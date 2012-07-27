Xiaomi Technology, milyar dolar gelir sınırına dayandı

Bir dönem klon cihazlarla tanıdığımız Çin, artık kendi teknolojisini ihraç eder hale geldi. PC pazarında liderliği kovalayan ülke, akıllı telefon pazarında da milyar dolar gelir elde eden firmalara sahip. Huawei, Meizu ve ZTE firmalarının ardından Xiaomi de adından söz ettirir hale geldi.





Xiaomi Phone adlı çift çekirdekli modeliyle büyük ilgi gören firma yılın ilk yarısında 3 milyon cihaz satarak 955 milyon dolarlık gelir elde etti.





Analizler Çinli firmaların bu yıl 140 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştireceğini belirtiyor. Huawei ve ZTE dış pazarlarda başarılı satışlar yaparken, Meizu ve Xiaomi de iç pazarda rekor satışlar yapıyor.





Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı kabul edilen Çin'de Apple, Samsung, HTC gibi firmalar da liderlik yarışı yapıyor.





Haziran'da aldığı yatırımla 4 milyar dolar değere ulaşan Xiami, RIM firmasını da geride bırakmış oldu.