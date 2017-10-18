Huawei Mate 10 Lite, Avrupa’ya geliyor

Huawei’nin Mate 10 amiral gemi lansmanından önce duyurulan ve daha uygun bir fiyat etiketi ile piyasaya sürdüğü Mate 10 Lite akıllı telefon modelinin Avrupa pazarına da çıkacağı açıklandı.
Huawei Mate 10 Lite modeli aslında Mate 10 Pro modelini temel alan bir yapıda. İnce çerçevelere sahip ekran 18:9 görüntü oranı sunuyor. Alt kısımda Huawei yazısı görünürken arka kısımda da parmak izi okuyucu mevcut. Model tamamen metal alaşımdan imal edilmiş.
Lite gibi ama değil
Lite olarak anılmasına rağmen modelin orijinalden pek bir boyut farkı yok gibi görünüyor. 5.9 inçlik ekranda 2160x1080 piksel çözünürlük sunan model 7.5mm kalınlığa sahip. Modele 4+4 formatında Cortex-A53 çekirdekleri ve Mali-T830 grafik birimi barındıran Kirin 659 yonga seti güç veriyor.Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 10 yine Porsche Design"
4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde dikkat çekici unsur çift kameralar. Modelin hem ön hem de arka kısmında çift kamera kombinasyonu mevcut. Arka kısımda 16MP ana kamera ve 2MP derinlik kamerası yer alıyor. Ön kısımda ise 13MP ana kamera ve 2MP derinlik kamerası bulunuyor.
Batarya kapasitesi olarak 3340mAh tercihini yapan model özellikle Huawei Mate 10 amiral gemisinin pahalı olduğu bir dönemde alternatif olmaya çalışacak. Model 400 Avro fiyat etiketi ile Kasım ayında Avrupa’da raflarda olacak. Ülkemize de Huawei Mate 10 Lite ve Mate 10 Pro modellerinin gelmesi bekleniyor.
https://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-10-Lite-now-official-189-screen-and-a-total-of-four-cameras_id99011 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kardeş sözüm direkt sana değil ancak alıntı yapma gereği hissettim ...
2000 TL fiyat civarını normal olarak mı algılamaya başladık , ülkece fakirliğimize mi delirmişliğimize mi yanalım ?
İşlemci Kirin 659'a düşmüş performansı snapdragon 650 civarı bir şeydir herhalde bilgim yok.
Kamera dual 16 mp + 2mp ye düşmüş diyafram açıklığı belirsiz, 1080p 30 fps çektiği söyleniyor. 60 fps???
24-bit/192kHz audio yok
En önemlisi batarya 4000'den 3340'a düşmüş. Fiyat ise 350-400 euro olduğu söyleniyor.
Her özelliği kısıp telefonu bitirmişler kesinlikle alınmaz. Bari bataryayı 4000'de bıraksaydınız. Mate 10 8.2 mm iken mate 10 lite 7.5 mm a kadar inceltilmiş ve batarya 4000'den 3340'a kadar düşürülmüş.
Mate 10'a benzer ekran kasa oranı ve tasarımda gelse, işlemci, kamera orta seviye olsa, batarya 5000 olsa çok alınası bir telefon olurmuş. Lg nin q6 ile yaptığını yapmak istemiş ama onun gibi dandik bir telefon ortaya çıkarmış. En azından lg q6 250 euro fiyat/performans tan kurtarıyor.