Xiaomi, Türkiye'deki ilk resmi mağazasını İstanbul'da açıyor

Gerek ülkemizdeki, gerekse de dünyadaki teknoloji tutkunlarının son zamanlardaki favori markalarından biri olan Xiaomi geçtiğimiz günlerde resmi olarak Türkiye pazarına girmişti. Şirket ilk fiziksel mağazasını ise İstanbul'da açmaya hazırlanıyor.

İkinci mağaza da İstanbul'da açılacak

Xiaomi ürünlerinin satıldığı ve Mi Store olarak adlandırılan bu mağazaların ilkinin Vadistanbul Alışveriş Merkezi'nde açılacağı ortaya çıktı. Fotoğraflardan da görebileceğiniz üzere Türkiye'deki ilk Mi Store'un tadilatları başlamış durumda ve yakın bir zamanda hizmete girmesi bekleniyor.

Şimdiye kadar ithalatçı firmalar aracılığı ile satın alınan Xiaomi ürünlerinin, şirketin resmi olarak Türkiye pazarına girmesi ile birlikte nasıl bir fiyatlandırma politikası ile tüketicilere sunulacağını şimdilik kestirmek zor. Konuyla ilgili gelen diğer haberler ise Xiaomi'nin ikinci mağazasını da Forum İstanbul'da açacağı yönünde.

https://twitter.com/fx57/status/1016921054751657986