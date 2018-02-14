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Xiaomi Redmi Note 5 serisi artık resmi

Merakla beklenen Xiaomi’nin Redmi Note 5 serisi artık resmi. Redmi Note 5 ve Redmi Note 5 Pro modellerinin yer aldığı seri ile ilgili detaylı özellikleri yazımızda bulabilrsiniz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sabah saatlerinde tüm ayrıntıları ile internete sızdırılan Redmi Note 5 serisi az önce resmiyet kazandı. Hindistan’da tanıtılan yeni serinin özellikleri ve piyasaya çıkış tarihi de belli oldu.

Redmi Note 5 ayrı bir seri gibi dursa da bu sene Xiaomi farklı bir strateji izliyor. Redmi Note 5 modeli aslında Redmi 5 Plus modelinin isim değişmiş hali. Özellikler ve tasarım hemen hemen aynı. Sadece Redmi Note 5 Pro biraz daha farklılaşan bir yapıya sahip.

Redmi Note 5 özellikleri ve fiyatı

Redmi Note 5 modelinde ise 5.99 inçlik 1080x2160 çözünürlüğünde bir ekran bizi karşılıyor. Gorilla Glass ile korunan ekran 18:9 görüntü oranı ve ince çerçeveleri ile 5.5 inçlik bir telefon boyutlarına sahip. 8mm kalınlık değeri ile Xiaomi’nin en ince Redmi telefonlarından birisi olma özelliğine sahip.

8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga setinden güç alan modelde 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi olacak. Biraz eski olan yonga setinin ekran çözünürlüğü de düşünüldüğünde bataryaya olumlu katkısı sınırlı olacaktır. Firma bu noktada kasa içerisinde çift pirolitik katman kullanarak sıcaklık değerini 2 derece azaltmayı başarmış.

4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile destekleniyor. Arka kamera 12MP çözünürlüğünde ve daha büyük piksel boyutu ile daha fazla ışık alması sağlanmış. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde ve LED flaş ile desteklenmiş. Arka kısımda parmak izi okuyucusu unutulmamış.

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3GB RAM/32GB depolama kapasitesine sahip versiyonu 155$ civarında. 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ise 187$’dan alıcı bulacak. Satışlar 22 Şubat tarihinde başlıyor.

 

Xiaomi Redmi Note 5 serisi artık resmi
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Redmi Note 5 Pro özellikleri ve fiyatı
 

Redmi Note 5 Pro ise tasarım ve donanım anlamında oldukça farklılaşıyor. Tasarım tarafında arka kısımda iPhone X modelinden hatırlayacağımız dikey konumda çift kamera sensörü yer alıyor. Diğer kısımlar ise yine aynı.

Donanım tarafında ise en büyük değişiklik yonga setinde. 8 adet özelleştirilmiş Kryo 260 çekirdeğinin olduğu Snapdragon 636, gelişmiş kamera yeteneklerine ve 4K video kayıt desteğine sahip. 14nm üretim süreci enerji verimliliğine olumlu katkı yapıyor. Snapdragon X12 modem ise 600Mb/s indirme hızları sunuyor. Qualcomm yeni yonga setinin ilk dünya lansmanını Redmi Note 5 Pro ile yapmış oldu.

Ekran boyutu ve çözünürlüğü aynı kalırken kasa kalınlığı da aynı. Ekranda 2.5D kavis ile premium hissiyat arttırılmış. 4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj özelliğine sahip.

Kapasite tarafında 4GB ve 64GB RAM yanında 6GB LPDDR4X RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor. Üst versiyonun akıcılık anlamında fark yaratacağı açık. Ayrıca LPDDR4X bellek kullanan ilk Redmi telefonu da olacak.

Kameraya gelecek olursak arka kısımda 12MP çözünürlüğünde Sony IMX486 sensör ve 5MP çözünürlüğünde yardımcı Samsung ISOCELL sensör mevcut. Daha iyi ışık alan ve faz algılamalı otomatik odaklamaya sahip kombinasyon çift LED flaş ile desteklenmiş. Ayrıca yapay zeka desteği sunularak kusursuz bulanıklık efektlerinin ortaya çıkması sağlanmış.

