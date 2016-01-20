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Xiaomi, sinema endüstrisine adım atıyor

Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi, gelir potansiyeli olan hemen her sektörde var olmaya çalışıyor. Pek çok elektronik cihaz alanından sonra, şimdi sıra sinema endüstrisinde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi, sinema endüstrisine adım atıyor


Yazılım sektöründe başladığı ticari hayatına daha sonra akıllı telefon ve tablet sektörü ile devam eden Xiaomi'nin, tabiri yerindeyse girmediği alan kalmadı. Akıllı TV, fitness takibi, hava nemlendirici, güvenlik kamerası, aksiyon kamerası, sanal şebeke işletmeciliği derken şimdi sırada film endüstrisi var.

Xiaomi'nin bugüne kadar adım attığı her sektörde, illa ki teknoloji ile bir ilişki bulunuyordu ancak film dendiği zaman apayrı bir dünya söz konusu. Xiaomi, ortak olduğu Huayi Brothers Star medya grubu ile senaryo hazırlama ve yetenek geliştirme konularında çalışmalar yapacak. 

Peki neden sinema? 

Sinema sektörü, Çin'de önemli bir potansiyele sahip. Geçen yıl bilet satışlarından 6.1 milyar dolar gelir elde edildi. Dile kolay, 1.5 milyarlık nüfusun eğlence sektörüne katkısı devasa boyutlarda. Bu yıl, Star Wars: Güç Uyanıyor filmi toplamda 96 milyon dolar hasılata ulaştı. Ülkemizde ise 16.5 milyon TL hasılat toplamıştı. Yerli filmler ise 250 milyon dolarlık hasılatlara kadar çıkabiliyor. 


Huayi Brothers Star ismini pek duymamış olabilirsiniz ancak Johnny Depp'in rol aldığı Mortdecai - Üçkağıtçı filmine yaptığı katkı ile tanınıyor. Ayrıca Tai Chi ve IP Man gibi tanınmış filmlerde de imzası var. 21 yıllık geçmişi olan grup, Doğu Asya'nın en büyük film ve televizyon stüdyolarının da sahibi. Bünyesinde önemli Çinli yetenekler barındırıyor. 

Giderek artan bir gelir pastasından Xiaomi'nin uzak durması elbette düşünülemez. Sinema sektörüne kazandırılacak yeni senaryolar ve yetenekler, Xiaomi'nin tanınması bir yana iyi bir gelir elde etmesini de sağlayacaktır. Firmanın önümüzdeki dönemde neler yapacağını heyecanla bekliyoruz. 

http://www.androidheadlines.com/2016/01/xiaomi-enters-the-film-industry-screenwriting-in-focus.html Yorum Yaz
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neronidas 3 yıl en beğenilen
ağılın içine salınmış damızlık camış gibi nereye saldıracağını bilmiyor
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V4LKyR 3 yıl
Xiaomi, küçük pirinç demek.
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Master_Evil 3 yıl
hollywood kalitesinde filmler yapacaksa sıkıntı yok
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wolf silver 3 yıl
XAOMİ HER YERE ADIM ATTI Bİ BİZİM ÜLKEYE ADIM ATMADI


EN KISA SÜREDE ÜLKEMİZE DE ATMASI DİLEĞİYLE
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ShadowofDeath06 3 yıl
Mortal Kombat filmi yapsın görsel aklıma onu getirdi :D
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ozbey08 3 yıl
bir de ürettiklerini kalite kontrolden geçirseler fena olmayacak. kusurlu ürünleri denetleyen,ayıklayan yok.
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neronidas 3 yıl en beğenilen
ağılın içine salınmış damızlık camış gibi nereye saldıracağını bilmiyor
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Patren 3 yıl
adamlar her alanına giriş yapmaya başladılar, samsungu örnek alıyorlar galiba
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
Xiaomiden Vr gözlük bekliyoruz. Oculus hayal kırıklığına uğrattı.
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