Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi, Türkiye'deki ilk resmi mağazasını İstanbul'da açıyor

Ülkemizdeki teknoloji tutkunlarının gözde markası Xiaomi geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına girmişti. Şirketin ilk mağazası Mi Store ise çok yakında Vadistanbul AVM'de açılıyor.
10 ay
14,9b
1
74
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gerek ülkemizdeki, gerekse de dünyadaki teknoloji tutkunlarının son zamanlardaki favori markalarından biri olan Xiaomi geçtiğimiz günlerde resmi olarak Türkiye pazarına girmişti. Şirket ilk fiziksel mağazasını ise İstanbul'da açmaya hazırlanıyor.

İkinci mağaza da İstanbul'da açılacak

Xiaomi ürünlerinin satıldığı ve Mi Store olarak adlandırılan bu mağazaların ilkinin Vadistanbul Alışveriş Merkezi'nde açılacağı ortaya çıktı. Fotoğraflardan da görebileceğiniz üzere Türkiye'deki ilk Mi Store'un tadilatları başlamış durumda ve yakın bir zamanda hizmete girmesi bekleniyor.
Şimdiye kadar ithalatçı firmalar aracılığı ile satın alınan Xiaomi ürünlerinin, şirketin resmi olarak Türkiye pazarına girmesi ile birlikte nasıl bir fiyatlandırma politikası ile tüketicilere sunulacağını şimdilik kestirmek zor. Konuyla ilgili gelen diğer haberler ise Xiaomi'nin ikinci mağazasını da Forum İstanbul'da açacağı yönünde.

