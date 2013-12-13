Xiaomi de modüler telefon hazırlığı içerisinde





Bileşenleri değiştirilebilen veya yükseltilebilen akıllı telefon konsepti, son dönemde ilgi çekmeye başlayan bir konu. Phonebloks, Motorola Ara, ZTE Eco-mobius projelerinin ardından Çinli Xiaomi'nin de hazırlık yaptığı ortaya çıktı.





Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı modüler akıllı telefon projesinin adı Magic Cube. Sihirli Küp anlamına gelen projenin ilk planları Xiaomi patronu Lei Jun tarafından yayınlandı ancak daha sonra kaldırıldı.





Henüz plan aşamasında olduğu tahmin edilen Magic Cube projesinde çok fazla değiştirilebilir bileşen olmadığı anlaşılıyor. Görsellerde sadece batarya ve kamera modülünün değiştirilebildiği görülüyor.





Projede daha fazla bileşen değiştirilebilecek mi yoksa Xiaomi nabız yoklama açısından daha kısıtlı bir modüler telefon mu karşımıza çıkaracak bilinmiyor. Lei Jun da konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor.





Gittikçe daha fazla üreticinin bu konuya katkı yapmaya başlaması, modüler telefonların beklenenden çok daha erken ticari hayatta yerini alabileceğini gösteriyor. Şimdilik elinde hazır prototip olduğunu söyleyen tek firma Motorola. Diğerleri halen proje aşamasında.

http://www.gizmochina.com/2013/12/10/xiaomi-is-also-preapring-the-modular-phone/