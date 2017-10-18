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Huawei Mate 10 Lite, Avrupa’ya geliyor

Ülkemize gelecek Huawei Mate 10 Pro amiral gemi modelinin yanı sıra aynı tasarımı daha düşük fiyatta sunan Huawei Mate 10 Lite modelini de raflarda göreceğiz.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin Mate 10 amiral gemi lansmanından önce duyurulan ve daha uygun bir fiyat etiketi ile piyasaya sürdüğü Mate 10 Lite akıllı telefon modelinin Avrupa pazarına da çıkacağı açıklandı.

Huawei Mate 10 Lite modeli aslında Mate 10 Pro modelini temel alan bir yapıda. İnce çerçevelere sahip ekran 18:9 görüntü oranı sunuyor. Alt kısımda Huawei yazısı görünürken arka kısımda da parmak izi okuyucu mevcut. Model tamamen metal alaşımdan imal edilmiş.

Lite gibi ama değil

Lite olarak anılmasına rağmen modelin orijinalden pek bir boyut farkı yok gibi görünüyor. 5.9 inçlik ekranda 2160x1080 piksel çözünürlük sunan model 7.5mm kalınlığa sahip. Modele 4+4 formatında Cortex-A53 çekirdekleri ve Mali-T830 grafik birimi barındıran Kirin 659 yonga seti güç veriyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 10 yine Porsche Design"

4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde dikkat çekici unsur çift kameralar. Modelin hem ön hem de arka kısmında çift kamera kombinasyonu mevcut. Arka kısımda 16MP ana kamera ve 2MP derinlik kamerası yer alıyor. Ön kısımda ise 13MP ana kamera ve 2MP derinlik kamerası bulunuyor.

Batarya kapasitesi olarak 3340mAh tercihini yapan model özellikle Huawei Mate 10 amiral gemisinin pahalı olduğu bir dönemde alternatif olmaya çalışacak. Model 400 Avro fiyat etiketi ile Kasım ayında Avrupa’da raflarda olacak. Ülkemize de Huawei Mate 10 Lite ve Mate 10 Pro modellerinin gelmesi bekleniyor. 

 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-10-Lite-now-official-189-screen-and-a-total-of-four-cameras_id99011 Yorum Yaz
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sendemail 1 yıl en beğenilen KNTLG
KNTLG

Hiç umudum yok ama, 2000 TL altında gelirse piyasayı siler süpürür . İlk alacakların başında da ben geliyorum


Kardeş sözüm direkt sana değil ancak alıntı yapma gereği hissettim ...
2000 TL fiyat civarını normal olarak mı algılamaya başladık , ülkece fakirliğimize mi delirmişliğimize mi yanalım ?
KNTLGHiç umudum yok ama, 2000 TL altında gelirse piyasayı siler süpürür . İlk alacakların başında da ben geliyorum...
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TearsForFears 1 yıl
Mate 10'dan daha düşük ekran kasa oranına sahip %82'den %77 ye düşmüş bu yüzden telefonun boyutları artmış.
İşlemci Kirin 659'a düşmüş performansı snapdragon 650 civarı bir şeydir herhalde bilgim yok.
Kamera dual 16 mp + 2mp ye düşmüş diyafram açıklığı belirsiz, 1080p 30 fps çektiği söyleniyor. 60 fps???
24-bit/192kHz audio yok
En önemlisi batarya 4000'den 3340'a düşmüş. Fiyat ise 350-400 euro olduğu söyleniyor.
Her özelliği kısıp telefonu bitirmişler kesinlikle alınmaz. Bari bataryayı 4000'de bıraksaydınız. Mate 10 8.2 mm iken mate 10 lite 7.5 mm a kadar inceltilmiş ve batarya 4000'den 3340'a kadar düşürülmüş.
Mate 10'a benzer ekran kasa oranı ve tasarımda gelse, işlemci, kamera orta seviye olsa, batarya 5000 olsa çok alınası bir telefon olurmuş. Lg nin q6 ile yaptığını yapmak istemiş ama onun gibi dandik bir telefon ortaya çıkarmış. En azından lg q6 250 euro fiyat/performans tan kurtarıyor.
Mate 10'dan daha düşük ekran kasa oranına sahip %82'den %77 ye düşmüş bu yüzden telefonun boyutları artmış.İşlemci Kirin 659'a düşmüş performansı snapdrag...
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baronza 1 yıl

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ilk resim normal çekim ikimci gece modunda manuel iso 400 le cekildi
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KiriN 1 yıl baronza
Dostum gece çekimini iso değerini 50 yapıp, poz süresini (enstantane) 1/4000 gibi değerin en sonunda 1-2 arası ki 2 genelde ideal oluyor değere getirip aynı yeri çeker misin ? Cihaz sabit olursa sevinirim.
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GRETACASH 1 yıl
mobile.donanimhaber.com/...
MATE 10 LITE kullanıcılarını ve deneyimlerini bu linkte topluyoruz..
Bu arada ben de telefonu TT dan bugün aldım ve söylenenlerin aksine 1 saat gibi bir sürede %4 den %100 e şarj oldu..kamerası da bence çok iyi...
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onurtuncaldi 1 yıl
Telefonun kamerasını ben eleştirmiştim ve özellikle de akşam kapalı mekanda çekilen fotoğrafların maalesef kötü olduğunu belirttim. Siz de akşam kapalı mekan fotoğrafı çekip paylaşabilir misiniz? Özellikle Huawei tarafından yapılan ürün reklamında özellikle 4 kamerasına vurgu yapıldığı ve harika fotoğraf çekildiği belirtildiği için ve reklamın da gece çekimi olmasından dolayı beklentim de bir hayli fazlaydı açıkçası.
Gelelim iyi tarafına telefonu 10 gündür kullanıyorum ve gün içinde çalıştığımdan dolayı molalarda ve akşam evde yoğun olarak bakmama rağmen 1 bucuk günü çıkarıyor hatta 2 güne yaklaşıyor. Kullanımda da lite bir telefondan daha fazlasını veriyor. en ufak bir takılması yok. Kamera konusunda da benim gibi takıntılı olanlar dışında diğer kullanıcıların sorun yaşayacağını sanmıyorum

