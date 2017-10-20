Xiaomi Redmi Note 5 sızmaya devam ediyor

Xiaomi’nin ince ekran çerçeveleriyle şimdiden heyecan uyandıran akıllı telefonu Redmi Note 5 ile ilgili bilgiler sızmaya devam ediyor. Sızıntılar geldikçe de yonga seti konusu kafa karıştırmaya başlıyor.

İddialı tasarım

Firma daha önce 5.5 inçlik daha düşük donanımlı Redmi Note 5A modelini resmiyete kavuşturmuştu. Standart Xiaomi tasarımını yansıtan bu model sonrasında Redmi Note 5 modelinin de benzer bir tasarım ile geleceği düşünülüyordu.

Tam Boyutta Gör

Ne var ki sızıntılar başlayınca karşımızda çok iddialı bir telefon olduğunu gördük. Ön kısımda herhangi bir fiziksel tuşa yer vermeyen firma böylece çok ince ekran çerçevesi kullanma şansına sahip olmuş. Ekran boyutu şimdilik bilinmiyor ancak çok kompakt bir kasa yapısı sunacağından şüphe yok. Görüntü oranı ise son dönemin trendi 18:9 olacak.

Arka kısımda ise çift kamera bulunuyor. Çift kamera imkanını giriş seviyesine kadar indirmeyi başaran Xiaomi bu yıl da pek çok telefonunda çift kamera kombinasyonu kullanacak. Alt alta sıralanmış bileşenler arka kısımda ilginç bir görüntü oluşturmuş.

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Yonga seti tarafında ise bir karışıklı mevcut. Telefonda Snapdragon 660 ve Helio P25 yonga setlerinin seçenek olarak sunulacağı ifade edilmişti. Benchmark sonuçlarında ise Snapdragon 653 olduğu tahmin edilen bir yonga karşımıza çıkıyor. Yine de her şekilde tatmin edici bir performans bizi bekliyor.

Telefonda yine farklı konfigürasyonlar mevcut. Düşük seviye yonga setinde 3GB RAM ve 16GB/32GB depolama seçenekleri olacak. Fiyat tahminleri ise sırasıyla 150$/196$ şeklinde. 4GB RAM ve 64GB kapasiteli versiyon ise 242$ civarında.

Xiaomi’nin ayrıca aynı ekran tasarımını kullanacağı daha ucuz bir model daha hazırladığı ifade ediliyor. 5.7 inçlik 720p ekran barındıracak olan bu telefonda Snapdragon 450 yonga seti yer alacak. Fiyat ise 121$ civarında olacak. Modelin 11 Kasım itibariyle duyurulması bekleniyor.