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Xiaomi yılın ilk çeyreğini giyilebilir cihaz pazarında ikinci olarak kapattı

3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi yılın ilk çeyreğini giyilebilir cihaz pazarında ikinci olarak kapattı

Rakiplerinin aksine giyilebilir cihaz pazarında sadece bir ürün ile varlığını sürdüren Xiaomi, agresif fiyat politikası sayesinde yılın ilk çeyreğinde ikincilik kürsüsüne oturmayı başardı. 

IDC tarafından yapılan analize göre yılın ilk çeyreğinde 11.4 milyon adet giyilebilir cihaz satışı yapıldı. Yıl bazında yüzde 200 artışın yaşandığı pazarda lider 3.9 milyon satış ile Fitbit. Birden fazla ürün ile pazarda boy gösteren firma yıl bazında yüzde 129 artış yakalamış.

Xiaomi ise 15$ değerindeki Mi Band adlı fitness takip bilekliği ile 2.8 milyon adet satış yapmış. Mi Band piyasada henüz yeni bir cihaz olmasına karşın fiyatı ile büyük ilgi görmüş durumda ki ülkemizde de paralel ithalat yoluyla satışı yapılıyor. Listede üçüncü sırada 700 bin satış ile Garmin yer alıyor. 

Bu üç firmanın dikkat çekici yönü Android Wear tarafına girmemiş olması. Google'ın işletim sistemini taşıyan akıllı saatler ne yazık ki istenen seviyede satış yapmıyor. Listede 4. sırada yer alan Samsung sadece 600 bin satış yapabilmiş. Motorola, Sony gibi firmalar ise ilk beşte hiç yoklar. Ayrıca Pebble ilk nesil modelinin de ilgiden uzaklaşmaya başladığı görülüyor. 

Giyilebilir cihaz pazarı ikinci çeyrek itibariyle değişmeye başlayacak. Özellikle Apple'ın Apple Watch saati, Pebble Time ürünü bu dönemlerde piyasaya çıktı ve satışlara nasıl etki edeceğini sonraki analizlerde daha net bir şekilde görebileceğiz.  

http://www.phonearena.com/news/IDC-Xiaomi-was-the-second-largest-wearable-vendor-during-Q1-2015_id70044 Yorum Yaz
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Fenomenon 3 yıl
Pebble çok iyi aslında da pebble time fiyatı yüksek çıktı. Normal versiyon 100$, steel ve round 150$ olsa satışları 5'e katlar.
Elbette kar bazında baktığımızda belki bu fiyat politikası daha iyi olabilir ama pebble android wear kullanmıyor. Eğer bir kere satışları aşağı düşerse bir daha çıkamaz bana göre. Çünkü apple ve android wear piyasayı domine edebilir.
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Sylargray 3 yıl
Ben Mi Fit'in notification versionunu kullanıyorum, şimdi mesajınız üzerine tekrar denedim ve tekrar sayımı yapıyor.

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seyru 3 yıl
BEnde miband kullanıyorum 2 aydır.Pili 1 aydan fazla gidiyor çok memnunum.
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Japonya 3 yıl
Fitness takibi diyorda mekik takibi ve ip atlama gelmedi daha
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Sylargray 3 yıl Japonya
Langerius

Fitness takibi diyorda mekik takibi ve ip atlama gelmedi daha


2 haftadır mi band kullanıyorum, aldığımdan beri de bahsettiğiniz özellikler var. Güncelleme yapmamış olabilirsiniz.



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swat882 3 yıl
Fiyat herseydir ozeti
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