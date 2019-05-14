Redmi K20 ismi amiral gemisi model için resmiyet kazandı

Xiaomi’den ayrılan Redmi’nin Snapdragon 855 yonga setli kendi amiral gemisini geliştirdiği uzun süredir biliniyor. Cihazın ismi ise bir türlü netleşmedi. Başta Redmi X yazılı posterler görüldü ancak CEO tarafından bu isim anında yalanlandı. Bugün ise resmi olarak Redmi K20 şeklinde adlandırılacağı öğrenildi.

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“Killer”

Redmi yöneticisi Lu Weibing cihazın ismini açıklayacağını Weibo sosyal medya hesabından dün paylaşmıştı. Yine aynı hesaptan dediğini yaptı ve Redmi K20’yi doğruladı. Redmi K20 isminin açıklanmasının ardından kullanıcılardan neden K harfini seçtiklerine yönelik birçok soru geldi. Bu sorulara da kayıtsız kalmayan yönetici “Killer” kelimesinin baş harfini seçtiklerini söylüyor. Yani “Flagship Killer” bir cihaza bu ismin yakışacağını düşünmüşler.

Sonuç olarak sürekli tartışılan Redmi’nin amiral gemisi modeli sonunda ismine kavuştu. Bildiğiniz üzere Xiaomi’nin bir de Pocophone isminde alt markası var. Bu marka da aynı Redmi gibi uygun fiyat odaklı cihazlar üretiyor. Bazı sızıntılar Redmi’nin tanıtacağı K20 amiral gemisinin modelin farklı bölgelerde Pocophone markası altında duyurulabileceği yönünde. Yani yakın zamanda Pocophone F2'yi görebiliriz. İlerleyen zamanlarda bu durum da netleşecektir.

https://www.weibo.com/1892653244/Hu7VM9LPM?from=page_1005051892653244_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1557822408221