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Xiaomi’den OnePlus’a tebrik geldi: Amiral gemisi kâtili 2.0 ise yolda

Xiaomi'nin alt firması Redmi tarafından yakın zamanda tanıtılacak üst seviye donanımlı model, sektörün yeni amiral gemisi kâtili olmak üzere geliyor. Yetkililer de bunu dile getirmekten çekinmiyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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11
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Xiaomi’nin geçenlerde farklı bir firma hâline getirdiği Redmi, yeni amiral gemisi K20’yi yakında tanıtacak. Redmi’nin Başkan Vekili tarafından atılan tweette “Amiral Gemisi Katili 2.0” olarak bahsedilen telefon, OnePlus'ın eski modellerinin lakabını kendine almaktan çekinmedi.
OnePlus tarafından yeni tanıtılan amiral gemisi modelleri, OnePlus 7 ve 7 Pro olmak üzere iki versiyondan oluşuyor. Daha önceki yazılarımızda da bolca anlattığımız üzere firmanın telefonlarındaki fiyatlar her geçen yıl arttı ve artık neredeyse Apple ve Samsung ile rekabet eder hâle geldi.
Arada hâlâ ciddi bir fiyat farkı olsa da hatırlarsanız OnePlus modelleri bir zamanlar o pahalı amiral gemisi modellerinin yarısı, hatta daha azına (300 dolar civarına) satılıyordu. O zamanlar türetilmiş bu amiral gemisi kâtili ünvanı, artık görünüşe göre Redmi’nin üst seviye modellerinde olacak.
Redmi yetkilisi tarafından atılan tweette ilk olarak OnePlus ekibi, yeni ürünlerinden ötürü tebrik ediliyor. Ardından “Flagship Killer 2.0: coming soon” sözcükleri, amiral gemisi kâtili sıfatının artık yeni bir telefonda yer alacağını işaret ediyor. Manu Jain tarafından yapılan kısa açıklamada ise şunlar söyleniyor:
"Söz konusu fiyatlandırma olduğunda “Never Settle” (Asla yetinme, OnePlus’ın mottosu) felsefesini benimsemeyi tercih ediyorlar. Xiaomi olarak inovasyonu herkesin ulaşabileceği hâle getirmek için böyle Amiral Gemisi Katilleri üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda göreceğiniz gibi."
Xiaomi’den OnePlus’a tebrik geldi: Amiral gemisi kâtili 2.0 ise yolda
Adının K20 olacağı kısa süre önce doğrulanan Redmi modeli, Qualcomm Snapdragon 855 çipsetle ve 48MP çözünürlüklü arka kamerayla gelecek.

https://in.c.mi.com/thread-1855089-1-0.html Yorum Yaz
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leonahic 3 hf. en beğenilen
Editorun asil olayi tam anlamiyla yansitabildigini dusunmuyorum. Mi, tweette oneplus'in yeni urunlerini tebrik ediyor ama vurucu nokta sunu demesi: yeni amiral geminizi tebrik ederiz. Altta ise bizim amiral gemisi katilimiz de yakinda gelecek diyor. Aslinda hos bir taslama var. Bu kadar basit ve hos taslamayi haberde aktarilamamasi ise garip..
Editorun asil olayi tam anlamiyla yansitabildigini dusunmuyorum. Mi, tweette oneplus'in yeni urunlerini tebrik ediyor ama vurucu nokta sunu demesi: yeni amiral ...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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dodofran 3 hf. Lord Melkor
aynen öyle. forumda ne yazık ki okuma ve okuduğunu anlama problemi var. oneplus ın 700 dolarlık telefonuna amiral gemi katili demiyorlar ona amiral gemi diyorlar. kendi yeni telfonlarını (muhtemelen oneplus 7 nin 2 modelinden de ucuz olacak) flagship killer olarak tanımlıyorlar. bu kadar basit aslında.
aynen öyle. forumda ne yazık ki okuma ve okuduğunu anlama problemi var. oneplus ın 700 dolarlık telefonuna amiral gemi katili demiyorlar ona amiral gemi diyorl...
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Yanıtla +7
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polat333 3 hf.
Amiral katili değil, cebinizin katili demek lazım artık. f/p ile uzaktan yakından alakası kalmadı çünkü.
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RaptorFX 3 hf.
Şu katil lafını insanlık olarak ne çok seviyoruz. Katlederek hüküm sürdüğümüzden midir bilinmez güç göstergesi olarak kullanıyoruz. Yarın bir gün yapay zekalar vücut bulmaya başladığında gösterecekler bize killer miller nasıl oluyormuş...
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DH Misafiri 3 hf.
Kardeşim 300 dolar zamanı da iPhone veya galaxy serisi 1000 dolarda gezmiyordu. şu an agresif bir fiyatlandırma olsa da, makul bir flagship killerdır onepluslar.
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cbabuccuoglu 3 hf. yeni yorumcu DH Misafiri
Merhabalar. gadgets.ndtv.com/... içeriğe göre Galaxy S5, yani OnePlus One ile aynı yıl çıkan Samsung amiral gemisi, ülkelere göre 680 ile 750 dolar arasında fiyata sahip. OnePlus One o dönemde 300 dolardan satışa sunuldu.
Teşekkürler.
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interwap 3 hf.
Yada lunun gibi olmuş:
-Herşey güzel olacak
--Daha güzel olacak.
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interwap 3 hf.
Şunun gibi olmuş :
-Kral öldü!
--Kral öldü!
---Kral öldü!
----Bakın yeni kral geliyor!
~Yaşasın yeni kral! Yaşasın yeni kral! Yaşasın yeni kral!
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leonahic 3 hf. en beğenilen
Editorun asil olayi tam anlamiyla yansitabildigini dusunmuyorum. Mi, tweette oneplus'in yeni urunlerini tebrik ediyor ama vurucu nokta sunu demesi: yeni amiral geminizi tebrik ederiz. Altta ise bizim amiral gemisi katilimiz de yakinda gelecek diyor. Aslinda hos bir taslama var. Bu kadar basit ve hos taslamayi haberde aktarilamamasi ise garip..
1 Yanıt Yanıtla +21
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cbabuccuoglu 3 hf. yeni yorumcu leonahic
Merhabalar, bahsettiğiniz şekilde tweeti aktarmanın yanında içerikte daha fazla detay veriliyor. İçeriğin asıl odaklandığı kısım da yayınlanan blog yazısı. Oradan alıntı da yapmış bulunmaktayım.
Yorumunuz için teşekkürler.
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Lord Melkor 3 hf.
Amiral gemisi katili lafını oneplus a dememiş arkadaşlar. Keşke şu yorumları sadece başlığa bakarak yazmasanız
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dodofran 3 hf. Lord Melkor
aynen öyle. forumda ne yazık ki okuma ve okuduğunu anlama problemi var. oneplus ın 700 dolarlık telefonuna amiral gemi katili demiyorlar ona amiral gemi diyorlar. kendi yeni telfonlarını (muhtemelen oneplus 7 nin 2 modelinden de ucuz olacak) flagship killer olarak tanımlıyorlar. bu kadar basit aslında.
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polat333 3 hf.
Amiral katili değil, cebinizin katili demek lazım artık. f/p ile uzaktan yakından alakası kalmadı çünkü.
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cansev07 3 hf.
700 $ lık telefona da amiral gemisi katili demek biraz garip.
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oneplus 7, amiral gemisi katili ve
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