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Xiaomi yapay zekaya ağırlık vereceği MIUI 10'u resmen duyurdu

Teknoloji devi Xiaomi, Çin'deki yıllık MIUI toplantısında yapay zeka odaklı özelliklerle donatacağı MIUI 10'u geliştirmeye başladığını duyurdu. Konuyla ilgili detaylar haberimizde...
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi, altı yıllık cihazlarına bile güncelleme desteği sunmasıyla tanıdığımız bir şirket. Çinli akıllı telefon üreticisi geçtiğimiz Kasım ayında, Android Oreo tabanlı özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü olan MIUI 9'u yayınladı.
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Yeni kullanıcı arayüzünün kullanıma sunulmasının ardından şirket geçtiğimiz günlerde yaklaşık 40 farklı cihazının bu güncellemeyi alacağını söylemişti. Xiaomi şu an itibariyle yapay zeka (AI) ağırlıklı özelliklerle donatılması planlanan MIUI 10 üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Teknoloji devi, Android tabanlı özel kullanıcı arayüzü MIUI 10'u geliştirmeye başladığını resmen duyurdu.

MIUI 10 yapay zeka ve makine öğrenimi odaklı olacak

Şirket bu duyuruyu dün Çin'de düzenlenen yıllık MIUI toplantısında yaptı. Etkinlik sırasında Xiaomi'nin kurucularından ve Başkan Yardımcısı olan aynı zamanda MIUI bölümüne başkanlık yapan Hong Feng, yazılımın bir sonraki büyük sürümüyle şirketin yapay zeka ve makine öğrenimi özelliklerini sunmaya odaklanacağını söyledi.
Mevcut MIUI 9 versiyonu kararlılık, akıcılık ve daha iyi pil performansı sunmak üzere tasarlanmış durumda. Xiaomi kendisi için belirlediği motive edici yeni hedefin Apple, Samsung, Google ve Huawei gibi diğer üreticilerle arasındaki rekabeti daha çekişmeli hale getireceğini umuyor.

https://www.gizmochina.com/2018/01/23/xiaomi-vp-hong-feng-officially-announces-miui-10/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 1 yıl en beğenilen
Çinli dostlarımız da olmasa piyasada düzgün rakip olmayacaktı. Huawei ve Xiaomi gerçekten güzel işlere imza atıyor.
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10ff 1 yıl
2000-2010 lu yıllarda üretilen cihazlardan sonra, çıkarttığı yeniliklerle bize heyecan verebilen nadir markalardan biridir xiaomi.
şahsen apple' ın yeni modeli çıktığı akşamlarda dh de çıkan yüzbinlerce reklam haberlerinden daha çok merak uyandırıyor.
2000-2010 lu yıllarda üretilen cihazlardan sonra, çıkarttığı yeniliklerle bize heyecan verebilen nadir markalardan biridir xiaomi.şahsen apple' ın...
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mert1907 1 yıl
Hem uygun ve donanımlı cihazlar, hemde yazılım güncellemelerini vermesi gerçekten takdir edilmesi gereken bir davranış.
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DH Misafiri 1 yıl
Kötü olan tarafı da var. MTK işlemcili ürünlerinde Android 5,6,7,8 ne var ise üst sürüm gelmeyecek. Sadece MIUI sürümünün güncel hali gelecek. Snapdragon ve kendi işlemcisi olanlar için sorun yok. Bu konuda soru sordum. Gelen cevapta " MTK işlemcileri ucuz ama yazılım desteği çok düşük ve lisans fiyatları yüksek diye, güncelleme gelmeyecek " denildi. Oysa aylar önce pekçok MTK'lı ürün güncelleme listesinde idi... Alacak arkadaşlar bu konuda ince eleyip sık dokusunlar. SD işlemcili alın 3-5 tl fazla olsun. Maalesef MTK telefonlardaki çekirdeklerin verimli çalışması tam stabil hale getiremedi. Ortada 10 çekirdek var ama 8/6 çekirdekli SD kadar verimli çalışmıyorlar. Birde güç yönetimi konusunda zayıflar....Redmi Note 2/4 sahibi ve Türkçe çevirisini yapan birisi olarak (xiaomi.eu) diyorum.
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d3vstator 1 yıl
Bu sene Mi5s ile geçmiştim Xiaomi ye, evde elimizden aldılar telefonu, bir ay süreyle başka telefon kullandım, resmen takoz gibi geldi. Dayanamadim Mi6 aldım, MIUI arayuzu bir defa alıştığınızda bırakmayacağınız kadar bağımlılık yapan harika bir arayüz. Telefonlarin performansı konusunda yorum yapmayacağım, bilen bilir. O yüzden kullanmadan yorum yapanların iddialarını ciddiye almayın.
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DevrimSeven60 1 yıl d3vstator
d3vstator

