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Xiaomi bu kez bir hava temizleyici tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi bu kez bir hava temizleyici tanıttı

Akıllı telefon dışında tablet, televizyon, taşınabilir şarj istasyonu ve giyilebilir cihaz gibi kategorilerde de başarı peşinde koşan Xiaomi, bu kez çok farklı bir alana el atıyor : Hava temizleme.

Firmanın yayımladığı etkinlik davetiyesinde bir fan ve rüzgarda yukarıya doğru yükselme ifadesine yer vermişti. Pek çok kaynak bir tablet cihazı beklese de Xiaomi farklı bir cihazlar karşımıza çıktı. Mi Air adlı hava temizleyici bir A4 kağıdı boyunda yer kaplıyor ve temiz havayı yukarıya doğru üflüyor. 

Xiaomi'nin neden böyle bir cihaz tanıttığı bize biraz garip gelebilir ancak özellikle Çin'de büyük bir hava kirliliği mevcut ve bazı saatlerde insanların sokağa çıkmamaları tavsiye ediliyor. Bu bakımdan temiz hava kaynakları Çin'de çok önemli. Bir süre önce Zhengzhou şehir yönetiminin dağlardan topladığı temiz hava ile doldurulmuş balonları yaşlı insanlara dağıttığına şahit olmuştuk.

Xiaomi de mevcut bu ihtiyaca yönelik ürün geliştirmek ve pazar payı elde etmek amacında. Mi Air'in iki adet fan ve 4 adet hava kanalı sistemi dakikada 10 000 litre temiz hava üretebiliyor. Ayrıca zararlı PM2.5 partiküllerinin yüzde 99.99'unu da filtreleyebiliyor. Uyumlu uygulaması sayesinde cihazın filtre değişimi gibi konuları sahibine uyarı olarak gönderiliyor. Xiaomi Mi Air yaklaşık 150$ fiyat etiketi ile Çin'de ön siparişe başladı ve 16 Aralık tarihinde satışa sunulacak. Şimdilik Xiaomi'nin global bir dağıtım planı yok.  

http://techcrunch.com/2014/12/09/ipurify/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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ouzqan 4 yıl
Adamların iş pazarı olan yerlerde ihtiyaç duyulabilecek bir cihaz . Bu cihazda da uygun fiyatlar falan geçerli olursa zaten satar .
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sercandk 4 yıl
O kadar üst seviye sanayi üzerine de 1.5 milyar insan eklenince hava kirliliği kaçınılmaz oluyor. Çok mantıklı bir üretim.
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MSefa23 4 yıl
Global bir dağıtım planı yok yazılmış yani sadece Çin için üretilmiş gibi görünüyor..
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Aaron Paul 4 yıl
Yakında oksijen parayla satılacak... Bu cihazlar başlangıç... Hava o kadar kirlendi ki. Çin'i görüyoruz adamlar temiz alan arıyor nefes alacak... Üst'de bir arkadaş resim koymuş... Ne kadar kirli olduğunu açıklıyor.
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Masquerade89 4 yıl
Çinde her Eve Lazım
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XQS 4 yıl
Aynen cine lazim oldu
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MaDMaxiBo 4 yıl
@Neyinkafası

Neyinkafası bu
iNeyinkafası mı


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General. 4 yıl
Adana'yada lazım boğuluyoruz resmen.
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sevket861 4 yıl General.
General.
Adana'yada lazım boğuluyoruz resmen.

+1
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Neyinkafasi 4 yıl
Yapay yaprak işinin üstüne gitmeliler.
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Kulak Misafiri 4 yıl
Bizim eve de gerek, E-5'in kenarında. 7/24 araba geçiyor. Artık vücut egzoz gazı arıyor, temiz havada kendini şaşırıyor. Ben alırdım.

Ekleme: Yahu araştırma yaptım zaten varmış, bir tek Xiaomi bulmuş olamazdı zaten
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ressione 4 yıl
Çinde önemli tabi hava kirliliği üst duzeyde
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Umutcan 4 yıl
Çin için gerekli, o kadar sanayi bacalarından oksijen atmıyor elbette.

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