Xiaomi'den 12$'a router : Mi WiFi Nano

Haber Editörü
Uygun fiyatlı elektronik cihazlarıyla yakından tanıdığımız Xiaomi, yıllardır bu çizgisini bozmadan devam ettiriyor. Firma Redmi Note 2 akıllı telefon modelinin yanında Mi WiFi Nano adında düşük maliyetli bir router duyurdu.
Firmanın hali hazırda Mi WiFi ve Mi WiFi Mini adında iki yönlendiricisi yer alıyordu. Mi WiFi Nano modeli ise sık seyahat edenlere hitap ediyor. Modeli 10 000 mAh gücündeki Mi PowerBank ile 30 saate yakın kesintisiz kullanmak mümkün.
Canlı renk çeşitleri ile dikkat çeken router 802.11n Wi-Fi standardını destekliyor ve 300Mb veri transfer hızlarına imkan tanıyor. PCB harici anten tasarımına sahip olan modelde 64MB ROM ve 16GB flash bellek mevcut. Modeli sadece 12$ yaklaşık fiyat etiketine sahip.
http://en.miui.com/thread-144049-1-1.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
WiFi 802.11b / g / n 2.4GHz
External PCB antenna 2 x 2 (Maximum 300Mbps)
2 x 10 / 100M LAN port
1 x 10 / 100M WAN port
LED indicator – Red / blue / yellow
Smart Mi smartphone app to access router settings or view the status
64MB DDR2 RAM, 16GB of storage
MediaTek MT7628N chip
Micro-USB port, works with Mi Power Bank
Tabloda rom ile flash ı yanlış yere yanlış şekilde yazmışlar.
Çinlilerin düzgün ingilizce kullanmasını beklemek ahmaklık olur.
Aha bak burda yazmışlar doğrusunu
64MB DDR2 RAM, 16GB of storage
16 flash, 64mb ram dir o.
10.000 lik powerbank ile kullanımdan bahsediyor dahili bataryası yok yani
Standart router. güç tüketimini gösterebilmek adına şarj istasyonu kullanılmış.