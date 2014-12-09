Xiaomi bu kez bir hava temizleyici tanıttı





Akıllı telefon dışında tablet, televizyon, taşınabilir şarj istasyonu ve giyilebilir cihaz gibi kategorilerde de başarı peşinde koşan Xiaomi, bu kez çok farklı bir alana el atıyor : Hava temizleme.





Firmanın yayımladığı etkinlik davetiyesinde bir fan ve rüzgarda yukarıya doğru yükselme ifadesine yer vermişti. Pek çok kaynak bir tablet cihazı beklese de Xiaomi farklı bir cihazlar karşımıza çıktı. Mi Air adlı hava temizleyici bir A4 kağıdı boyunda yer kaplıyor ve temiz havayı yukarıya doğru üflüyor.





Xiaomi'nin neden böyle bir cihaz tanıttığı bize biraz garip gelebilir ancak özellikle Çin'de büyük bir hava kirliliği mevcut ve bazı saatlerde insanların sokağa çıkmamaları tavsiye ediliyor. Bu bakımdan temiz hava kaynakları Çin'de çok önemli. Bir süre önce Zhengzhou şehir yönetiminin dağlardan topladığı temiz hava ile doldurulmuş balonları yaşlı insanlara dağıttığına şahit olmuştuk.





Xiaomi de mevcut bu ihtiyaca yönelik ürün geliştirmek ve pazar payı elde etmek amacında. Mi Air'in iki adet fan ve 4 adet hava kanalı sistemi dakikada 10 000 litre temiz hava üretebiliyor. Ayrıca zararlı PM2.5 partiküllerinin yüzde 99.99'unu da filtreleyebiliyor. Uyumlu uygulaması sayesinde cihazın filtre değişimi gibi konuları sahibine uyarı olarak gönderiliyor. Xiaomi Mi Air yaklaşık 150$ fiyat etiketi ile Çin'de ön siparişe başladı ve 16 Aralık tarihinde satışa sunulacak. Şimdilik Xiaomi'nin global bir dağıtım planı yok.

http://techcrunch.com/2014/12/09/ipurify/?ncid=txtlnkusaolp00000595