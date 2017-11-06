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Xiaomi beklentilerin üzerinde akıllı telefon sattı

Bu yıl oldukça hareketli bir sezon geçiren Çinli üretici Xiaomi, mali tablolarda da bunun etkisini görmeye başladı. Firma 10 aylık süreçte yıl geneli beklentisini geride bıraktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarına adım attığı ilk yıllarda büyük ilgi gören ve peynir ekmek gibi satma jargonunu dilimize kazandıran Xiaomi, bir süre pazarda ilk beşe girmeyi başarmıştı. Sonrasında yavaşlayan satışlar ve rakiplerin yükselişe geçmesi firmayı liste dışına atmıştı. Bu yıl Xiaomi yeniden çıkışa geçti.

Atılan adımlar etkisini gösterdi

Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın ilk 10 ayında 70 milyon akıllı telefon satışı gerçekleşti. Yani aylık ortalama 7 milyon telefon satılmış oluyor. Firmanın beklentisi de bu düzeydeydi. Ayrıca hedeflenen 15 milyar dolarlık satış hedefi de karşılanmış durumda.

Redmi serisi, Mi amiral gemisi serisi, Max serisi, M A1 modeli, Mi 5X modeli bu yıl ilgi gören telefonlar arasında ve firmanın beklentileri aşmasına büyük katkısı oldu. Ayrıca fiziksel mağaza sayısının hızlı bir şekilde artması da diğer bir faktör.

Ayrıca Bkz. "Güney Kore’de 1 milyondan fazla Galaxy Note 8 satıldı"

Yılın üçüncü çeyreği itibariyle ise 27.6 milyon akıllı telefon sevk eden firma yüzde 102 artış yaşadı. Firmanın pazar payı da yüzde 3.7’den yüzde 7.4’e yükseldi. Yılın sonuna kadar firmanın 80 milyon satış yapması bekleniyor. Ayrıca gelecek yıl için de satış beklentisi 100 milyon seviyesine yükseltildi.

Mevcut strateji ile başarılı olduğunu gören Xiaomi bunu devam ettirmek niyetinde. Çevrim içi telefon satışlarının düşüş göstermesi nedeniyle firma fiziksel mağaza sayısını arttırıyor. Hali hazırda 228 mağazaya sahip olan firma önümüzdeki yıllarda bunu 1000 civarına çıkarmak niyetinde. 

 

http://www.zdnet.com/article/xiaomi-passes-its-smartphone-shipment-target-for-2017/ Yorum Yaz
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cebrail.bsrn 2 yıl en beğenilen
Benimde parmağım var bu işte. 4 arkadaşıma aldırdım, birine daha aldıracam yarın. Yoksa gidip gidip hat üzerine taksitli alıp pişman oluyorlar.
Yanıtla +15
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KiriN 2 yıl
Keşke bir tane mi Store açsalar bizde İnternet üzerinden dahi olsa oradan siparişlerimizi versek resmi olarak ülkede olduklarını bilsek.
1 Yanıt Yanıtla +8
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Infinitum 2 yıl
Telefonlara zaten laf yok ama telefon dışında ürettikleri ürünler bile çok iyi. Kulaklılar, şarjı tornavida, powerbank, akıllı aydınlatma, sensör, her biri alanında iyi ürünler. Ayrıca Çinliler taklit ve çöp ürünler üretir algısını yıkan firmalardan biri.
Telefonlara zaten laf yok ama telefon dışında ürettikleri ürünler bile çok iyi. Kulaklılar, şarjı tornavida, powerbank, akıllı aydınlatma, sensör, her biri alan...
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Flag_Ship_Killer 2 yıl
Bizi bu düşük donanımlı yüksel fiyatlı markalardan kurtardıkları için minnettarız
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El_domingo 2 yıl
mi a1 ozelliklerinde 5.2" lik cercevesiz ekran android one programına dahil uyfun fiyatlı bir cihaz cıkarsaydı cok daha fazla alınabilir olurdu..
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V4LKyR 2 yıl
100% hak ediyorlar. Xiaomi mükemmel bir marka. Umarım Apple'ı da geçerler yakında.
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tugares 2 yıl
Hak ediyorlar
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kadirirdem 2 yıl
Adamlar bu satışları hak ediyor.
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Infinitum 2 yıl
Telefonlara zaten laf yok ama telefon dışında ürettikleri ürünler bile çok iyi. Kulaklılar, şarjı tornavida, powerbank, akıllı aydınlatma, sensör, her biri alanında iyi ürünler. Ayrıca Çinliler taklit ve çöp ürünler üretir algısını yıkan firmalardan biri.
Yanıtla +7
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KiriN 2 yıl
Keşke bir tane mi Store açsalar bizde İnternet üzerinden dahi olsa oradan siparişlerimizi versek resmi olarak ülkede olduklarını bilsek.
1 Yanıt Yanıtla +8
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nohackmove 2 yıl KiriN
elenion
Keşke bir tane mi Store açsalar bizde İnternet üzerinden dahi olsa oradan siparişlerimizi versek resmi olarak ülkede olduklarını bilsek.

Aslında ne kadar gerçektir bilmesem de şöyle bir sitede sadece Xaomi ürünleri satılıyor.
market.miuiturkiye.net/...
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daysleeperxp 2 yıl
Son bir yılda ben 3 tane aldım. 1 tane de anneme alacağım.
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atomcu 2 yıl
F/p ürünü olunca satıyor tabi. Bir kullanıcı başka ne istesin?
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Kerim5100 2 yıl
Fiyatlarına göre şahane performans verince şaşırtmıyor :D
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