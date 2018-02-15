Xiaomi Redmi Note 5 Pro kamera örnekleri [Galeri]

Xiaomi, dün düzenlediği bir etkinlikte Redmi Note 5 serisini lanse etti. Çift arka kamerasıyla öne çıkan Redmi Note 5 Pro'nun kamera performansı ise oldukça merak ediliyordu. Dilerseniz Xiaomi Redmi Note 5 Pro ile çekilmiş fotoğraflara geçmeden önce telefonun kamerasının teknik detaylarına kısaca göz atalım.

Arka tarafta iki adet kamera lensinin yer aldığı telefonunun birincil arka kamerası Sony imzalı 12MP f/2.2 çözünürlüğünde IMX486 sensöürüne sahip. Ana kameraya eşlik eden diğer sensör ise Samsung imzalı. 5MP çözünürlüğündeki yardımcı sensör f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Xiaomi Redmi Note 5 Pro sahip olduğu çift kamera dizilimi sayesinde Bokeh efekti verebiliyor.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro kamera örnekleri

https://www.gizmochina.com/2018/02/15/xiaomi-redmi-note-5-pro-first-camera-samples-show-bokeh-effect-vividly-clear-shots/