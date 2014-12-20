Xiaomi Redmi 2S benchmark skorlarında ortaya çıktı





Xiaomi'nin belki de en fazla satan modeli konumunda olan Redmi 1S halen başarılı satışlar yapmaya devam ediyor. Bununla birlikte firmanın bir devam modeli üzerinde çalıştığı Çin haberleşme kurumundaki sertifika başvurusunda ortaya çıkmıştı.





Redmi 2S adını alacağı belirtilen model bu kez benchmark testlerinde kendisini gösterdi. İlk nesil ile arasında büyük farklar bulunmayan Redmi 2S en büyük değişikliği yongasetinde gösteriyor. Snapdragon 400 yerine model bu kez 64-bitlik 4 çekirdekli Snapdragon 410 yongasetini kullanacak. Adreno 306 grafik birimi ile birlikte modelin daha iyi bir performans sunacağı tahmin ediliyor.





4.7 inçlik LCD ekran ve 1GB RAM miktarını koruyan modelde yine 8MP çözünürlükte arka kamera yer alırken, ön kamera da 2MP seviyesine yükseltilmiş. 8GB artırılabilir harfıza yanında 2200mAh gücünde batarya ve Android 4.4.4 işletim sistemi yer alıyor.





Modelin fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi yok. Ancak lansman tarihine çok da bir süre kalmadığına inanılıyor. Xiaomi'nin yine rekabetçi bir fiyatlandırma ile başarılı satış rakamlarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Redmi-2S-visit-to-AnTuTu-Benchmark-site-confirms-specs-seen-earlier-with-TENAA-certification_id64004