Ön tarafta ise 20MP çözünürlüğünde Sony IMX376 sensör ve LED flaş yer alıyor. Arka sensörlerden daha güçlü olan bu sensör ayrıca yüz tanıma teknolojisi için de kullanılıyor. Kısaca Redmi Note 5 Pro segmentinde en alınası telefon haline gelmiş.

Redmi Note 5 Pro modelinin fiyatı 218$’dan başlıyor. Üst versiyon ise 265$ civarında. Satışlar yine 22 Şubat tarihinde başlıyor. Her iki modelde microUSB girişi yer alıyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/02/14/xiaomi-redmi-note-5-pro-unveiled-189-display-snapdragon-636-6-gb-ram-stellar-dual-cameras/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kaptanos 1 yıl en beğenilen
Fiyat, özellikler, görünüm hepsi çok iyi eminim kalitede süperdir ama microUsb ne abi
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ekrem71 1 yıl Tonyukuk16
Hisense gibi pek çok firma kullanıyor bunu hocam yanlışlık yok. Ancak 386 veya 486 olarak geçiyor. Firmalar bazen farklı isim kullanıyor. Fiyat performans sensörü diyebiliriz
Hisense gibi pek çok firma kullanıyor bunu hocam yanlışlık yok. Ancak 386 veya 486 olarak geçiyor. Firmalar bazen farklı isim kullanıyor. Fiyat performans sen...
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INumber1OneI 1 yıl
xiaomi yapmış yine yapacağını :))
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131murat 1 yıl
Note5 Pro benden arti aldı. Diğer cihaz resmen redmi 5plus aynısı hemen hemen hindistan pazarına özel ayağına redmi5 plus gibi bir cihazı kitlemişler.
Note 5 pro umarım 1200-1300 seviyelerinde olur.
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umtkrhn 1 yıl
tr'ye gelsede alsak, general mobile vestel casper kaan gibi çöp telefonların fiyat aralığında olan bir telefon, gm 6`yı koşa koşa alırsın, burada redmi serisinde ki snapdragon 625i eleştirirsin bu ne alaka demezler mi adama
1 Yanıt Yanıtla +1
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131murat 1 yıl umtkrhn
umtkrhn
tr'ye gelsede alsak, general mobile vestel casper kaan gibi çöp telefonların fiyat aralığında olan bir telefon, gm 6`yı koşa koşa alırsın, burada redmi serisinde ki snapdragon 625i eleştirirsin bu ne alaka demezler mi adama

Vallaha hocam gm 2018 yılında snp435 koymus ya bide 1000 liradanmı felan bahsediyorlar inanamıyorum gerçekten
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gurkanse 1 yıl
yeni amiral gemi gelsin artık mi 7 ya da adı her neyse ama s8 gibi olsun ekranı.xiaomi de büyük ekranlı amiral gemi diyebileceğimiz bi mi mix var o da çok kırılgan olduğu için alamıyoruz :(
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ultramarine caeruleum 1 yıl
Yeterince alternatifi varken artık SD 625 kullanmamak gerek bence. Ama yinede fiyatı baz alırsak bu fiyata bu özellikler gerçekten çok iyi. Görsellik olarak fazla diyecek birşey yok benim açımdan, çok güzel.
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x2yk 1 yıl
Alma vakti geldi ha..
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QuexSeeL 1 yıl
Xiaomi yerinde de saymıyor geriye gitmeye başladı. Mix ve redmi note serilerinde öncekiler daha modern telefonlardı kasa çerçeve, donanım vb.
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Adoring 1 yıl
Micro usb olmamis hangi mantikla koymuslar onun harici guzel cihaz
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Guhong01 1 yıl
ben bu cihazın redmi 5 plus tan farkını anlayamadım. bilenler aydınlatırsa sevinirim.
Düzeltme: Çaktım muhabbeti...
gsmarena.com/...
cihazın adı değiştirilmiş
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hanımneder 1 yıl
Keşke resmî olmasaydı

Maliye bakanlığı elleri sıvamaya hazırlanıyor
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