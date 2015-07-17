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Xiaomi : One More Thing söylemi sadece şakaydı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi : One More Thing söylemi sadece şakaydı

Akıllı telefon pazarının yükselen yıldızlarından Xiaomi yeni amiral gemi modelleri Mi5 ve Mi5 Pro için hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Ancak firmanın teknoloji dünyasında ilgi çekmeyi başardığı bir konu var ki o da lansman stratejisi. 

Bir dönem Jobs vari kıyafetler giyerek sahnede One More Thing şeklinde sürpriz lansmanlar yapan tepe yöneticisi Lei Jun oldukça fazla konuşulmuştu. Hem cihaz tasarımı tarafında hem de lansman tarafında Apple'ı taklit etmekle eleştirilen Xiaomi'nin başkan yardımcısı Hugo Barra ilginç bir açıklama yaptı. 

Bloomberg'e konuşan Barra'ya göre Jun'un Jobs vari kıyafetler giyerek Mi Band lansmanına One More Thing mottosuyla çıkması aslında bir şakaydı ve teknoloji dünyası bu şakayı oldukça ciddiye aldı zira kendileri bile bu kadar ciddiye almamışlardı.

Barra cihazlarının Home tuşuna kadar Apple cihazlarını taklit ettiği eleştirilerine ise günümüzdeki pek çok akıllı telefonun çalışma şeklinin böyle olması gerektiğini ve metal çerçeveli tasarımların zaten genelde birbirine benzediğini belirterek cevap veriyor. Barra'ya göre uygun fiyata kaliteli cihazlar sunan ve yenilik üreten Çinli üreticiler bu nedenle acımasızca eleştiriliyor. 

Geçen yıl da Jonathan Ive, Apple ürünlerini taklit ettiği gerekçesiyle Xiaomi gibi firmalara hırsız suçlamasında bulunmuş ancak Xiaomi sert tepki verince söylemini yumuşatmak zorunda kalmıştı. Anlaşılan bu taklitçilik suçlaması epey bir süre devam edeceğe benziyor.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomis-Hugo-Barra-speaks-against-copycat-accusations-says-one-more-thing...-was-a-joke_id71632 Yorum Yaz
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assasin34 4 yıl en beğenilen
Steve Jobs çalmakla ilgili bir röportajında picasso'nun şu sözünü örnek verir:” İyi sanatçı kopyalar , Büyük sanatçı ise çalar. ( Good artist copy , Great artist steal ).Kendisi büyük sanatçıydı.Şimdi neden Xiaomi eleştiriliyor anlayın işte.
Steve Jobs çalmakla ilgili bir röportajında picasso'nun şu sözünü örnek verir:” İyi sanatçı kopyalar , Büyük sanatçı ise çalar. ( Good artist copy , Great artis...
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl 0MG90
0MG90

Jobs'un yanından geçemezler

Bir yere gitmiyor ki çok rahat geçerler
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tugares 4 yıl
SJ yapılmış olanları dönemin teknoloji dünyasına tamamen Apple icadı şeylermiş gibi güzel tanıttı. Xiaomi de yapabilir başka bir firma da ve umarım ülkemizde de en kısa zamanda bu tip gelişmeler olurda bize sadece konu ile ilgili güzel yorumlar yapmak düşer. Taklit veya değil önemli olan katkı sağlamak ki Xiaomi bunu gayet güzel yapıyor ;)
SJ yapılmış olanları dönemin teknoloji dünyasına tamamen Apple icadı şeylermiş gibi güzel tanıttı. Xiaomi de yapabilir başka bir firma da ve umarım ülkemizde de...
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lionhearts 4 yıl
Herkes Apple'ı taklit etse keşke, şu tasarım özürlü Android biraz adam olur hiç değilse.Miui V6 Android'in yüz akı bence.Telefonumda stok 5.1.1 kullandım iki gün dayanamadım.
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DH Misafiri 4 yıl
jobs'a saygım sonsuz ama onun bu kadar ön plana çıkıpta wozniak'ın arka planda kalması.. ben yediremiyorum.
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Genç Düşünür 4 yıl
Adamlar bir şekilde kendilerinden söz ettiriyor.
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wolfestein 4 yıl
Jobs'ı her yönüyle taklit et, sonra eleştiri gelince şaka de işin içinden çık. Ulan bu Çinliler ne çakma insanlar yahu...
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engincaglayan 4 yıl
Apple ve diğerleri..
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BekirTemel 4 yıl
Güldürmedi.

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tugares 4 yıl
SJ yapılmış olanları dönemin teknoloji dünyasına tamamen Apple icadı şeylermiş gibi güzel tanıttı. Xiaomi de yapabilir başka bir firma da ve umarım ülkemizde de en kısa zamanda bu tip gelişmeler olurda bize sadece konu ile ilgili güzel yorumlar yapmak düşer. Taklit veya değil önemli olan katkı sağlamak ki Xiaomi bunu gayet güzel yapıyor ;)
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Xtrud 4 yıl
O değilde gören Appleın herşeyi orjinal süper innovatif falan sanacak.
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0MG90 4 yıl
Jobs'un yanından geçemezler
1 Yanıt Yanıtla
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl 0MG90
0MG90

Jobs'un yanından geçemezler

Bir yere gitmiyor ki çok rahat geçerler
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assasin34 4 yıl en beğenilen
Steve Jobs çalmakla ilgili bir röportajında picasso'nun şu sözünü örnek verir:” İyi sanatçı kopyalar , Büyük sanatçı ise çalar. ( Good artist copy , Great artist steal ).Kendisi büyük sanatçıydı.Şimdi neden Xiaomi eleştiriliyor anlayın işte.
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