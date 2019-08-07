108 MP kameralı Xiaomi modeline hazır olun

İçinde bulunduğumuz yılda 48 MP kameralı birçok telefon modeli gördük. Şimdi ise Redmi ve Realme gibi firmalar 64 MP sensörlere geçiş yapmaya hazırlanıyor. Xiaomi düzenlediği etkinlikte 64 MP sensörüyle ilgili detaylara ek olarak, önemli bir duyuru yaptı. Samsung tarafından üretilen 108 MP ISOCELL kamera sensösürünü, ilk defa bir Xiaomi modelinde göreceğiz.

Detaylar belirsiz

108 MP’lik sensörün çektiği fotoğrafların maksimum çözünürlüğü 12032 x 9024 piksel oluyor. Bunun dışında sensörün detayları belirsiz. Şimdilik firmanın hedefi 64 MP’lik Samsung sensörler olacak gibi. Büyük ihtimalle Redmi Note 8 modelinde 64 MP sensörün kullanıldığını görebiliriz.

Samsung ISOCELL sensörlerin en büyük rakibi Sony cephesi oluyor. 48 MP arka kameralı amiral gemisi modeller, genelde Sony IMX586 sensörüyle sunuldu. Tahmin edebileceğiniz gibi Sony, megapiksel yarışında Samsung’u yalnız bırakmayacaktır.

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OnePlus, Honor, Xiaomi başta olmak üzere birçok akıllı telefon üreticisi, yüksek çözünürlüklü kameralara ilgi duyuyor. Xiaomi’nin tüm bu firmalardan önce davranarak, 108 MP’lik Samsung sensörünü kullanacak olması oldukça önemli.

https://twitter.com/Iceuniverse3/status/1158998998520389633/photo/1