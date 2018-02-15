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Xiaomi Redmi Note 5 Pro kamera örnekleri [Galeri]

Dün resmi tanıtımı yapılan Xiaomi Redmi Note 5 Pro'nun kamera örneklerini merak ediyorsanız haberimizin içerisinde yer alan fotoğraf örneklerine göz atabilirsiniz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Xiaomi Redmi Note 5 Pro kamera örnekleri [Galeri]
Xiaomi, dün düzenlediği bir etkinlikte Redmi Note 5 serisini lanse etti. Çift arka kamerasıyla öne çıkan Redmi Note 5 Pro'nun kamera performansı ise oldukça merak ediliyordu. Dilerseniz Xiaomi Redmi Note 5 Pro ile çekilmiş fotoğraflara geçmeden önce telefonun kamerasının teknik detaylarına kısaca göz atalım.
Arka tarafta iki adet kamera lensinin yer aldığı telefonunun birincil arka kamerası Sony imzalı 12MP f/2.2 çözünürlüğünde  IMX486 sensöürüne sahip. Ana kameraya eşlik eden diğer sensör ise Samsung imzalı. 5MP çözünürlüğündeki yardımcı sensör f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Xiaomi Redmi Note 5 Pro sahip olduğu çift kamera dizilimi sayesinde Bokeh efekti verebiliyor. 

Xiaomi Redmi Note 5 Pro kamera örnekleri


https://www.gizmochina.com/2018/02/15/xiaomi-redmi-note-5-pro-first-camera-samples-show-bokeh-effect-vividly-clear-shots/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F8946C419 1 yıl
Kamera örnekleri nedir? Kamera yok ki galeride.
Xiaomi Redmi Note 5 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri [Galeri] olmalı.
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Samsung u600 vardı zamanında. onun macro modu bile bu kameradan başarılı. Neredeyse bütün fotolarda bir fluluk var. Odaklama sorunu yaşadığı çok açık belli.
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fotografya 8 ay Piêr Dé Sans
kamerada odaklanma sorunu olduğu kesinlikle doğru. daha önce bu cihazı aldım biraz kullandım ve kamerada çekim yaparken hızlı odaklama yapamadı. bas çek olarak hızlıca net fotoğraflar çekilemez bu sorundan dolayı. ama yazılımsal olarak bu hata giderilir mi bilmiyorum belki de giderilmiş olabilir
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MaSSive 1 yıl
Symbian dan sonrası,hiçbir akıllı telefonu kamera odaklı almadım.
Bir çok telefon un kamera performansın da,gece ile gündüz kadar fark yok.Ya da ,instigram da pro fotolar yayınlamak gibi,önüne geleni çekip face de çekip koyacak kadar kamera yı açmıyorsan,bırak üst segmenti,amiral gemisni,bugün orta segment bir telefonun kamerası işini göremeyecek kadar rezil değil.
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kraix 1 yıl
Eğer gerçekten de buysa, bundan önce ki modellerin kameraları daha iyiydi.
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Angel of the Lord 1 yıl kraix
Redmi note serisi kamera olarak iyi olamadı hiç sanırım diğer serilere göre. Mi max hakkında bir şey diyemem ama o da batarya odaklı sanirim. Mı note 3 , mi5s ve mi6 kamera olarak çok iyi görünüyor.
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