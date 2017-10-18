Huawei Mate 10 Lite, Avrupa’ya geliyor

Huawei’nin Mate 10 amiral gemi lansmanından önce duyurulan ve daha uygun bir fiyat etiketi ile piyasaya sürdüğü Mate 10 Lite akıllı telefon modelinin Avrupa pazarına da çıkacağı açıklandı.

Huawei Mate 10 Lite modeli aslında Mate 10 Pro modelini temel alan bir yapıda. İnce çerçevelere sahip ekran 18:9 görüntü oranı sunuyor. Alt kısımda Huawei yazısı görünürken arka kısımda da parmak izi okuyucu mevcut. Model tamamen metal alaşımdan imal edilmiş.

Lite gibi ama değil

Lite olarak anılmasına rağmen modelin orijinalden pek bir boyut farkı yok gibi görünüyor. 5.9 inçlik ekranda 2160x1080 piksel çözünürlük sunan model 7.5mm kalınlığa sahip. Modele 4+4 formatında Cortex-A53 çekirdekleri ve Mali-T830 grafik birimi barındıran Kirin 659 yonga seti güç veriyor.

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4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde dikkat çekici unsur çift kameralar. Modelin hem ön hem de arka kısmında çift kamera kombinasyonu mevcut. Arka kısımda 16MP ana kamera ve 2MP derinlik kamerası yer alıyor. Ön kısımda ise 13MP ana kamera ve 2MP derinlik kamerası bulunuyor.

Batarya kapasitesi olarak 3340mAh tercihini yapan model özellikle Huawei Mate 10 amiral gemisinin pahalı olduğu bir dönemde alternatif olmaya çalışacak. Model 400 Avro fiyat etiketi ile Kasım ayında Avrupa’da raflarda olacak. Ülkemize de Huawei Mate 10 Lite ve Mate 10 Pro modellerinin gelmesi bekleniyor.