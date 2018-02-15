Xiaomi Redmi Note 5 Pro kamera örnekleri [Galeri]

Teknoloji Editörü
Xiaomi, dün düzenlediği bir etkinlikte Redmi Note 5 serisini lanse etti. Çift arka kamerasıyla öne çıkan Redmi Note 5 Pro'nun kamera performansı ise oldukça merak ediliyordu. Dilerseniz Xiaomi Redmi Note 5 Pro ile çekilmiş fotoğraflara geçmeden önce telefonun kamerasının teknik detaylarına kısaca göz atalım.
Arka tarafta iki adet kamera lensinin yer aldığı telefonunun birincil arka kamerası Sony imzalı 12MP f/2.2 çözünürlüğünde IMX486 sensöürüne sahip. Ana kameraya eşlik eden diğer sensör ise Samsung imzalı. 5MP çözünürlüğündeki yardımcı sensör f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Xiaomi Redmi Note 5 Pro sahip olduğu çift kamera dizilimi sayesinde Bokeh efekti verebiliyor.
Xiaomi Redmi Note 5 Pro kamera örnekleri
https://www.gizmochina.com/2018/02/15/xiaomi-redmi-note-5-pro-first-camera-samples-show-bokeh-effect-vividly-clear-shots/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Xiaomi Redmi Note 5 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri [Galeri] olmalı.
Bir çok telefon un kamera performansın da,gece ile gündüz kadar fark yok.Ya da ,instigram da pro fotolar yayınlamak gibi,önüne geleni çekip face de çekip koyacak kadar kamera yı açmıyorsan,bırak üst segmenti,amiral gemisni,bugün orta segment bir telefonun kamerası işini göremeyecek kadar rezil değil.