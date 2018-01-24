Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kripto para çılgınlığı hackerların iştahını kabarttı

Kripto para fırtınasından nasiplenmek isteyen bilgisayar korsanları, hazırladıkları kötü amaçlı uygulamalarla, popüler uygulama mağazalarındaki kullanıcıların sanal paralarını çalmak istiyor.
1 yıl
2b
1
4
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kripto para birimlerine yönelik yoğun ilgi siber suçluların da iştahını kabartmış durumda. Tehdit yönetimi şirketi RiskIQ, bilgisayar korsanlarının para ve kişisel verileri çalmayı amaçlayan kötü amaçlı kripto para birimi uygulamaları ile Apple, Google Play, SameAPK, APKPlz ve diğer uygulama mağazalarını kullanan kişileri hedeflediklerini tespit etti.
Ayrıca Bkz. "KFC'den ilginç promosyon: Drone'a dönüşebilen tavuk kanadı kutusu"
Şirketin araştırmacıları 20 uygulama mağazasındaki 18.408 uygulamayı analiz ederek kara listeye alınan 661 adet Bitcoin temalı uygulamayı ortaya çıkardı. İşin kötü yanı da Bitcoin Exchange, Bitcoin Cüzdan ve Kripto Para Birimi başlığı altında sunulan bu zararlı uygulamaların halen kullanıcılar tarafından indirilebiliyor olması.

İndirdiğiniz kripto para uygulamalarına dikkat!

Siber güvenlik sağlayıcıları tarafından kara listeye alınan bu uygulamaların arkasındaki bilgisayar korsanları, para kazanmak adına kullanıcıları kandırarak kişisel verilerini ele geçirebilir. Potansiyel olarak tehlike saçan bu uygulamalara ev sahipliği yapan mağazalar arasında Google Play (272), ApkFiles (54) ve 9Apps (52) gibi popüler platformlar yer alıyor. RiskIQ bu tür uygulamaları indirmeyi düşünen herkese son derece temkinli olmalarını ve indirmeden önce iyice araştırmalarını öneriyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
V4LKyR 1 yıl en beğenilen
İndirin de patlayın olum, biz de rahatlayalım. Sıradaki dünya projesi gelsin, patlamış mısır hazır.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DineİnValhalla 1 yıl
Kripto yu ilk defa bu postta gördüm yeni mi çıktı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 1 yıl
google play'de rakam verilmiş, hala daha indirilebiliniyor deniliyor, madem öyle niye direkt kaldırılmıyor bu uygulamalar?
onu geçtim, bari haberde "şu uygulama(ları) güvenle kullanabilirsiniz" denilip niye beyaz liste verilmiyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 yıl en beğenilen
İndirin de patlayın olum, biz de rahatlayalım. Sıradaki dünya projesi gelsin, patlamış mısır hazır.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Uber'in sürücüsüz taksi operasyonları için geri sayım başladı 1 yıl Elon Musk'ın kazı şirketi ikinci tünel için görüşmelere başladı 1 yıl Türkiye Kart tanıtıldı; Türkiye Kart nedir? 1 yıl AppStore'da Türkiye'den alışverişlere vergi zammı! 1 yıl Vine platformunun devamı yaz aylarında geliyor 1 yıl Samsung Galaxy S9'un lansman tarihi kesinleşti 1 yıl Egzersiz yapabilen robot Kengoro ile tanışın 1 yıl Scooby-Doo Mystery Cases ile korkutucu sırları siz çözün 1 yıl 6.1 inçlik kırpılmış bir iPhone iddiası güçleniyor 1 yıl Dünyanın ilk ekrana entegre parmak izi okuyuculu Vivo X20 Plus satışa çıkıyor 1 yıl Holografik telefon RED Hydrogen One yaz aylarında satışa çıkıyor 1 yıl İşte Falcon Heavy'nin ilk test anlarından muhteşem görüntüler 1 yıl Dünyanın en büyük hidrojen elektroliz tesisi Almanya'da kurulacak 1 yıl Xiaomi’den aracınızda dizüstü şarj etme imkânı 1 yıl MacBook Air yolun sonuna mı geldi? 1 yıl Qualcomm’a Apple üzerinde tekel kurduğu suçlamasıyla 1 milyar Avroluk tazminat cezası 1 yıl Xiaomi yapay zekaya ağırlık vereceği MIUI 10'u resmen duyurdu 1 yıl Telefonu mobil hastaneye dönüştürün 1 yıl Tesla'nın teklifi Elon Musk'ı dünyanın en zengin insanı yapabilir 1 yıl İşte 9000 yıl önce yaşamış genç kızın yeniden oluşturulan yüzü 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Kripto para çılgınlığı hackerların iştahını kabarttı Sonraki iOS 11.3 ile gelen yenilikler neler? Ne gibi özellikler sunacak? 1 yıl Google Photos’un oluşturduğu panaromik fotoğraf görenleri gülümsetti 1 yıl İnternetten yapılan ödemeler geçen yıla göre yüzde 45 arttı 1 yıl KFC'den ilginç promosyon: Drone'a dönüşebilen tavuk kanadı kutusu 1 yıl Akıllı telefon işlemcisinde Windows 10 kullanmak: Miix 630 1 yıl Irdeto, oyunları korsandan koruyan Denuvo'yu satın aldı 1 yıl LG ile Türkiye'ye özel Twinwash ve Instaview buzdolabını konuştuk 1 yıl Galaxy S9 videoda gözüktü 1 yıl Google artırılmış gerçeklik teknolojisini web tarayıcılarına getiriyor 1 yıl ATAK helikopteri, yerli üretim Cirit’le hedefleri vurdu 1 yıl General Motors otonom Chevy Bolt'un karıştığı bir kaza nedeniyle mahkemelik oldu 1 yıl Bitcoin ile dünyanın ilk ticari sevkiyatı Türkiye’de gerçekleştirildi 1 yıl Instagram hikâyelerine nasıl GIF eklenir? 1 yıl İnsan beyni gibi çalışan bilgisayarlar artık çok yakın 1 yıl LG G6 için Android Oreo güncellemesi yaz aylarında 1 yıl AMD masaüstü Raven Ridge APU’larının bir kısmını detaylandırdı-işte fiyatlar 1 yıl iPhone 8 satışları iPhone X’dan daha iyi 1 yıl AMD'de iki kritik atama: Raja Koduri'nin yerini alacak yönetici belli oldu 1 yıl Xiaomi Mi 6X arka paneli sızdırıldı 1 yıl DJI Mavic Air daha hafif ve daha küçük Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim