Redmi K20 ismi amiral gemisi model için resmiyet kazandı

“Killer”
Redmi yöneticisi Lu Weibing cihazın ismini açıklayacağını Weibo sosyal medya hesabından dün paylaşmıştı. Yine aynı hesaptan dediğini yaptı ve Redmi K20’yi doğruladı. Redmi K20 isminin açıklanmasının ardından kullanıcılardan neden K harfini seçtiklerine yönelik birçok soru geldi. Bu sorulara da kayıtsız kalmayan yönetici “Killer” kelimesinin baş harfini seçtiklerini söylüyor. Yani “Flagship Killer” bir cihaza bu ismin yakışacağını düşünmüşler.
Sonuç olarak sürekli tartışılan Redmi’nin amiral gemisi modeli sonunda ismine kavuştu. Bildiğiniz üzere Xiaomi’nin bir de Pocophone isminde alt markası var. Bu marka da aynı Redmi gibi uygun fiyat odaklı cihazlar üretiyor. Bazı sızıntılar Redmi’nin tanıtacağı K20 amiral gemisinin modelin farklı bölgelerde Pocophone markası altında duyurulabileceği yönünde. Yani yakın zamanda Pocophone F2'yi görebiliriz. İlerleyen zamanlarda bu durum da netleşecektir.
https://www.weibo.com/1892653244/Hu7VM9LPM?from=page_1005051892653244_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1557822408221 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Huawei Honor modelinde 20'ye yürüdü. (Honor 10 vardı, Honor 20i, Vİew 20 vs çıkarıyorlar)
Samsung da S10 modelinde. Apple X (TEN) modelinde. 20 ile üstünlük taslıyorlar.