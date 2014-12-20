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Xiaomi Redmi 2S benchmark skorlarında ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Redmi 2S benchmark skorlarında ortaya çıktı

Xiaomi'nin belki de en fazla satan modeli konumunda olan Redmi 1S halen başarılı satışlar yapmaya devam ediyor. Bununla birlikte firmanın bir devam modeli üzerinde çalıştığı Çin haberleşme kurumundaki sertifika başvurusunda ortaya çıkmıştı. 

Redmi 2S adını alacağı belirtilen model bu kez benchmark testlerinde kendisini gösterdi. İlk nesil ile arasında büyük farklar bulunmayan Redmi 2S en büyük değişikliği yongasetinde gösteriyor. Snapdragon 400 yerine model bu kez 64-bitlik 4 çekirdekli Snapdragon 410 yongasetini kullanacak. Adreno 306 grafik birimi ile birlikte modelin daha iyi bir performans sunacağı tahmin ediliyor. 

4.7 inçlik LCD ekran ve 1GB RAM miktarını koruyan modelde yine 8MP çözünürlükte arka kamera yer alırken, ön kamera da 2MP seviyesine yükseltilmiş. 8GB artırılabilir harfıza yanında 2200mAh gücünde batarya ve Android 4.4.4 işletim sistemi yer alıyor.

Modelin fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi yok. Ancak lansman tarihine çok da bir süre kalmadığına inanılıyor. Xiaomi'nin yine rekabetçi bir fiyatlandırma ile başarılı satış rakamlarına ulaşacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Redmi-2S-visit-to-AnTuTu-Benchmark-site-confirms-specs-seen-earlier-with-TENAA-certification_id64004 Yorum Yaz
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ø 4 yıl
4.7 ekran, 1gb ram, 8 mp kamera.



Sen androidsin ulan hiç ios havalarına girme.
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Xiaomii 4 yıl
Mİ 5 TE böyle çıkarsa GELME XİAOMİ!
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Xiaomii 4 yıl
Xiaomi Tribünlere oynuyor.Doğru düzgün özellikli adam akıllı ve kral gibi telefonlar üretip fiyatınıda insan gibi normalinden 50-100 dolar aşağı satıp Samsung ve Apple ı gebertmiyor.Çağdışı özellikler koyup bedava fiyatına satarak zirveye çıkmayı amaçlıyor fakat böyle giderse kesinlikle yapamıyacak.Şuna bak! Snapdragon 410 işemci Haha Adreno 306 1 GB RAM dalgamı geçiyorsunuz? Bunun yerine Snapdragon 805 veya 808 koysaydınız 3 GB RAM Quad HD Ekran vb. şeyler koysaydınız olmazmıydı? Note 4 havasında ve kalitesinde olsaydı? Olmuyo olmuyo olmuyo olmuyooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.
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Angel of the Lord 4 yıl
İyi güzel ucuz telefon yapıyorlar da keşke 2gb ram olsa.
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sercandk 4 yıl
Ram 2 olsaymıs çok daha iyi olurmuş. Gerçi burda gelsin Hindistan'daki fiyatı ile satsin 512mb ram bile olsa alırım :)
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cepAnkara 4 yıl
xiaomi 2s bari ram de 2 olaymış
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BARIŞ55 4 yıl sercandk
sercandk

Ram 2 olsaymıs çok daha iyi olurmuş. Gerçi burda gelsin Hindistan'daki fiyatı ile satsin 512mb ram bile olsa alırım :)

Olsa almazsınız diyorum. 512 bellek yetecek mi?
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GodisCoking 4 yıl
2015in orta seviye şampiyonu snap 410lar olacak herhalde,2014deki snap 400 gibi.
Üst seviyede de 810lar gelecek.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
qualcomm a kök söktürürseler uygun fiyatlı olur ki görünen o mediatek ile ilişkileri ne durumda acaba.
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kule_genclik 4 yıl
1gb da yeter ama 2 gb olmasi iyi olurdu. artik 2gb olsun zaten 410 larda.
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emre1393 4 yıl
bende 1s var, keşke ram 2gb olsaymış, şimdiki 1s fiyatından 2gb model olsaydı bu fiyat aralığında rakip bırakmazdı. performans taş çatlasa %20 fazla, 1s ayarında cihazınız varsa kullanmaya devam edin benim gibi.
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neo01470 4 yıl
İphone 6 ya rakip
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