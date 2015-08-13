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Xiaomi'den 12$'a router : Mi WiFi Nano

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,6b
1
16
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi'den 12$'a router : Mi WiFi Nano

Uygun fiyatlı elektronik cihazlarıyla yakından tanıdığımız Xiaomi, yıllardır bu çizgisini bozmadan devam ettiriyor. Firma Redmi Note 2 akıllı telefon modelinin yanında Mi WiFi Nano adında düşük maliyetli bir router duyurdu.

Firmanın hali hazırda Mi WiFi ve Mi WiFi Mini adında iki yönlendiricisi yer alıyordu. Mi WiFi Nano modeli ise sık seyahat edenlere hitap ediyor. Modeli 10 000 mAh gücündeki Mi PowerBank ile 30 saate yakın kesintisiz kullanmak mümkün. 

Canlı renk çeşitleri ile dikkat çeken router 802.11n Wi-Fi standardını destekliyor ve 300Mb veri transfer hızlarına imkan tanıyor. PCB harici anten tasarımına sahip olan modelde 64MB ROM ve 16GB flash bellek mevcut. Modeli sadece 12$ yaklaşık fiyat etiketine sahip.  

http://en.miui.com/thread-144049-1-1.html Yorum Yaz
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swat882 4 yıl
Tasarım fiyat performans yine harika, bayılıyorum bu firmaya
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taner97 4 yıl
mediatekin wireless cipleri gercekten iyi discovery telefonumu repeater olarak kullaniyorum laptopun cekmedigi yerde
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yokbeolumbe 4 yıl
Tasarım yine harika
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ulas.kndl 4 yıl
Bu renkleri çok mu aramışlar ?
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shadowtr 4 yıl
3g/4g desteği de olsa überingen olurmuş.
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acbold 4 yıl
muratai

16 rom 64 flash diye birşey olmaz routerda.16 flash, 64mb ram dir o.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


WiFi 802.11b / g / n 2.4GHz
External PCB antenna 2 x 2 (Maximum 300Mbps)
2 x 10 / 100M LAN port
1 x 10 / 100M WAN port
LED indicator – Red / blue / yellow
Smart Mi smartphone app to access router settings or view the status
64MB DDR2 RAM, 16GB of storage
MediaTek MT7628N chip
Micro-USB port, works with Mi Power Bank
1 Yanıt Yanıtla
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muratai 4 yıl acbold
acbold

muratai

16 rom 64 flash diye birşey olmaz routerda.16 flash, 64mb ram dir o.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


WiFi 802.11b / g / n 2.4GHz
External PCB antenna 2 x 2 (Maximum 300Mbps)
2 x 10 / 100M LAN port
1 x 10 / 100M WAN port
LED indicator – Red / blue / yellow
Smart Mi smartphone app to access router settings or view the status
64MB DDR2 RAM, 16GB of storage
MediaTek MT7628N chip
Micro-USB port, works with Mi Power Bank

Tabloda rom ile flash ı yanlış yere yanlış şekilde yazmışlar.
Çinlilerin düzgün ingilizce kullanmasını beklemek ahmaklık olur.


Aha bak burda yazmışlar doğrusunu
64MB DDR2 RAM, 16GB of storage
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muratai 4 yıl
16 rom 64 flash diye birşey olmaz routerda.
16 flash, 64mb ram dir o.
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interwap 4 yıl
Piyasadaki router yongalarının geneli Realtek veya Broadcom. Xiaomi MTK kullanmış. Buda dikkat çeken bir gelişme. İlk defa MTK kullanan router görüyorum.
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kadirirdem 4 yıl
tr uygun gelirse alınır....
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ssbrutality 4 yıl
3G Modem/Router mı Anlamadım Ben.Ki 3G değilse 10.000 Mah'lık bataryaya ne ihtiyaç var.
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0tyldrm0 4 yıl ssbrutality
ssbrutality
3G Modem/Router mı Anlamadım Ben.Ki 3G değilse 10.000 Mah'lık bataryaya ne ihtiyaç var.

10.000 lik powerbank ile kullanımdan bahsediyor dahili bataryası yok yani
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ekrem71 4 yıl ssbrutality
ssbrutality

3G Modem/Router mı Anlamadım Ben.Ki 3G değilse 10.000 Mah'lık bataryaya ne ihtiyaç var.

Standart router. güç tüketimini gösterebilmek adına şarj istasyonu kullanılmış.
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alemburda34 4 yıl
Mi wifi geçen 25 dolardı anında stok bitti. Ve Türkiye'ye geliyor. Tasarımı harika yapıyor bu adamlar.
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