5 ve Mi5 Pro için hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Ancak firmanın teknoloji dünyasında ilgi çekmeyi başardığı bir konu var ki o da lansman stratejisi.





Bir dönem Jobs vari kıyafetler giyerek sahnede One More Thing şeklinde sürpriz lansmanlar yapan tepe yöneticisi Lei Jun oldukça fazla konuşulmuştu. Hem cihaz tasarımı tarafında hem de lansman tarafında Apple'ı taklit etmekle eleştirilen Xiaomi'nin başkan yardımcısı Hugo Barra ilginç bir açıklama yaptı.





Bloomberg'e konuşan Barra'ya göre Jun'un Jobs vari kıyafetler giyerek Mi Band lansmanına One More Thing mottosuyla çıkması aslında bir şakaydı ve teknoloji dünyası bu şakayı oldukça ciddiye aldı zira kendileri bile bu kadar ciddiye almamışlardı.





Barra cihazlarının Home tuşuna kadar Apple cihazlarını taklit ettiği eleştirilerine ise günümüzdeki pek çok akıllı telefonun çalışma şeklinin böyle olması gerektiğini ve metal çerçeveli tasarımların zaten genelde birbirine benzediğini belirterek cevap veriyor. Barra'ya göre uygun fiyata kaliteli cihazlar sunan ve yenilik üreten Çinli üreticiler bu nedenle acımasızca eleştiriliyor.





Geçen yıl da Jonathan Ive, Apple ürünlerini taklit ettiği gerekçesiyle Xiaomi gibi firmalara hırsız suçlamasında bulunmuş ancak Xiaomi sert tepki verince söylemini yumuşatmak zorunda kalmıştı. Anlaşılan bu taklitçilik suçlaması epey bir süre devam edeceğe benziyor.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomis-Hugo-Barra-speaks-against-copycat-accusations-says-one-more-thing...-was-a-joke_id71632