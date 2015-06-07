Xiaomi yılın ilk çeyreğini giyilebilir cihaz pazarında ikinci olarak kapattı

Rakiplerinin aksine giyilebilir cihaz pazarında sadece bir ürün ile varlığını sürdüren Xiaomi, agresif fiyat politikası sayesinde yılın ilk çeyreğinde ikincilik kürsüsüne oturmayı başardı.





IDC tarafından yapılan analize göre yılın ilk çeyreğinde 11.4 milyon adet giyilebilir cihaz satışı yapıldı. Yıl bazında yüzde 200 artışın yaşandığı pazarda lider 3.9 milyon satış ile Fitbit. Birden fazla ürün ile pazarda boy gösteren firma yıl bazında yüzde 129 artış yakalamış.





Xiaomi ise 15$ değerindeki Mi Band adlı fitness takip bilekliği ile 2.8 milyon adet satış yapmış. Mi Band piyasada henüz yeni bir cihaz olmasına karşın fiyatı ile büyük ilgi görmüş durumda ki ülkemizde de paralel ithalat yoluyla satışı yapılıyor. Listede üçüncü sırada 700 bin satış ile Garmin yer alıyor.





Bu üç firmanın dikkat çekici yönü Android Wear tarafına girmemiş olması. Google'ın işletim sistemini taşıyan akıllı saatler ne yazık ki istenen seviyede satış yapmıyor. Listede 4. sırada yer alan Samsung sadece 600 bin satış yapabilmiş. Motorola, Sony gibi firmalar ise ilk beşte hiç yoklar. Ayrıca Pebble ilk nesil modelinin de ilgiden uzaklaşmaya başladığı görülüyor.





Giyilebilir cihaz pazarı ikinci çeyrek itibariyle değişmeye başlayacak. Özellikle Apple'ın Apple Watch saati, Pebble Time ürünü bu dönemlerde piyasaya çıktı ve satışlara nasıl etki edeceğini sonraki analizlerde daha net bir şekilde görebileceğiz.

http://www.phonearena.com/news/IDC-Xiaomi-was-the-second-largest-wearable-vendor-during-Q1-2015_id70044