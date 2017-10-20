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Xiaomi Redmi Note 5 sızmaya devam ediyor

Xiaomi’nin beğenilen Redmi Note serisinin son üyesi olacak Redmi Note 5 sahneye çıkmaya hazır. Akıllı telefon dikkat çekici bir kasa-çerçeve oranı ile geliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,6b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin ince ekran çerçeveleriyle şimdiden heyecan uyandıran akıllı telefonu Redmi Note 5 ile ilgili bilgiler sızmaya devam ediyor. Sızıntılar geldikçe de yonga seti konusu kafa karıştırmaya başlıyor.

İddialı tasarım

Firma daha önce 5.5 inçlik daha düşük donanımlı Redmi Note 5A modelini resmiyete kavuşturmuştu. Standart Xiaomi tasarımını yansıtan bu model sonrasında Redmi Note 5 modelinin de benzer bir tasarım ile geleceği düşünülüyordu.

 

Xiaomi Redmi Note 5 sızmaya devam ediyor
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Ne var ki sızıntılar başlayınca karşımızda çok iddialı bir telefon olduğunu gördük. Ön kısımda herhangi bir fiziksel tuşa yer vermeyen firma böylece çok ince ekran çerçevesi kullanma şansına sahip olmuş. Ekran boyutu şimdilik bilinmiyor ancak çok kompakt bir kasa yapısı sunacağından şüphe yok. Görüntü oranı ise son dönemin trendi 18:9 olacak.

Arka kısımda ise çift kamera bulunuyor. Çift kamera imkanını giriş seviyesine kadar indirmeyi başaran Xiaomi bu yıl da pek çok telefonunda çift kamera kombinasyonu kullanacak. Alt alta sıralanmış bileşenler arka kısımda ilginç bir görüntü oluşturmuş.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 10 Lite, Avrupa’ya geliyor"

Yonga seti tarafında ise bir karışıklı mevcut. Telefonda Snapdragon 660 ve Helio P25 yonga setlerinin seçenek olarak sunulacağı ifade edilmişti. Benchmark sonuçlarında ise Snapdragon 653 olduğu tahmin edilen bir yonga karşımıza çıkıyor. Yine de her şekilde tatmin edici bir performans bizi bekliyor.

Telefonda yine farklı konfigürasyonlar mevcut. Düşük seviye yonga setinde 3GB RAM ve 16GB/32GB depolama seçenekleri olacak. Fiyat tahminleri ise sırasıyla 150$/196$ şeklinde. 4GB RAM ve 64GB kapasiteli versiyon ise 242$ civarında.

Xiaomi’nin ayrıca aynı ekran tasarımını kullanacağı daha ucuz bir model daha hazırladığı ifade ediliyor. 5.7 inçlik 720p ekran barındıracak olan bu telefonda Snapdragon 450 yonga seti yer alacak. Fiyat ise 121$ civarında olacak. Modelin 11 Kasım itibariyle duyurulması bekleniyor. 


https://www.androidheadlines.com/2017/10/full-screen-redmi-note-5-leaks-coming-november-11.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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mustafa1403 2 yıl en beğenilen
Tasarımı beğendim ozeliklerini begenmedim.
Sebep şuan kullandığım telefon redmi note 3 pro en üst serisini kullanıyorum.
Özellikleri dosdoğru yazıyorum. Yanlis felan değil pro serisi benimki
Snapdragon 650 işlemci
3 gb ram
Cift hat +hafiza kartı takilabiliyor.
Halen guncelleme aliyorum. Hatta 1 saat once gene bir guncelleme geldi.
Suanki surum numarasi 8.5.7.0
16 mp kamera inanilmaz cekim yapıyor. Esimde mi5s var benimkinden kötü çekiyor. Fotoyu gorenler telefonu bana sat diyor.
Ön kamera 8 yada 5 bilemiyorum.
Bosta 1.2 gb ram kullaniyor yaklasik 250 yazilim yüklü. Clon programim oldugundan bazi yazilimlari 5 kez yükledim.
Oyunlarda performans iyi ama cok yuklendigimde isindigindan telefonu tutamıyorum. War robots oyunu cok iyi oynatiyor ama isinma cok fazla diger oyunlarda olmadı.
Yani redmi note 5 benimkinden daha dusuk hizda hayal kırıklığı oldu benim için
Tasarımı beğendim ozeliklerini begenmedim.Sebep şuan kullandığım telefon redmi note 3 pro en üst serisini kullanıyorum.Özellikleri dosdoğru yazıyor...
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tahir40 2 yıl
Xiaomi’nin ayrıca aynı ekran tasarımını kullanacağı daha da ucuz bir model daha hazırladığı ifade ediliyor. 5.7 inçlik 340p ekran barındıracak olan bu telefonda Snapdragon 250 yonga seti yer alacak. Fiyat ise 91$ civarında olacak.
Xiaomi’nin ayrıca aynı ekran tasarımını kullanacağı daha da ucuz bir model daha hazırladığı ifade ediliyor. 5.7 inçlik 340p ekran barındıracak olan bu telefond...
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huseyincarnege 2 yıl
kalem koymadan note diye satmasınlar şunu :S
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TIME 2 yıl
Ne zaman cikacak bu telefon arkadas.tanitilamadi gitti
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damn2u 2 yıl TIME
TIME
Ne zaman cikacak bu telefon arkadas.tanitilamadi gitti

