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108 MP kameralı Xiaomi modeline hazır olun

Bugün gerçekleşen etkinlikte Xiaomi, Samsung tarafından üretilen 108 MP ISOCELL kamera sensörünü kullanan ilk marka olacağını açıkladı. Ayrıca 64 MP sensör ise sıradaki Redmi modelinde yer alacak.
10 sa.
3,8b
8
27
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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108 MP kameralı Xiaomi modeline hazır olun
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İçinde bulunduğumuz yılda 48 MP kameralı birçok telefon modeli gördük. Şimdi ise Redmi ve Realme gibi firmalar 64 MP sensörlere geçiş yapmaya hazırlanıyor. Xiaomi düzenlediği etkinlikte 64 MP sensörüyle ilgili detaylara ek olarak, önemli bir duyuru yaptı. Samsung tarafından üretilen 108 MP ISOCELL kamera sensösürünü, ilk defa bir Xiaomi modelinde göreceğiz.

Detaylar belirsiz

108 MP’lik sensörün çektiği fotoğrafların maksimum çözünürlüğü 12032 x 9024 piksel oluyor. Bunun dışında sensörün detayları belirsiz. Şimdilik firmanın hedefi 64 MP’lik Samsung sensörler olacak gibi. Büyük ihtimalle Redmi Note 8 modelinde 64 MP sensörün kullanıldığını görebiliriz.

Samsung ISOCELL sensörlerin en büyük rakibi Sony cephesi oluyor. 48 MP arka kameralı amiral gemisi modeller, genelde Sony IMX586 sensörüyle sunuldu. Tahmin edebileceğiniz gibi Sony, megapiksel yarışında Samsung’u yalnız bırakmayacaktır.

Ayrıca Bkz. "Türkiye’de internete en hızlı Huawei cihazları giriyor"

OnePlus, Honor, Xiaomi başta olmak üzere birçok akıllı telefon üreticisi, yüksek çözünürlüklü kameralara ilgi duyuyor. Xiaomi’nin tüm bu firmalardan önce davranarak, 108 MP’lik Samsung sensörünü kullanacak olması oldukça önemli.



https://twitter.com/Iceuniverse3/status/1158998998520389633/photo/1 Yorum Yaz
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pop-up 9 sa. en beğenilen
önümüzde ki yıl 210mp olmazsa hatırım kalır bak.
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carloska 9 sa.
hormonlu olmasın
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volga tuygun 52 dk.
Ulen şu mp saçmalığı da aldı başını gidiyor. Tamam iyi güzel 2 veya 5 mp olmasın da 108 nedir arkadaş hem de cep telefonunda. Gerçekten merak ediyorum acaba cep telefonu kullanıcılarının % kaçı foto ve videoları bilgisayarına aktarıyor ve aktardıktan sonra bilgisayarın başında ailecek oturup bu fotoları seyrediyorlar?
64 mp ile 108 mp arasında nasıl bir fark olacak merak ediyorum.
Tabii ki amaç tükettirmek...
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ibo-wan 6 sa.
Lens kalitesi, sensör kalitesi, ISO değeleri, bunlar iyi olmadan istediğin kadar megapiksel koy hiçbir manası yok. Zaten genel kullanıcı için en fazla 40mp fazla bile.
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tobepeople 6 sa.
Samsung da işi biliyor kobay kullanıyor
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Fus Ro Dah 6 sa.
Mp bi halta yarasaydi once dslr da arttirirlardi.
Sanki telefonla cekip 10 metre poster basacaklar.
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Mr. Jingles 7 sa.
Çamur gibi fotoğraflar görürüz artık. Nokia 6600 ile aynı imaj kalitesinde yarışırlar.
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renega1 7 sa. yeni yorumcu
Fanboy değilim gerçekleri söylüyorum. isterse 210 mp olsun samsung kalitesini yakalayamıyor. hem s10e 4100tl daha iyi özellikli, mi 9 4500tl çinli kroniklerle dolu bir telefon
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mekan54 7 sa.
Herşey megapiksel olsa. Yazılım ve stabilite çok önemli!!!
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mekan54 7 sa.
Megapiksel savaşları mobil gündemine oturdu. Bakalım hayırlısı 😄
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By_UguR-X 1 sa.
İstemsizce dilime geliyor bunu görünce yoh a... 🤣😂🤣😂🤣
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SequentiaL 7 sa.
Pazarlama hilesinden başka bir şey değil, güya Redmi Note 7 pikselleri ayırarak 48MP'lik fotoğraf çekiyor ama 12MP'lik fotoğrafı arasında zoom yapınca hiçbir farkı yok. Nokia gibi delikanlı firmalar gitti elin çakal çinlisine kaldık iyi mi...
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VYC Majoris 7 sa. SequentiaL
Bu sensörler zoom yapmak için değil zaten. Normal sensörlere kıyasla az detay veriyorlar. Mesele piksel bindirme yöntemiyle düşük ışıkta başarının artması.
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sensör, samsung ve
8 etiket daha xiaomi isocell kamera 64 mp 108 mp Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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