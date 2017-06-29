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Xiaomi Redmi Pro 2 özellikleri sızdırıldı

Çift kamera kombinasyonunu alt seviyedeki tüketici kitlesine sunarak dikkat çeken Xiaomi Redmi Pro modelinin devamı pek çok yönden ilk nesilden farklılaşıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çift kamera kombinasyonunu alt seviyedeki tüketici kitlesine sunarak dikkat çeken Xiaomi Redmi Pro modelinin devamı için meraklı bekleyiş başladı. Xiaomi Redmi Pro 2 adını alması beklenen model pek çok yönden ilk nesilden farklılaşıyor.

Göz dolduran donanım

5.5 inçlik Full HD ekranını koruyan model farklı olarak AMOLED yerine LCD panel kullanıyor. Arka kısımda 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera dizilimi barındıran model yine 3GB RAM ile gelecek.

Yonga seti tarafında ise Snapdragon 660 ismi geçiyor. Aslında 4+4 şeklinde özelleştirilmiş çekirdekler barındıran Snapdragon 660 yonga seti bu modelin segmenti için biraz yüksek kaçıyor.

Ayrıca Bkz. "Facebook artık dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip"

Xiaomi Mi Max 2 için de benzer iddialar ortaya atılmış ancak Snapdragon 625 yonga seti ile tanıtılmıştı. Bu bakımdan Redmi Pro 2 için de benzer bir yonga seti karşımıza çıkabilir. Bir ihtimal Snapdragon 660 yonga seti premium versiyon için geçerli olacaktır.

Bunun haricinde Xiaomi Redmi Pro 2 ne tür bir donanım barındırıyor şimdilik net değil. İlk nesil baz versiyon için 225$ fiyat etiketi çıkarmıştı. Üst versiyon ise 255$/299$ olmuştu. Redmi Pro 2 modelinde de benzer bir fiyatlandırma görebiliriz. 

 

http://www.tweaktown.com/news/58216/xiaomi-redmi-pro-2-specs-leak-dual-camera-3gb-ram/index.html Yorum Yaz
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Raz Muay 2 yıl
İyide mi5s ile arasında 250lira fark var pek bi alt üst ilişkisi kalmamış gibi.
Pro2ye sağlam bir kamera koysunlar Proda harika olan ekran ve hoparlör seçimi Pro2de aynı yada daha üstün olmalı.
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kadirirdem 2 yıl
Quallcomm seçtikleri iyi olmuş bu firma gayet güzel f/p ürünü yapıyor.
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aceleciburak 2 yıl
bir süredir Redmi Pro kullanıcısı olarak Redmi Pro nun aslında temelde xiaomi nin en güzel cihazlarından biri olduğunu söylerim ama eksikleri bolca
birincisi SoC seçimi Mediatek in kaynak kodlarını aşırı geç yayınlama sorunu var Android O geliyor Android Nougat neredeyse bir sene eskimiş durumda Linux kernel sadece Android 6.0 (baz sürüm) için uyumlu ve neredeyse geliştirme yapılmamış üstü körü helio x20 sürücüleri derlenmiş bolca hata mevcut hatta Mediatek in geliştiriciler için çıkardığı kart bile 6.0 sürümünde kalmış durumda yaz sonu 7.x sürmleri bekleniyor kısacası 1 sene geç dağıtım oluyor mediatek tarafından kaynaklanan sorun bir çok cihazı etkiliyor redmi pro dahil o yüzden SoC seçiminde Redmi Pro 2 de SD660 kesin olmalı gider ucuz diye Mediatek x30 seçimi olursa hüsran olur.
ikinci olarak Redmi Pro daki OLED ekran gayet güzel Optronics üretimi LTPS_OLED benim gibi cihaz alma nedeni OLED/AMOLED takıntısı olan birine şuana kadar sorun çıkarmadı Xiaomi Redmi Pro 2 de IPS kullanırsa kendi kaybeder.
üçüncü olarak SoC seçiminden sonra Xiaominin MIUI güncellemelerini adam akıllı yapması gerekiyor haftalık geliştirici sürümünü bırakıp en 1 ay cihazlar üzerinden çalışıp ayda 1 geliştirici sürümünü ''sorunsuz'' çıkarmalı Redmi pro çin geliştirici sürümünden sorunlar yüzünden MIUI ekibi Haziran ilk haftadan itibaren bir çok cihaz için MIUI güncellemesini askıya aldı buna Redmi Pro da dahil
dördüncü olarak 4050 mAh Redmi Pro da yanlış SoC seçimi yada Yazılımdaki sıfırın altında optimizasyon ile 3000 mAh gibi davranıyor ayrıca Cell Standby sorunu da cihazın boştayken aşırı pil tüketmesine neden oluyor ki geneli yazılım/Donanım optimizasyonu ile ilgili.
diğer detaylar artık standart olan şeyler NFC //802.11ac// Dual Band vb özelliklerin Redmi serisini temsil eden ''Pro'' takısını almış cihazda standart olması lazım Redmi Pro da bunlar yok yada kapatılmış durumda
ve bu da Xiaomi için yorum eğer MIUI sürüm döngüleri belli ise Mayıs -Temmuz dönemlerinde her sene MIUI ın bir sürümü çıkıyor ise Xiaomi bu dönemde eski MIUI sürümü ile uğraşmayı bırakıp odağını yeni MIUI sürümüne vermeli örneği MIUI 9.0 bekleniyor Temmuz içinde MIUI 9.0 alacak cihazlara MIUI 8.0 ı kademeli kes haftalık beta güncelleme bile vermek tüm ekip o senenin MIUI sürümü olan yeni yazılıma odaklansın ve çok daha sorunsuz bir yazılım güncellemesi olur böyle bir iş modeli olursa ki sorunlar yüzünden Redmi Pro dahil bir çok cihaz için güncelleme şuan askıda kısmen uygulanıyor MIUI sürümünde çok geciken xiaomi yazılım noktasında da başarıya ulaşır
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ÖzdalDoğru 2 yıl
"alt seviyedeki tüketici kitlesi" tanımı olmamış. Düşük bütçe demek daha doğru olurdu sanırım.
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grafman09 2 yıl ÖzdalDoğru
ÖzdalDoğru

"alt seviyedeki tüketici kitlesi" tanımı olmamış. Düşük bütçe demek daha doğru olurdu sanırım.

Ya niye olmasın :) Çalıştığım kurumda vatandaşın dilinden sözler kullanmaya gayret eden yöneticiler var. Sanki kendileri uzaylı.. Türkiye nin heryerinde böyle, parayı bulanın seviyesi yükseliyor. İnsanın insan olduğunu unutuyorlar..
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mpolat35 2 yıl
Bataryası 4.500 mah deniliyor ama makalede göremedim.
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TheRebeliousTR 2 yıl
Xiaomi Redmi Pro aldık mükemmel bir telefon fiyat segmentine göre. Kamerası idare eder idi. Ama ekran kalitesi S7 ile yarışacak cinsten neden LCD ye geçiyorlar saçma olmuş.
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Xtrud 2 yıl TheRebeliousTR
TheRebeliousTR
Xiaomi Redmi Pro aldık mükemmel bir telefon fiyat segmentine göre. Kamerası idare eder idi. Ama ekran kalitesi S7 ile yarışacak cinsten neden LCD ye geçiyorlar saçma olmuş.

Belki bıkmışlardır burn in şikayetlerinden uğraşmak istememişlerdir amoledle...
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