Xiaomi Redmi Pro 2 özellikleri sızdırıldı

Çift kamera kombinasyonunu alt seviyedeki tüketici kitlesine sunarak dikkat çeken Xiaomi Redmi Pro modelinin devamı için meraklı bekleyiş başladı. Xiaomi Redmi Pro 2 adını alması beklenen model pek çok yönden ilk nesilden farklılaşıyor.

Göz dolduran donanım

5.5 inçlik Full HD ekranını koruyan model farklı olarak AMOLED yerine LCD panel kullanıyor. Arka kısımda 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera dizilimi barındıran model yine 3GB RAM ile gelecek.

Yonga seti tarafında ise Snapdragon 660 ismi geçiyor. Aslında 4+4 şeklinde özelleştirilmiş çekirdekler barındıran Snapdragon 660 yonga seti bu modelin segmenti için biraz yüksek kaçıyor.

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Xiaomi Mi Max 2 için de benzer iddialar ortaya atılmış ancak Snapdragon 625 yonga seti ile tanıtılmıştı. Bu bakımdan Redmi Pro 2 için de benzer bir yonga seti karşımıza çıkabilir. Bir ihtimal Snapdragon 660 yonga seti premium versiyon için geçerli olacaktır.

Bunun haricinde Xiaomi Redmi Pro 2 ne tür bir donanım barındırıyor şimdilik net değil. İlk nesil baz versiyon için 225$ fiyat etiketi çıkarmıştı. Üst versiyon ise 255$/299$ olmuştu. Redmi Pro 2 modelinde de benzer bir fiyatlandırma görebiliriz.