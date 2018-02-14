Xiaomi Redmi Note 5 serisi artık resmi

Sabah saatlerinde tüm ayrıntıları ile internete sızdırılan Redmi Note 5 serisi az önce resmiyet kazandı. Hindistan’da tanıtılan yeni serinin özellikleri ve piyasaya çıkış tarihi de belli oldu.

Redmi Note 5 ayrı bir seri gibi dursa da bu sene Xiaomi farklı bir strateji izliyor. Redmi Note 5 modeli aslında Redmi 5 Plus modelinin isim değişmiş hali. Özellikler ve tasarım hemen hemen aynı. Sadece Redmi Note 5 Pro biraz daha farklılaşan bir yapıya sahip.

Redmi Note 5 özellikleri ve fiyatı

Redmi Note 5 modelinde ise 5.99 inçlik 1080x2160 çözünürlüğünde bir ekran bizi karşılıyor. Gorilla Glass ile korunan ekran 18:9 görüntü oranı ve ince çerçeveleri ile 5.5 inçlik bir telefon boyutlarına sahip. 8mm kalınlık değeri ile Xiaomi’nin en ince Redmi telefonlarından birisi olma özelliğine sahip.

8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga setinden güç alan modelde 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi olacak. Biraz eski olan yonga setinin ekran çözünürlüğü de düşünüldüğünde bataryaya olumlu katkısı sınırlı olacaktır. Firma bu noktada kasa içerisinde çift pirolitik katman kullanarak sıcaklık değerini 2 derece azaltmayı başarmış.

4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile destekleniyor. Arka kamera 12MP çözünürlüğünde ve daha büyük piksel boyutu ile daha fazla ışık alması sağlanmış. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde ve LED flaş ile desteklenmiş. Arka kısımda parmak izi okuyucusu unutulmamış.

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3GB RAM/32GB depolama kapasitesine sahip versiyonu 155$ civarında. 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ise 187$’dan alıcı bulacak. Satışlar 22 Şubat tarihinde başlıyor.

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Redmi Note 5 Pro özellikleri ve fiyatı



Redmi Note 5 Pro ise tasarım ve donanım anlamında oldukça farklılaşıyor. Tasarım tarafında arka kısımda iPhone X modelinden hatırlayacağımız dikey konumda çift kamera sensörü yer alıyor. Diğer kısımlar ise yine aynı.

Donanım tarafında ise en büyük değişiklik yonga setinde. 8 adet özelleştirilmiş Kryo 260 çekirdeğinin olduğu Snapdragon 636, gelişmiş kamera yeteneklerine ve 4K video kayıt desteğine sahip. 14nm üretim süreci enerji verimliliğine olumlu katkı yapıyor. Snapdragon X12 modem ise 600Mb/s indirme hızları sunuyor. Qualcomm yeni yonga setinin ilk dünya lansmanını Redmi Note 5 Pro ile yapmış oldu.

Ekran boyutu ve çözünürlüğü aynı kalırken kasa kalınlığı da aynı. Ekranda 2.5D kavis ile premium hissiyat arttırılmış. 4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj özelliğine sahip.

Kapasite tarafında 4GB ve 64GB RAM yanında 6GB LPDDR4X RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor. Üst versiyonun akıcılık anlamında fark yaratacağı açık. Ayrıca LPDDR4X bellek kullanan ilk Redmi telefonu da olacak.

Kameraya gelecek olursak arka kısımda 12MP çözünürlüğünde Sony IMX486 sensör ve 5MP çözünürlüğünde yardımcı Samsung ISOCELL sensör mevcut. Daha iyi ışık alan ve faz algılamalı otomatik odaklamaya sahip kombinasyon çift LED flaş ile desteklenmiş. Ayrıca yapay zeka desteği sunularak kusursuz bulanıklık efektlerinin ortaya çıkması sağlanmış.

Ön tarafta ise 20MP çözünürlüğünde Sony IMX376 sensör ve LED flaş yer alıyor. Arka sensörlerden daha güçlü olan bu sensör ayrıca yüz tanıma teknolojisi için de kullanılıyor. Kısaca Redmi Note 5 Pro segmentinde en alınası telefon haline gelmiş.

Redmi Note 5 Pro modelinin fiyatı 218$’dan başlıyor. Üst versiyon ise 265$ civarında. Satışlar yine 22 Şubat tarihinde başlıyor. Her iki modelde microUSB girişi yer alıyor.