Bu sene Mi5s ile geçmiştim Xiaomi ye, evde elimizden aldılar telefonu, bir ay süreyle başka telefon kullandım, resmen takoz gibi geldi. Dayanamadim Mi6 aldım, MIUI arayuzu bir defa alıştığınızda bırakmayacağınız kadar bağımlılık yapan harika bir arayüz. Telefonlarin performansı konusunda yorum yapmayacağım, bilen bilir. O yüzden kullanmadan yorum yapanların iddialarını ciddiye almayın.

mi5, mi5x'den sonra mate 9'a geçtim.

bence siz emiui arayüzünede bir şans verin
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V4LKyR 1 yıl
Böyle efsanevi bir marka varken... ELMA nedir arkadaş.
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DaggeredByRuhtan 1 yıl
Tamam xiaomi xiaomi ama eksileride var bir samsung huawei falan değil fp cihazları çok satıyoryi güzel ama sanki hiç eksisi yok gibi anlatılıyor birde apple samsung huawei falan alanlar enayi yerine koyuluyor
Yok öylr 3 kuruşa 5 köfte..
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damn2u 1 yıl DaggeredByRuhtan
DaggeredByRuhtan
Tamam xiaomi xiaomi ama eksileride var bir samsung huawei falan değil fp cihazları çok satıyoryi güzel ama sanki hiç eksisi yok gibi anlatılıyor birde apple samsung huawei falan alanlar enayi yerine koyuluyor
Yok öylr 3 kuruşa 5 köfte..

Bence durum anlattığınızın tam tersi fakat siz yinede iddialarınızda ısrarcıysanız en alt segmentten en üst segmente kadar Xiaomi ve söylediğiniz markaların modelleri arasında bir kıyaslama tablosu ortaya koyun herkes görsün bakalım durumu. Tabi siz de ufkunuzu genişletmiş olursunuz böylece.
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Musty3535123 1 yıl DaggeredByRuhtan
DaggeredByRuhtan

Tamam xiaomi xiaomi ama eksileride var bir samsung huawei falan değil fp cihazları çok satıyoryi güzel ama sanki hiç eksisi yok gibi anlatılıyor birde apple samsung huawei falan alanlar enayi yerine koyuluyor

Yok öylr 3 kuruşa 5 köfte..

3 yıldır mi4 kullanıyorum, 16 gb hafıza yetmediğinden değiştiricem. samsung olsaydı bu zamana çoktan kırdıydım telefonu..
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haktan24 1 yıl
miuı candır gerisi heyecandır 7 kullanmadım 8 9 deneyimledim suan miuı 9 global beta dayım xiaomi mi 5 kullanıcısıyım mükemmel bir arayüzü var seri ve sorunsuz miuı 10 dahada iyi olarak gelecektir cünki adamlar geliştiriyorlar kendilerini her aldıgım ürünü on numara 5 yıldız haber için teşekkürler.
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General. 1 yıl
6 yıllık cihaza sistem güncellemesi değil, arayüz güncellemesi verdi. Redmi prime kaç yıllık cihaz ki hala 6.0 da. Ayrıca tamam muadil cihazlara göre ucuz fakat öyle abartılacak kadarda stabil değil cihazları. Kendi kendine ekran görüntüsü alması, sistem dosyalarında reklam çıkması, kafasına göre saati değiştirmesi bunlar sadece aklıma gelenler.
Paramızı veriyoruz bedava reklam yapmaya gerek yok, artısı kadar eksisi de var.
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307kd 1 yıl General.
Redmi 4A ya beta sürümü yükledim 6 dan Android 7.1 e yükseltti hiç de sadece arayüz güncellemesi olmadı. Başka cihazları bilemem tabi. Ve gerçekten cihazda hissedilir bir hızlanma ile pil süresi oldu.
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mert1907 1 yıl
Hem uygun ve donanımlı cihazlar, hemde yazılım güncellemelerini vermesi gerçekten takdir edilmesi gereken bir davranış.
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10ff 1 yıl
2000-2010 lu yıllarda üretilen cihazlardan sonra, çıkarttığı yeniliklerle bize heyecan verebilen nadir markalardan biridir xiaomi.
şahsen apple' ın yeni modeli çıktığı akşamlarda dh de çıkan yüzbinlerce reklam haberlerinden daha çok merak uyandırıyor.
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Guest-F8946C419 1 yıl en beğenilen
Çinli dostlarımız da olmasa piyasada düzgün rakip olmayacaktı. Huawei ve Xiaomi gerçekten güzel işlere imza atıyor.
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