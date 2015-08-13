Xiaomi'den 12$'a router : Mi WiFi Nano

Uygun fiyatlı elektronik cihazlarıyla yakından tanıdığımız Xiaomi, yıllardır bu çizgisini bozmadan devam ettiriyor. Firma Redmi Note 2 akıllı telefon modelinin yanında Mi WiFi Nano adında düşük maliyetli bir router duyurdu.





Firmanın hali hazırda Mi WiFi ve Mi WiFi Mini adında iki yönlendiricisi yer alıyordu. Mi WiFi Nano modeli ise sık seyahat edenlere hitap ediyor. Modeli 10 000 mAh gücündeki Mi PowerBank ile 30 saate yakın kesintisiz kullanmak mümkün.





Canlı renk çeşitleri ile dikkat çeken router 802.11n Wi-Fi standardını destekliyor ve 300Mb veri transfer hızlarına imkan tanıyor. PCB harici anten tasarımına sahip olan modelde 64MB ROM ve 16GB flash bellek mevcut. Modeli sadece 12$ yaklaşık fiyat etiketine sahip.

http://en.miui.com/thread-144049-1-1.html