Harbiden bende çok meraktayım, Snapdragon 660, Quick Charge, +4000mah Batarya, Stereo Hoparlör, güncel ekran kasa oranı gibi yenilikler bekliyorum, eğer böyle olmazsa yeni Max 3 modeli böyle gelecektir, maalesef ki onu beklerim.
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damn2u 2 yıl
Snapdragon 625'den daha az tüketen bir işlemci yok zaten, cihazınız da bu işlemciye sahip olduğuna göre boşa duyar kasmışsınız, zira SD617 daha verimli değil.
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OverClocK1ng 2 yıl
Var ya. Bir tane telefon firması çıksa ve:
Kenarları kıvrık olmayan ve elimizde tuttuğumuzda ekrana dokundu algılanmayan,
Kenarları kıvrık olmadığı için kolay ekran koruma camı bulabildiğimiz,
Kenarları kıvrık olmadığı için yan düştüğünde ekranın da kırılmadığı,
Telefonu eline alınca kolayca tek elle kullanabildiğin, genişliği 70mm den az,
İşlemcisi en az Snapdragon 660 gibi hızlı ama düşük güç tüketen,
İçindeki hafızası hızlı olan, güncelleme falan alırken hızlıca yükleyen,
Üzerindeki modemi iyi olan bir cihaz yapsa ihya olur.
Mesela Galaxy S8 çok güzel. 68mm genişliği sayesinde elde rahatça tutuluyor.
Ayrıca ekranın 18:9 olması da iyi. Böylece klavye çıkınca falan yukarıda hâlâ epey ekran kalıyor. Tek şeyi işlemcisi vs. çok hızlı olduğu için fiyat aşırı yüksek. Mesela SD 660 falan olsa, 3 GB RAM olsa ama fiyat 3100 yerine 2500 olsa. Bir de ekran kenarlara kıvrılan 5.8 inç (gerçek düz ekrana oranla 5.6 ya denk geliyormuş) yerine 18:9 oranda 5.5 inç düz ekran olsa, genişliği de 68.1 yerine en fazla 69-70 olsa süper olurdu, yok satardı. Ekranı ve SOC çok pahalı.
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kadirirdem 2 yıl
Bu tasarıma S835 işlemci süper olurdu.
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tahir40 2 yıl
Xiaomi’nin ayrıca aynı ekran tasarımını kullanacağı daha da ucuz bir model daha hazırladığı ifade ediliyor. 5.7 inçlik 340p ekran barındıracak olan bu telefonda Snapdragon 250 yonga seti yer alacak. Fiyat ise 91$ civarında olacak.
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huseyincarnege 2 yıl
kalem koymadan note diye satmasınlar şunu :S
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mustafa1403 2 yıl en beğenilen
Tasarımı beğendim ozeliklerini begenmedim.
Sebep şuan kullandığım telefon redmi note 3 pro en üst serisini kullanıyorum.
Özellikleri dosdoğru yazıyorum. Yanlis felan değil pro serisi benimki
Snapdragon 650 işlemci
3 gb ram
Cift hat +hafiza kartı takilabiliyor.
Halen guncelleme aliyorum. Hatta 1 saat once gene bir guncelleme geldi.
Suanki surum numarasi 8.5.7.0
16 mp kamera inanilmaz cekim yapıyor. Esimde mi5s var benimkinden kötü çekiyor. Fotoyu gorenler telefonu bana sat diyor.
Ön kamera 8 yada 5 bilemiyorum.
Bosta 1.2 gb ram kullaniyor yaklasik 250 yazilim yüklü. Clon programim oldugundan bazi yazilimlari 5 kez yükledim.
Oyunlarda performans iyi ama cok yuklendigimde isindigindan telefonu tutamıyorum. War robots oyunu cok iyi oynatiyor ama isinma cok fazla diger oyunlarda olmadı.
Yani redmi note 5 benimkinden daha dusuk hizda hayal kırıklığı oldu benim için
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blackzeros 2 yıl
islemci 6 cekirdekli sd 650...
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TearsForFears 2 yıl
Ekran kasa oranı %80 lerin üzerinde duruyor kavisli ekranlıları saymazsak alt ve üst çerçeve gördüğüm en ince çerçevelerden. Bu kasaya adam gibi donanım koyarsa alınır.
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damn2u 2 yıl
Resimde görülen MSM8952 Snapdragon 617 işlemcisi doğruysa şimdiden ölü doğdu demektir.
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YüzüğüKayıpFrodo 2 yıl damn2u
Niye ölü doğsun ki. Senin hıza ihtiyacın vardır başkasının verimliliğe. Redmi note 4x kullanıyorum. Keşke daha az tüketen işlemci olsaymış diyorum. Performans kaygım yok. Youtube u 1 saniye geç açması bana bişey kaybettirmiyor ama pilin verimliliği çok önemli.
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