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baronza 1 yıl onurtuncaldi
Kamera bendede hayal kırıklığı yarattı yazık huawei den böyle kalitesiz bir iş beklemezdim
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tsshadow 1 yıl onurtuncaldi
onurtuncaldi
Telefonun kamerasını ben eleştirmiştim ve özellikle de akşam kapalı mekanda çekilen fotoğrafların maalesef kötü olduğunu belirttim. Siz de akşam kapalı mekan fotoğrafı çekip paylaşabilir misiniz? Özellikle Huawei tarafından yapılan ürün reklamında özellikle 4 kamerasına vurgu yapıldığı ve harika fotoğraf çekildiği belirtildiği için ve reklamın da gece çekimi olmasından dolayı beklentim de bir hayli fazlaydı açıkçası.
Gelelim iyi tarafına telefonu 10 gündür kullanıyorum ve gün içinde çalıştığımdan dolayı molalarda ve akşam evde yoğun olarak bakmama rağmen 1 bucuk günü çıkarıyor hatta 2 güne yaklaşıyor. Kullanımda da lite bir telefondan daha fazlasını veriyor. en ufak bir takılması yok. Kamera konusunda da benim gibi takıntılı olanlar dışında diğer kullanıcıların sorun yaşayacağını sanmıyorum



Telefonu güç tasarrufu modunda kullanarak mı 1 buçuk gün alıyorsunuz hocam
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Saint Ralph 1 yıl
Tamam sağolun.
Bende 3 senelik me 372 cg.
Eşimde 3 küsür senelik Zenfone 5.
Yine bende 20 aylık Zenfone 2 var her üç Asus telefonda da süper ötesi memnunuz.
Artık arkadaşı ikna edeceğiz.
İyi Akşamlar.

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System32Deleted 1 yıl
Telefonun Tasarımı Çok iyi Ya
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tsshadow 1 yıl
Bence kamera performansı bahsedilen kadar kötü değil hatta bence gayet iyi kesinlikle tavsiye ederim
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Saint Ralph 1 yıl
2199 / 12 taksit ile Türk Telekom bayileri satıyor.
Sizce bu şartlarda alınırmı arkadaşlar.
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baronza 1 yıl Saint Ralph
Eğer kamera benim için o kadar önemli değil diyorsan alınır
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nightsoldier 1 yıl
Bu cihazı bugün biraz inceledim. Genel anlamda bilindik huawei işte. Arayüz sade,temiz ve performanslı, kamera orta sınıf ama kesinlikle iş görür. Evde p9 lite 2017 var, onun kamerasından biraz daha iyi. Özçekim kamerası da onca ışık altında iyi iş çıkarttı. Gece çekimleri nasıldır bilemiyorum tabi.
Tasarım olarak öne logo ve marka yazmasını yadırgayanlar olmuş ama ben seviyorum. 6 inç ekranı tek elle biraz zor kullanırsınız ama xa 1 ultra gibi de değil. Yanyana duruyorlardı, xa 1 ultrayı tek elle kesinlikle kavrayamadım ama bunu biraz zorlanarak da olsa kavradım. Zaten tek elle kullanım modu falan var, sorun olmaz.
Lite cihazlar çöp cihazlar olurdu. Sony ve huawei bu algıyı değiştirdi. Gerçi sonyde lite adı kullanılmıyor, kompakt adı altında donanım olarak güçlü cihazlar piyasay sunuluyor.
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tsshadow 1 yıl
Arkadaşlar merhaba bugün itibariyle mate 10 lite elime ulaştı hemen birkaç saatlik deneyimim arkadaşlarla paylaşmak istedim belki bir fikir olur alacaklara. Öncelikle telefonu canlı hiç görmeden vatandan aldım,en büyük korkum acaba telefon çok büyük olur muydu fakat telefonu görünce çok iyi bir boyutlama var tam olarak istediğim gibi tabi bu kişisel bir tercih fikir vermesi açısından note 8 büyüklüğünde diyebilirim. Menü kullanımı çok iyi hele bir arayüzü görmelisiniz çok çok iyi hatta diyebilirimki biraz da iphone benzemiş. Şarj konusunu henüz test etmedim aldığımda 50 şarjı vardı henüz şarj etmetim birkaç saattir kullanıyorum uygulama yüklemeler kurcalamalar falan şu anda 27. En çok kamerası tartışılmıştı hatta kötü diyenler vardı,neyle karşılaştırıldı bilmiyorum ama bence çok güzel çekiyor şimdilik bu kadar sorular olursa cevaplandırırım
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baronza 1 yıl
Gece flaşı çekimler rezalet kameradan değilde bence flaşı yerleştirmemişler akşam huawei g7 karşılaştırmalı çekimler ler 2014 model telefon bu onbasıyor
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tsshadow 1 yıl baronza
baronza
Gece flaşı çekimler rezalet kameradan değilde bence flaşı yerleştirmemişler akşam huawei g7 karşılaştırmalı çekimler ler 2014 model telefon bu onbasıyor

Telefonun kullanıcısı mısınız hocam
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