https://twitter.com/fx57/status/1016921054751657986 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
smart1978 10 ay en beğenilen
General Mobile Vestel Casper filan derhal kapatilsin ...
Sozde yerliler milleti somurmekten baska birsey yaptiklari yok bir de vasat donanimlari sisirilmis reklamlari ile cabasi ...
Umarim kisa surede yayilirlar....
General Mobile Vestel Casper filan derhal kapatilsin ...Sozde yerliler milleti somurmekten baska birsey yaptiklari yok bir de vasat donanimlari sisirilm...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +78
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zey4li 10 ay
Bakın bence bu bir başarıdır. Erdi Bey'in tweeti GSMArena'da yayınlanmış.
gsmarena.com/...
Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kunt1903 10 ay
Şimdi Samsung düşünsün...
2 Yanıt Yanıtla +39
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
ORGANIKHOSAF 8 ay
Vadi İstanbul'a uğrayan varsa Redmi 5 Plus'un fiyatı ne kadardı orada bilgilendirir misiniz ?
32 GB Mavi olanın fiyatı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mentor123 8 ay
Xioami Vadi İstanbul store da yaklaşık 1 hafta boyunca 1080p kamera yerine 720p satılmış. Alanlar kontrol, almayanlar dikkat etmeli. Iade yolu açıktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ksph 8 ay
Bugün Evofone çağrı merkezini aradım. Dogruysa eğer, Vadi İstanbul'daki mi shop bu Pazar günü açılacakmış. Bakalım hangi ürünler olacak mağazada. Mi Max 3 mantıklı fiyata gelse bari.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ksph 8 ay
Bugün Evofone çağrı merkezini aradım. Dogruysa eğer, Vadi İstanbul'daki mi shop bu Pazar günü açılacakmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ria Punkcat 8 ay
gecen gun gectim onunden henuz magazanin acilisina dair bir isaret yok, bu gidisle ne magaza ne de poco f1 gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sharpie 8 ay
başlık açılalı iki ay oldu ne oldu mağazalar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 ay
3. 4. 5. 6. 7. mağazası da bu gidişle istanbul'da olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Magnetti Marelli 10 ay
Bekliyoruzz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 10 ay
Turkiye icin tek simkartli model getirmeliler.cunku en buyuk satis ağı operatörler ve bu satış ağına girmek icin tek simkart olmasi zorunlu.tek kendi magazasiyla satislarda zorlanir,herkese ulasamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 10 ay
Mağaza açsın açmasın,şuan ve bundan sonraki telefon markası tercihlerim Xiaomi markasıdır.
Birçoğu şişirilmiş vergili fiyatlarla ve aldıkları telefonun her anlamda kapasitesinin % 50 sini bile kullanmadıkları İphone ,Galaxy ala dursun.
Şuan ki paralel itahalat ile Fiyat performans = Xiaomi
Xiaomi nin mağaza açması resmi disturübütor kanalıyla ,yüksek vergilendirme ve fiyat artışına neden de olabilir ayrıca.
Herhangi bir ürünün bile mağazada satılan fiyatı bile internette satılana göre herzaman maliyet vb nedenlerle yüksek olur.
Xiaomi nin resmi kanaldan mağaza açmasıda bunun gibi birşeye neden olabilir kısacası.
Çin gibi dünyanın en çok dolar rezervi olan bir ülkenin markası,kendi ürünlerini kendi parabirimi üzerinden fiyatlandıracağını düşünmekte bana göre fazla iyimser bir tablo.
Bknz . Aliexpress
TR de uzun süre kendi mağazası vb resmi yoldan satılan ve modeline göre dolar kuru üzerinden parasını kesinlikle hak etmeyen ,Çin markası
Bknz. Huawie
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14858 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaomi mi store ve
7 etiket daha vadistanbul avm ilk mi store Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Galaxy Tab S4 en net görselleriyle karşınızda 10 ay Düşük ışıkta çekilen fotoğrafları kaliteli hale dönüştüren yapay zeka: Noise2Noise 10 ay Elektrikli BMW iX3'ün Çin'de üretileceği resmi olarak onaylandı 10 ay WhatsApp’ta yönlendirilmiş mesajlara "İletildi" uyarısı geldi 10 ay Sony Xperia XA2 Plus resmi olarak duyuruldu: 6 inç ekran, Snapdragon 630 işlemci 10 ay ABD donanmasına ait belgeleri Dropbox hesabında tutan mühendis yakalandı 10 ay Çalışanların performansını yapay zekâ tahmin edecek 10 ay Facebook, alışveriş modelini değiştirecek artırılmış gerçeklik reklamlarını test ediyor 10 ay Assan Hanil, "Teknoloji Günleri" etkinliğinde Ar-Ge çalışmalarının meyvelerini sergiledi 10 ay Tayland'da yaşanan mağaradan kurtarma operasyonu Hollywood filmi oluyor 10 ay HTC'nin Exodus adlı blockchain telefonu sonbaharda çıkacak 10 ay Nike, yeni modeli Zoom Pegasus Turbo'yu duyurdu 10 ay Taylandlı kurtarma ekibi, Elon Musk'ın denizaltı tasarımını "kullanışsız" buldu 10 ay Meizu M6s elimizde: Samsung'un 6 çekirdekli işlemcisi onda 10 ay Apple'ın eski mühendisi, otonom araç projesini Çin'e satmaya giderken yakalandı 10 ay Apple, Google'ın eski yapay zeka uzmanını işe aldı 10 ay Rusya, 3 ton kargoyu uzaya taşıdı: Yeni bir rekora imza attı 10 ay Android 8 tabanlı EMUI 8 güncellemesi alacak yeni Huawei cihazları duyuruldu 10 ay Samsung bu yılki Geliştirici Konferansı'nın tarihini açıkladı 10 ay Japonya'da Apple'a haksız rekabet incelemesi başlatıldı 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi, Türkiye'deki ilk resmi mağazasını İstanbul'da açıyor Sonraki Mercedes-Benz, elektrikli şehir otobüsü eCitaro'yu duyurdu 10 ay Booking.com'un erişim engelinin kaldırılması talebi ikinci kez reddedildi 10 ay Sidney Havalimanı'nda pasaport yerine yüz tanıma sistemi kullanılacak 10 ay Lityum iyon bataryalar ''geleceğin petrolü'' olma yolunda 10 ay Çentikli tasarıma sahip Nokia 5.1 Plus'ın görselleri sızdı 10 ay Apple kurumsal olarak 1Password kullanmaya başlıyor 10 ay 32 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemcisi satışa çıkıyor 10 ay Resmi Samsung Galaxy Note 9 görseli sızdırıldı iddiası 10 ay Tesla Türkiye'de fabrika açacak iddiası! 10 ay Lian Li Strimer aydınlatmalı kablo satışa çıkıyor 10 ay Huawei MediaPad T3 10 ve T3 7 tabletleri satışa sunuldu 10 ay 2019 DS3 Crossback'in tasarımı ortaya çıktı 10 ay BtcTürk, Tether(USDT) alım satım işlemlerini başlattı 10 ay Xiaomi Mi Mix 2S kutu açılışı ve ilk izlenimler 10 ay Tesla Çinli yetkililerle anlaşmaya vardı: Şanghay'da fabrika açacak 10 ay Ethereum cüzdan sağlayıcısı MyEtherWallet'tan güvenlik açığı uyarısı 10 ay Teknolojiyi fotoğrafa "Odaklamak’’ 10 ay Porsche Mission E Cross Turismo'nun satışa çıkacağı tarih belli oldu 10 ay Kripto para piyasasının 24 saatlik hacmi 15 milyar doların altına düştü 10 ay YouTube'un Android uygulamasına Gizli Mod özelliği geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim