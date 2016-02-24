Xiaomi'den orta seviyede iddialı telefon: Mi 4s

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"Xiaomi'nin en güçlü akıllı telefonu Mi 5 tanıtıldı, işte detaylar"

Amiral gemi modeli Mi 5'den sonra Xiaomi'nin tüketicilere bir sürprizi daha vardı. Merakla beklenen Mi 5 Plus görücüye çıkmadı ancak orta seviyede performansı ile göz dolduracak yeni bir akıllı telefon duyuruldu. Xiaomi Mi 4s, önceki amiral gemi modelinin çizgilerini devam ettiriyor.Xiaomi'nin geleneksel çizgilerini yansıtan Xiaomi Mi 4s, yeni amiral gemi modeli gibi fiziksel bir tuş barındırmıyor ve kapasitif tuşlar kullanmaya devam ediyor. Parmak izi okuyucusu ise arka kısma yerleşiyor. Cihazın kasa alaşımında alüminyum malzeme ile premium bir hava oluşturulmuş.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Xiaomi Mi 4s, 6 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 808 yonga setinden gücünü alıyor. 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde, microSD ile kapasite artırılabiliyor. Arka kısımdaki 13MP çözünürlüğünde kamera, faz algılamalı otomatik odaklama desteğine sahip. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası mevcut.En yeni USB Type-C standardını barındıran modele, 3260mAh kapasiteli bir batarya eşlik ediyor. Hızlı şarj konusunda bilgi verilmezken, Type-C bağlantısının 5V/3A adaptörler ile hızlı şarj imkanı sunduğu biliniyor. Android 6.0 üzerinde MIUI 7 arayüzü, akıcı bir kullanıcı tecrübesi vadediyor. Çin'de piyasaya çıkacak olan cihaz, 260$ gibi rekabetçi bir fiyat etiketine sahip.