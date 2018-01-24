Xiaomi yapay zekaya ağırlık vereceği MIUI 10'u resmen duyurdu

Xiaomi, altı yıllık cihazlarına bile güncelleme desteği sunmasıyla tanıdığımız bir şirket. Çinli akıllı telefon üreticisi geçtiğimiz Kasım ayında, Android Oreo tabanlı özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü olan MIUI 9'u yayınladı.

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Yeni kullanıcı arayüzünün kullanıma sunulmasının ardından şirket geçtiğimiz günlerde yaklaşık 40 farklı cihazının bu güncellemeyi alacağını söylemişti. Xiaomi şu an itibariyle yapay zeka (AI) ağırlıklı özelliklerle donatılması planlanan MIUI 10 üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Teknoloji devi, Android tabanlı özel kullanıcı arayüzü MIUI 10'u geliştirmeye başladığını resmen duyurdu.

MIUI 10 yapay zeka ve makine öğrenimi odaklı olacak

Şirket bu duyuruyu dün Çin'de düzenlenen yıllık MIUI toplantısında yaptı. Etkinlik sırasında Xiaomi'nin kurucularından ve Başkan Yardımcısı olan aynı zamanda MIUI bölümüne başkanlık yapan Hong Feng, yazılımın bir sonraki büyük sürümüyle şirketin yapay zeka ve makine öğrenimi özelliklerini sunmaya odaklanacağını söyledi.

Mevcut MIUI 9 versiyonu kararlılık, akıcılık ve daha iyi pil performansı sunmak üzere tasarlanmış durumda. Xiaomi kendisi için belirlediği motive edici yeni hedefin Apple, Samsung, Google ve Huawei gibi diğer üreticilerle arasındaki rekabeti daha çekişmeli hale getireceğini umuyor.

https://www.gizmochina.com/2018/01/23/xiaomi-vp-hong-feng-officially-announces-miui-10/