Xiaomi yapay zekaya ağırlık vereceği MIUI 10'u resmen duyurdu

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Xiaomi, altı yıllık cihazlarına bile güncelleme desteği sunmasıyla tanıdığımız bir şirket. Çinli akıllı telefon üreticisi geçtiğimiz Kasım ayında, Android Oreo tabanlı özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü olan MIUI 9'u yayınladı.Ayrıca Bkz. "Kripto para çılgınlığı hackerların iştahını kabarttı"
Yeni kullanıcı arayüzünün kullanıma sunulmasının ardından şirket geçtiğimiz günlerde yaklaşık 40 farklı cihazının bu güncellemeyi alacağını söylemişti. Xiaomi şu an itibariyle yapay zeka (AI) ağırlıklı özelliklerle donatılması planlanan MIUI 10 üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Teknoloji devi, Android tabanlı özel kullanıcı arayüzü MIUI 10'u geliştirmeye başladığını resmen duyurdu.
MIUI 10 yapay zeka ve makine öğrenimi odaklı olacak
Şirket bu duyuruyu dün Çin'de düzenlenen yıllık MIUI toplantısında yaptı. Etkinlik sırasında Xiaomi'nin kurucularından ve Başkan Yardımcısı olan aynı zamanda MIUI bölümüne başkanlık yapan Hong Feng, yazılımın bir sonraki büyük sürümüyle şirketin yapay zeka ve makine öğrenimi özelliklerini sunmaya odaklanacağını söyledi.
Mevcut MIUI 9 versiyonu kararlılık, akıcılık ve daha iyi pil performansı sunmak üzere tasarlanmış durumda. Xiaomi kendisi için belirlediği motive edici yeni hedefin Apple, Samsung, Google ve Huawei gibi diğer üreticilerle arasındaki rekabeti daha çekişmeli hale getireceğini umuyor.
https://www.gizmochina.com/2018/01/23/xiaomi-vp-hong-feng-officially-announces-miui-10/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mi5, mi5x'den sonra mate 9'a geçtim.
bence siz emiui arayüzünede bir şans verin
Yok öylr 3 kuruşa 5 köfte..
Bence durum anlattığınızın tam tersi fakat siz yinede iddialarınızda ısrarcıysanız en alt segmentten en üst segmente kadar Xiaomi ve söylediğiniz markaların modelleri arasında bir kıyaslama tablosu ortaya koyun herkes görsün bakalım durumu. Tabi siz de ufkunuzu genişletmiş olursunuz böylece.
3 yıldır mi4 kullanıyorum, 16 gb hafıza yetmediğinden değiştiricem. samsung olsaydı bu zamana çoktan kırdıydım telefonu..
Paramızı veriyoruz bedava reklam yapmaya gerek yok, artısı kadar eksisi de var.
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