Xiaomi beklentilerin üzerinde akıllı telefon sattı

Akıllı telefon pazarına adım attığı ilk yıllarda büyük ilgi gören ve peynir ekmek gibi satma jargonunu dilimize kazandıran Xiaomi, bir süre pazarda ilk beşe girmeyi başarmıştı. Sonrasında yavaşlayan satışlar ve rakiplerin yükselişe geçmesi firmayı liste dışına atmıştı. Bu yıl Xiaomi yeniden çıkışa geçti.

Atılan adımlar etkisini gösterdi

Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın ilk 10 ayında 70 milyon akıllı telefon satışı gerçekleşti. Yani aylık ortalama 7 milyon telefon satılmış oluyor. Firmanın beklentisi de bu düzeydeydi. Ayrıca hedeflenen 15 milyar dolarlık satış hedefi de karşılanmış durumda.

Redmi serisi, Mi amiral gemisi serisi, Max serisi, M A1 modeli, Mi 5X modeli bu yıl ilgi gören telefonlar arasında ve firmanın beklentileri aşmasına büyük katkısı oldu. Ayrıca fiziksel mağaza sayısının hızlı bir şekilde artması da diğer bir faktör.

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Yılın üçüncü çeyreği itibariyle ise 27.6 milyon akıllı telefon sevk eden firma yüzde 102 artış yaşadı. Firmanın pazar payı da yüzde 3.7’den yüzde 7.4’e yükseldi. Yılın sonuna kadar firmanın 80 milyon satış yapması bekleniyor. Ayrıca gelecek yıl için de satış beklentisi 100 milyon seviyesine yükseltildi.

Mevcut strateji ile başarılı olduğunu gören Xiaomi bunu devam ettirmek niyetinde. Çevrim içi telefon satışlarının düşüş göstermesi nedeniyle firma fiziksel mağaza sayısını arttırıyor. Hali hazırda 228 mağazaya sahip olan firma önümüzdeki yıllarda bunu 1000 civarına çıkarmak niyetinde.