Xiaomi’den OnePlus’a tebrik geldi: Amiral gemisi kâtili 2.0 ise yolda

Xiaomi’nin geçenlerde farklı bir firma hâline getirdiği Redmi, yeni amiral gemisi K20’yi yakında tanıtacak. Redmi’nin Başkan Vekili tarafından atılan tweette “Amiral Gemisi Katili 2.0” olarak bahsedilen telefon, OnePlus'ın eski modellerinin lakabını kendine almaktan çekinmedi.

OnePlus tarafından yeni tanıtılan amiral gemisi modelleri, OnePlus 7 ve 7 Pro olmak üzere iki versiyondan oluşuyor. Daha önceki yazılarımızda da bolca anlattığımız üzere firmanın telefonlarındaki fiyatlar her geçen yıl arttı ve artık neredeyse Apple ve Samsung ile rekabet eder hâle geldi.

Arada hâlâ ciddi bir fiyat farkı olsa da hatırlarsanız OnePlus modelleri bir zamanlar o pahalı amiral gemisi modellerinin yarısı, hatta daha azına (300 dolar civarına) satılıyordu. O zamanlar türetilmiş bu amiral gemisi kâtili ünvanı, artık görünüşe göre Redmi’nin üst seviye modellerinde olacak.

Redmi yetkilisi tarafından atılan tweette ilk olarak OnePlus ekibi, yeni ürünlerinden ötürü tebrik ediliyor. Ardından “Flagship Killer 2.0: coming soon” sözcükleri, amiral gemisi kâtili sıfatının artık yeni bir telefonda yer alacağını işaret ediyor. Manu Jain tarafından yapılan kısa açıklamada ise şunlar söyleniyor:

"Söz konusu fiyatlandırma olduğunda “Never Settle” (Asla yetinme, OnePlus’ın mottosu) felsefesini benimsemeyi tercih ediyorlar. Xiaomi olarak inovasyonu herkesin ulaşabileceği hâle getirmek için böyle Amiral Gemisi Katilleri üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda göreceğiniz gibi."

https://in.c.mi.com/thread-1855089-1-0.html

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