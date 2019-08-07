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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi'nin güneş enerjili telefonu ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin entegre güneş paneline sahip akıllı telefonuna ait patent başvurusu ortaya çıktı. Güneş enerjisinden faydalanacak telefon bu sayede daha uzun pil ömrü sunacak.
5 sa.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi, akıllı telefonların pil ömrünü uzatmak için yeni yollar arıyor. Çinli şirketin Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (WIPO) bununla ilgili bir patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu patentte entegre güneş paneli bulunan bir akıllı telefon tarif ediliyor.
Ayrıca Bkz. "108 MP kameralı Xiaomi modeline hazır olun"
Patent başvurusunda, cihazın nasıl görünebileceği hakkında fikir veren bazı taslak çizimler de var. Ön taraftan tam ekranlı ve minimum çerçevelere sahip bir telefon görüyoruz. Ekranda çentik veya kamera yok. İşin enteresan hale geldiği yer ise cihazın arkası.

Gerçeğe dönüşür mü?

Arka panelin sol üst köşesinde çift kamera mevcut. Geri kalan alanın büyük bir kısmı ise güneş paneli ile kaplı. Dikdörtgen şeklindeki bu panel akıllı telefonun daha iyi bir pil ömrü sunabilmesi için güneş enerjisinden faydalanmasını sağlayacak.
Güneş paneli fikri son derece ilgi çekici olsa da şu an için bunun bir patent başvurusundan ibaret olduğunu unutmamak gerekir. Ayrıca patent başvurularının gerçeğe dönüşeceğine dair bir garanti de yok. Xiaomi'nin güneş paneli ile donatılmış bir telefon çıkarıp çıkarmayacağını ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz.


https://nl.letsgodigital.org/smartphones/xiaomi-mobiele-telefoon-solar-oplader/ Yorum Yaz
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gun 3 sa.
Bence çok makul gelmedi zira aşırı ısınacaktır telefon güneşin altında bıraksan. Hem elime aldığında telefon çalışmaz birde sıcaklığın pile verdiği zararda var.
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erginy15 5 sa.
Samsung E1107
2009 da çıkmış ve birebir kullanan görmüştüm. Estram da yolculuk sırasında cam kenarına yüz üstü koymuştu.
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