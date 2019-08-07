Xiaomi'nin güneş enerjili telefonu ortaya çıktı

Xiaomi, akıllı telefonların pil ömrünü uzatmak için yeni yollar arıyor. Çinli şirketin Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (WIPO) bununla ilgili bir patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu patentte entegre güneş paneli bulunan bir akıllı telefon tarif ediliyor.

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Patent başvurusunda, cihazın nasıl görünebileceği hakkında fikir veren bazı taslak çizimler de var. Ön taraftan tam ekranlı ve minimum çerçevelere sahip bir telefon görüyoruz. Ekranda çentik veya kamera yok. İşin enteresan hale geldiği yer ise cihazın arkası.

Gerçeğe dönüşür mü?

Arka panelin sol üst köşesinde çift kamera mevcut. Geri kalan alanın büyük bir kısmı ise güneş paneli ile kaplı. Dikdörtgen şeklindeki bu panel akıllı telefonun daha iyi bir pil ömrü sunabilmesi için güneş enerjisinden faydalanmasını sağlayacak.

Güneş paneli fikri son derece ilgi çekici olsa da şu an için bunun bir patent başvurusundan ibaret olduğunu unutmamak gerekir. Ayrıca patent başvurularının gerçeğe dönüşeceğine dair bir garanti de yok. Xiaomi'nin güneş paneli ile donatılmış bir telefon çıkarıp çıkarmayacağını ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/xiaomi-mobiele-telefoon-solar-oplader/