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Xiaomi'nin en güçlü akıllı telefonu Mi 5 tanıtıldı, işte detaylar

Dünyanın en ucuz Snapdragon 820 yonga setli akıllı telefonu ile tanışmaya hazır mısınız? Xiaomi yine tecrübesini konuşturuyor ve fiyat-performans konusunda iddialı Mi 5 modelini sahneye çıkarıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,1b
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122
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve hayranlarını gerçekten çok beklettiği yeni amiral gemi modeli Mi 5, MWC 2016 fuarında nihayet resmiyet kazandı. Firma patronunun beklediğimize değeceğini ifade ettiği Xiaomi Mi 5, bakalım büyük beklentileri karşılayabilecek düzeyde mi?
Xiaomi'nin en güçlü akıllı telefonu Mi 5 tanıtıldı, işte detaylar

Normalde geçen yıl itibariyle Xiaomi Mi 5 modelinin tanıtılması gerekiyordu ancak Snapdragon 820 yonga setinde yaşanan gecikme ve firmanın başka bir yonga setini tercih etmek istememesi, yaklaşık 8 aylık bir gecikmeye neden oldu. Xiaomi Mi 5, performans bazında Xperia X Performance ile kapışacak gibi görünüyor. 
Xiaomi'nin en güçlü akıllı telefonu Mi 5 tanıtıldı, işte detaylar
 
Tasarım

Xiaomi Mi 5 modelinde göze çarpan en önemli yenilik, kapasitif Home tuşunun yerini fiziksel bir tuşun alması. Tasarımı biraz daha Samsung telefonlara yaklaştıran Home tuşu, Mi amiral gemi serisi için de bir ilk olacak. Fiziksel butonun iki yanına kapasitif butonlar yerleştirilmiş. 

Diğer bir yenilik ise arka tarafın kavisli yapısı. Mi amiral gemi serisinde pek göremediğimiz bu özellik, daha çok Note ve Note Pro modellerinde kullanılıyordu. Bu kavis, kullanıcıya daha kolay bir tutuş sağlıyor. Bunun haricinde ekranda 2.5D kavis kullanılıyor ve metal alaşımlı kasa ile daha premium bir hava verilmiş oluyor. Böylece 7.25mm kalınlık ve 129gr ağırlık ortaya çıkarılmış.
Xiaomi'nin en güçlü akıllı telefonu Mi 5 tanıtıldı, işte detaylar
 

Ekran

Xiaomi Mi 5 modeli yine geleneceği bozmamış ve Full HD bir ekrana yer vermiş. 5.15 inçlik IPS ekran ile birlikte Snapdragon 820 yonga setini düşündüğümüzde, cihazın bir performans canavarı olduğunu düşünebiliriz. Zaten ilk AnTuTu skorları da bunu doğrular nitelikte. Ekran Gorilla Glass 4 ile korunuyor. 

Donanım

Xiaomi Mi 5, uzun süredir beklediği Snapdragon 820 yonga setine kavuştu. 64-bitlik özelleştirilmiş Kryo çekirdeklerini 2+2 formatında çalıştıran Snapdragon 820, en güçlü mimarisi Adreno 530'u da dahil ediyor ve pazarın en güçlü akıllı telefonlarından birisini sahneye çıkarıyor. 3GB/4GB LPDDR4 RAM ile desteklenen modelde her zaman ki gibi artırılamayan depolama kapasitesi mevcut. UFS 2.0 standardı ile 150MB/s hızlarına çıkabilen veri transfer imkanı sunuluyor. 32GB/64GB seçeneklerin yanında sadece seramik kasa için 128GB seçeneği mevcut. Cihazda 3 farklı versiyon olacak. 

Yonga seti 1.8GHz saat hızında çalışan versiyonda 3GB RAM ve 32GB kapasite yer alıyor. 2.15GHz saat hızındaki versiyon için 3GB RAM ve 64GB kapasite bulunuyor. Yine aynı hız için 4GB RAM, 128GB kapasite ve seramik alaşım barındıran en yüksek versiyon mevcut. Fiyatlar da buna göre değişecek. 

Kamera

Cihazda 16MP çözünürlüğünde Sony imzalı bir kamera yer alıyor. Ayrıca 4 eksenli gelişmiş bir OIS desteğine yer verilmiş. Normalde amiral gemilerinde 2 veya 3 eksenli görüntü sabitleme sistemleri yer alıyordu. Xiaomi Mi 5 bu açıdan en hassas dengeleme teknolojisini sunmuş oluyor. Ön kısımda ise 2 mikronluk piksellere sahip 4MP çözünürlüğünde bir sensör bulunuyor. Böylece özçekim fotoğrafları karanlık ortamlarda bile en iyi sonucu veriyor. 

Batarya ve diğer özellikler

Xiaomi Mi 5 modelinde 3000mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. QuickCharge 3.0 teknolojisini destekleyen batarya, yüzde 80 doluluk oranına 35 dakikada ulaşabiliyor. Ayrıca USB Type-C girişi de uyumlu adaptör ile hızlı şarjlara destek veriyor. Firma, kutu içerisine uyumlu adaptörleri koyacak. LTE Cat. 12 modem ile 600Mbps hızlara erişebilirken, Android 6.0 üzerinde MIUI 7 arayüzü çalışıyor. 
Xiaomi'nin en güçlü akıllı telefonu Mi 5 tanıtıldı, işte detaylar
 

Çıkış tarihi

Fiyat-performans çizgisini korumaya devam eden firma, yeni cihazı için de 306$-352$-413$ şeklinde fiyatlandırma belirlemiş. Cihaz, en ucuz Snapdragon 820 yonga setli akıllı telefon olma özelliğine sahip. Satışların bu hafta içerisinde Çin'de başlaması bekleniyor.

