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Xiaomi kendi işlemcisini geliştirebilecek mi?

Akıllı telefon pazarında belirli bir tecrübeye ulaşan firmaların zamanla kendi işlemcisini tasarlama yolunu seçtiğini görüyoruz. Pazarın yükselen yıldızı Xiaomi de aynı yolun yolcusu.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi kendi işlemcisini geliştirebilecek mi?


Uzun süredir Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi'nin kendi işlemcisini geliştireceğine dair iddialar gündeme geliyor. Geçen yıl Çinli tasarımcı Leadcore ile uzun soluklu bir ortaklığa girişen Xiaomi, önemli de bir yatırım yapmıştı. Bu gelişmeler, işlemci iddialarını da güçlendirmişti. Peki iddialar ne kadar gerçeğe yakın?

ETK China tarafından verilen bilgilere göre, Huawei'nin Kirin yonga seti ile elde ettiği başarıyı gören Xiaomi, benzer bir hamle için planlar yapmaya başladı. Bu yolda kendisine en büyük yardımı yine Leadcore firması yapacak. Bununla birlikte bugüne kadar Xiaomi'den kendi işlemcisini geliştireceğine dair herhangi bir işaret gelmedi. Ayrıca Xiaomi ile ortaklığı bulunan Tayvanlı MediaTek, işlemci geliştirmenin zorluğundan ve maliyetlerinden dem vurarak, firmanın böyle bir işe girişeceğine inanmadığını açıkladı. 

Kendi işlemcisini geliştirebilmek, yazılım ve donanım optimizasyonu konusunda üreticilere daha geniş imkanlar tanıyor. Mobil pazarda kendi işlemcisini tasarlayan Apple, Samsung, Huawei gibi isimler büyük satış rakamlarına ulaştığı için üretim maliyetlerini karşılayabilecek kapasiteye sahip. Ayrıca hepsinin tepe seviye yonga setleri oldukça güçlü ve sıkı bir rekabet içerisindeler. 

Henüz piyasada yeni olan Xiaomi'nin kendi işlemcisini tasarlaması için büyük yatırım yapması gerekiyor. Üretim verimliliği, ısınma sorununa bağlı performans kayıpları, aşırı batarya tüketimi gibi sorunlar genelde ilk etapta tasarımcıların karşısına çıkan engeller. Bu engellerin iyi bir şekilde üstesinden gelinmesi gerekiyor. Aksi takdirde LG NUCLUN gibi hayal kırıklığı yaşatması muhtemel. Bu da Xiaomi'yi sıkıntıya sokacaktır. Bu bakımdan firmanın ilk işlemcisi, satış kaygısı olmayan giriş seviyesi bir modelde yer alabilir.  

http://www.talkandroid.com/279354-is-xiaomi-planning-to-develop-its-own-processors/ Yorum Yaz
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interwap 3 yıl
2018'de görürüz
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benhuraxu 3 yıl
Aferin sana. Ucuz olunca bol bol al ki savas cikarsa telefonsuz kalma
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Cenkay KESER 3 yıl
2015'in son haberi.
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kadirirdem 3 yıl
Bence de geliştirsin rekabet iyidir
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BekirTemel 3 yıl
bu güne kadar geliştirmemiş olmaları şaşırttı.
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wolf silver 3 yıl
Xaomi bu kardeşim boru mu? Siz galiba bunu ülkemizdeki şirketlerle karıştırdıniz..
Ülkemizdeki şirketler 1 verip 5 almak derdinde ama XAOMİ 1 verip 1.5 alma derdinde.FİYAT PERFORMANS TELEFONLARI BUNU GÖSTERİYOR.BİZDE GİDİP 3 TANE REDMİ NOTE 2 ALDIK..
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