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Redmi K20 ismi amiral gemisi model için resmiyet kazandı

Redmi’nin Snapdragon 855 yonga setli amiral gemi modelinin ismi an itibariyle resmiyet kazandı. Yeni model Redmi K20 şeklinde adlandırılacak. K harfi “Killer" kelimesine gönderme.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi K20 ismi amiral gemisi model için resmiyet kazandı
Xiaomi’den ayrılan Redmi’nin Snapdragon 855 yonga setli kendi amiral gemisini geliştirdiği uzun süredir biliniyor. Cihazın ismi ise bir türlü netleşmedi. Başta Redmi X yazılı posterler görüldü ancak CEO tarafından bu isim anında yalanlandı. Bugün ise resmi olarak Redmi K20 şeklinde adlandırılacağı öğrenildi.
Ayrıca Bkz. "4 kameralı Huawei P20 Lite 2019 geliyor"

“Killer”

Redmi yöneticisi Lu Weibing cihazın ismini açıklayacağını Weibo sosyal medya hesabından dün paylaşmıştı. Yine aynı hesaptan dediğini yaptı ve Redmi K20’yi doğruladı. Redmi K20 isminin açıklanmasının ardından kullanıcılardan neden K harfini seçtiklerine yönelik birçok soru geldi. Bu sorulara da kayıtsız kalmayan yönetici “Killer” kelimesinin baş harfini seçtiklerini söylüyor. Yani “Flagship Killer” bir cihaza bu ismin yakışacağını düşünmüşler.

Redmi K20 ismi amiral gemisi model için resmiyet kazandı

Sonuç olarak sürekli tartışılan Redmi’nin amiral gemisi modeli sonunda ismine kavuştu. Bildiğiniz üzere Xiaomi’nin bir de Pocophone isminde alt markası var. Bu marka da aynı Redmi gibi uygun fiyat odaklı cihazlar üretiyor. Bazı sızıntılar Redmi’nin tanıtacağı K20 amiral gemisinin modelin farklı bölgelerde Pocophone markası altında duyurulabileceği yönünde. Yani yakın zamanda Pocophone F2'yi görebiliriz. İlerleyen zamanlarda bu durum da netleşecektir.


https://www.weibo.com/1892653244/Hu7VM9LPM?from=page_1005051892653244_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1557822408221 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TIME 3 hf.
K20 budur.
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Bloodin 3 hf.
Sanki wifi ethernet kartına isim koyuyorlar...
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Victor Strand 3 hf.
Bekliyorum bakalım
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nebulabado 3 hf.
(K)'yı anladık da. (20) ne anlama geliyor?
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astegon 3 hf. nebulabado
Sayısal bir psikoloji.
Huawei Honor modelinde 20'ye yürüdü. (Honor 10 vardı, Honor 20i, Vİew 20 vs çıkarıyorlar)
Samsung da S10 modelinde. Apple X (TEN) modelinde. 20 ile üstünlük taslıyorlar.
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