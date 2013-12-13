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Xiaomi de modüler telefon hazırlığı içerisinde

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi de modüler telefon hazırlığı içerisinde

Bileşenleri değiştirilebilen veya yükseltilebilen akıllı telefon konsepti, son dönemde ilgi çekmeye başlayan bir konu. Phonebloks, Motorola Ara, ZTE Eco-mobius projelerinin ardından Çinli Xiaomi'nin de hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı modüler akıllı telefon projesinin adı Magic Cube. Sihirli Küp anlamına gelen projenin ilk planları Xiaomi patronu Lei Jun tarafından yayınlandı ancak daha sonra kaldırıldı.

Henüz plan aşamasında olduğu tahmin edilen Magic Cube projesinde çok fazla değiştirilebilir bileşen olmadığı anlaşılıyor. Görsellerde sadece batarya ve kamera modülünün değiştirilebildiği görülüyor.

Projede daha fazla bileşen değiştirilebilecek mi yoksa Xiaomi nabız yoklama açısından daha kısıtlı bir modüler telefon mu karşımıza çıkaracak bilinmiyor. Lei Jun da konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor.

Gittikçe daha fazla üreticinin bu konuya katkı yapmaya başlaması, modüler telefonların beklenenden çok daha erken ticari hayatta yerini alabileceğini gösteriyor. Şimdilik elinde hazır prototip olduğunu söyleyen tek firma Motorola. Diğerleri halen proje aşamasında.  

http://www.gizmochina.com/2013/12/10/xiaomi-is-also-preapring-the-modular-phone/ Yorum Yaz
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onsos1100 5 yıl en beğenilen
687887 tane xiaomi haberine rağmen 1 tane xiaomi telefon gören dh'li olmaması çok ilginç...
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Like a Sir 5 yıl
yere düşürünce kamera nerde diye ararız artık
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DH Misafiri 5 yıl
Bunlar yokken Sony Xtrud vardı,siz Sonyi yok saymaya devam edin. behance.net/...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şu tasarımla bi telefon çıkarsalar ayrıca telefonu romlarla özelleştirmeyi sevenler için bu proje nimet gibi
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Bradley Cooper 5 yıl
geleceğin teknolojisi bu gerçekten. sürekli telefon değiştirmek yerine parça değiştirmek. paha biçilemez
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bellair 5 yıl
modüler telefonda heyecanlandırmıyor değil :)
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keskin53 5 yıl
acaba su sogutma gelcek mi azot rekor denemesi yapabilcekmiyiz
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join 5 yıl
arkadaşlar 1500 tl oyun telefonu tavsiyesi
en az s800
adreno 330
2 gb ram


Biri burada LG G2 den mi söz ediyor ?
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Hi Guy 5 yıl
arkadaşlar 1500 tl oyun telefonu tavsiyesi
en az s800
adreno 330
2 gb ram
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SoLdOut 5 yıl
Ali versene senin kamerayı 2 gün kullanayım muhabbetine dönmesinde
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smart1978 5 yıl
Yetişkin LEGO'SU olacak :)
Olması gereken şeydi.
Herkesin öncelikleri istekleri bir değil. Ayrıca yeni cihaz almaktansa istenen parça terfisi ile daha ucuza daha sık güncel kalınabilecek.
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ardaalisahin 5 yıl
iyi guzel de yakinda bunda da socket,islemci destegi vs. seyler olur bilgisayar sektorunden farki kalmaz
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greyishblue7 5 yıl
Tasarım harika çok hoşuma gitti
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