Kripto para çılgınlığı hackerların iştahını kabarttı

Kripto para birimlerine yönelik yoğun ilgi siber suçluların da iştahını kabartmış durumda. Tehdit yönetimi şirketi RiskIQ, bilgisayar korsanlarının para ve kişisel verileri çalmayı amaçlayan kötü amaçlı kripto para birimi uygulamaları ile Apple, Google Play, SameAPK, APKPlz ve diğer uygulama mağazalarını kullanan kişileri hedeflediklerini tespit etti.

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Şirketin araştırmacıları 20 uygulama mağazasındaki 18.408 uygulamayı analiz ederek kara listeye alınan 661 adet Bitcoin temalı uygulamayı ortaya çıkardı. İşin kötü yanı da Bitcoin Exchange, Bitcoin Cüzdan ve Kripto Para Birimi başlığı altında sunulan bu zararlı uygulamaların halen kullanıcılar tarafından indirilebiliyor olması.

İndirdiğiniz kripto para uygulamalarına dikkat!

Siber güvenlik sağlayıcıları tarafından kara listeye alınan bu uygulamaların arkasındaki bilgisayar korsanları, para kazanmak adına kullanıcıları kandırarak kişisel verilerini ele geçirebilir. Potansiyel olarak tehlike saçan bu uygulamalara ev sahipliği yapan mağazalar arasında Google Play (272), ApkFiles (54) ve 9Apps (52) gibi popüler platformlar yer alıyor. RiskIQ bu tür uygulamaları indirmeyi düşünen herkese son derece temkinli olmalarını ve indirmeden önce iyice araştırmalarını öneriyor.