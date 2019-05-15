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OnePlus 7 Pro sağlamlık testini geçti: Ateşe dayanıklı 90Hz AMOLED ekran

OnePlus'ın çiçeği burnunda amiral gemisi OnePlus 7 Pro, firmanın yeni iş stratejisinin ilk örneği olarak karşımızda. Bu ilginç cihaz ünlü YouTuber JerryRigEverything'in masasından da başarıyla geçti.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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OnePlus 7 Pro sağlamlık testini geçti: Ateşe dayanıklı 90Hz AMOLED ekran
OnePlus’ın yeni tanıtılan lüks amiral gemisi OnePlus 7 Pro, JerryRigEverything’in sağlamlık testine girip alnının akıyla çıktı. Cihaz, AMOLED ekranlı rakiplerine kıyasla alevden hasar almamasıyla dikkat çekti.
Ekran sertlik testinde herhangi bir sürpriz yapmayan cihaz, bir zamanlar HTC’nin U Ultra modeli gibi safir ekranla gelmiyor. Bunun yerine daha genel kullanımlı Gorilla Glass, Mohs sertlik derecelendirmesine göre seviye 6’da çizilmeye başlıyor.
Cihazın belki de en hassas noktası olarak düşünülen pop-up selfie kamerası da camla korunuyor ve kolay kolay çizilmeyecek. Cam lensin aksine kamera çevresi plastik ve kolayca hasar alabiliyor. Neyse ki ön kamera sürekli dışarıda durmayacak ve çizilmeler hemen hemen tamamen engellenmiş olacak.
OnePlus 7 Pro’nun arka tarafı da beklendiği üzere Gorilla Glass 5’ten oluşuyor ve kolay kolay çizilmiyor. Arka tarafları metal telefonların amiral gemisi seviyesinde hemen hemen tarih olduğunu düşünürsek, bu camın sağlamlığı bir hayli önemli diyebiliriz. Kablosuz şarja imkan sağlayan cam arka kapak, metale kıyasla kolay kırılsa da kolay çizilmiyor.
Testin ilginç ve belki de gerçek hayatta pek bir karşılığı olmayan çakmakla yakma kısmı, AMOLED ya da LCD tüm ekranlarda piksellerin geçici bir süre kaybolmasına sebep oluyor. LCD panellerde ekran soğuyunca görüntü eski hâline dönse de AMOLED paneller, ısının etkisiyle LED’lerini kaybettiklerinden bir daha eski hâline dönemiyor ve beyaz bir izle kalıyor. OnePlus 7 Pro, AMOLED ve 90Hz yenileme hızına sahip özel bir ekrana sahip olsa da yanma testinden beyaz pikseller olmadan çıkmayı başarıyor.
OnePlus 7 Pro sağlamlık testini geçti: Ateşe dayanıklı 90Hz AMOLED ekran
Ekranın altında yer alan ve optik özellikli olduğunu bildiğimiz parmak izi tarayıcısı ise son derece muhtemel olan zamanla ortaya çıkacak ekran çiziklerine rağmen kusursuz çalışmaya devam ediyor.
OnePlus’ın zamanla fiyatlarını arttırması her ne kadar rahatsız edici olsa da büyüyen bir işletme olarak artan giderleri karşılamanın bir şekilde yolu bulunmalıydı. Bu yolu standart modelinin yanında ekstra özelliklere sahip, daha küçük bir kitlenin benimseyeceği pahalı bir telefon çıkararak bulmayı hedefleyen OnePlus, bizce akla uygun bir hamle yaptı. Bu ekstra özellikli ve süslü telefon, sektörün diğer firmalarının 1000 dolarlık amiral gemilerine kıyasla yine 250 dolar civarı daha ucuz kaldığından tüketicilerin sanıyoruz ki pek bir şikayeti olmayacaktır.

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caneycaney 3 hf. en beğenilen
aga böyle andavalların 4 milyon takipçisi var.
Alıyor falçatayla telefonun kasasına çizik atıyor amaç nedir?
Dayanaklılık testi
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Sleeep 3 hf.
Sağlam
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alaz1903 3 hf.
Telefon tüm özellikleri ve fiyatıyla an için alınabilecek en iyi telefon gibi görünüyor.
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Mr. Jingles 3 hf.
Oldum olası şu dayanıklılık testlerine ayar olmuşumdur. Bu kadar salakça bir test olamaz. Falçatayla telefon çizmeye çalışmak nedir? Bu bir dayanıklılık testi değil. Gerçek hayatta kim telefonun kasasını falçatayla çizecek? Dayanıklılık testi nasıl olur söyleyeyim. Kankanla veya sevgilinle telefonda tartışırsın ve sen de sinirden elindeki telefonu var gücünle yere çarparsın. Eğer o çarpmadan sonra telefonda herhangi bir hasar (ekran kırığı, ezilme vs) yoksa ve telefon hâlâ çalışıyorsa dayanıklılık testini geçmiştir. Öyle şu kadar yükseklikten yere bırakmak falan geçiniz. Yahu koca internet aleminde dayanıklılık testi altında bir kişinin bile telefonu duvara fırlattığını veya yere çarptığını görmedim. Varsa yoksa kasayı çizmeye kalkar, suyun içine sokar, ateşe tutar. Kasa çizilse ne olacak? En fazla boyası atar. Boya atması bir dayanıklılık kıstası olamaz.
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NitroNos 3 hf.
Normal bir kullanıcının ömründe 1 tanesini bile yapmayacağı hareketleri yapıyorlar suda test felan yapın kardeşim.
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caneycaney 3 hf. en beğenilen
aga böyle andavalların 4 milyon takipçisi var.
Alıyor falçatayla telefonun kasasına çizik atıyor amaç nedir?
Dayanaklılık testi
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