Benchmark skorları

Artık bu yıl ki tüm amiral gemi modellerinde Snapdragon 820 yonga seti bulunuyor. Bu bakımdan yazılım ve donanım uyumu, benchmark skorlarını doğrudan etkileyecek. Uzun süredir Qualcomm ile çalışan Xiaomi'nin Mi 5 modelinde 140 000 AnTuTu skoru elde ettiğini görüyoruz. LG G4 134 000 civarına çıkarken, Exynos 8890 da 130 bine yaklaşıyordu. Yani şu an için AnTuTu da lider Xiaomi Mi 5 diyebiliriz. Nihai sürümlerde bu rakamlar daha da değişecektir. 
 
Xiaomi'nin en güçlü akıllı telefonu Mi 5 tanıtıldı, işte detaylar
 

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ESKIYA 3 yıl en beğenilen
Bu özellkleri bu fiyattan satabiliyorsa XİAOMİ General MOBİLE'den daha milli şirket benim gözümde.
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Xtrud 3 yıl
Bunun yerine S6 alırmış yok G4müş falan kafalar bir milyon.
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S.Soylu 3 yıl
Adamlar yapıyor be
Bayadır beklediğim bir telefondu özellikle ekranın 2k değilde Full HD'de tutmaları çok iyi olmuş. Ne ararsan olan bir telefon şuan gözümde tam bir efsane oldu. Ah bide batarya az daha büyük olup daha önce söylenen gibi 3600 mAh olsaymış çok iyi olurmuş. Gerçi bu durumda bile 1 günü çıkaracaktır telefon rahatlıkla. Umarım üzerine fazla kar marjı konmazda bizde getirtip kullanabiliriz
Adamlar yapıyor beBayadır beklediğim bir telefondu özellikle ekranın 2k değilde Full HD'de tutmaları çok iyi olmuş. Ne ararsan olan bir telefon şuan...
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DH Misafiri 3 yıl
1499 - 1599 - 1799 ve ülkemizde satışa çıkacak bekleyin
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-Atletli 3 yıl
Xiaomi çok kaliteli bir marka powerbankini kullanıyorum metal kasa aşırı sağlam telefonu da iyidir şüphe yok yalnız biri bu telefon 4.5 g yi Turkiyeye destekleniyor yazmıştı o kafa karistiriyor
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Guest-1E8273177 3 yıl
Conomi slmayın aldırmayın. Conomi pişmanlıktır. Aldıktan sonra gelir buralarda ağlarsınız yok wifi çekmiyor yok efenim şarj çabul bitiyor yok efenim rom yok bilmem ne ne ne... Siz ağlayınca ben size üzülüyorum. Hem conomi diye isim mi olur ya Allah aşkına bırakın bu çöpleri.
1 Yanıt Yanıtla
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paldov 3 yıl Guest-1E8273177
serpopin
Conomi slmayın aldırmayın. Conomi pişmanlıktır. Aldıktan sonra gelir buralarda ağlarsınız yok wifi çekmiyor yok efenim şarj çabul bitiyor yok efenim rom yok bilmem ne ne ne... Siz ağlayınca ben size üzülüyorum. Hem conomi diye isim mi olur ya Allah aşkına bırakın bu çöpleri.

Yas kac ?
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Guest-1E8273177 3 yıl
Çinli firmaların telefonlarını görünce midem kaldırnıyor, kusasım geliyor. Tabi insanda göz zevki olmasa ve teknik bilgi olmasa çin markalı bir telefon alır kullanır.
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ANIL007 3 yıl
Xiaomi'nin birkaç ürününü kullanıyorum gerçekten mukemmel bir tasarım ve kalite aanlayışları var.
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Akbaba89 3 yıl
Xiaomi'yi bir kere kullanan vazgeçmez.Türkiye'de kayıtsız satan bir çok satıcı var.

Redmi note 2'yi babama verip buna geçmeyi düşünüyorum.
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weatherman 3 yıl
Fiyatı + %80 şarja 35 dakikada ulaşması sayesinde alınır hale geliyor.
Xiomi Türkiye diye bir kurum var mı?
Bu cihazlardan getirsinler ya, iyi olur. saçma sapan 2600-2900 TL isteyen Sony Samsung HTC düşünsün bundan sonra.

Tahminim 1599 dan giriş olur 32GB (distributorü varsa)
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dr_mrh 3 yıl
Mi 4 de artırılabilir hafıza olmadığı için mi4 bence eksik ti maalesef günümüzde 16 gb Android e yetmiyor, oyun oynamayan eşim bile 16 gb lık s4 e 8 GB hafıza kartı taktığım halde hafıza sıkıntısı çekiyor. Eğer bu telefonun 32 GB lık olanının hafıza kartı yoksa bu sene için yeterli olabilir, ama gidip bir yerde video falan çekerseniz, bir kaç da büyük boyutlu oyun yüklerseniz (ki bu telefonu alan oyun da oynar) bir kaç video sonra hafıza dolacaktır, müzik arşivi taşımak ise imkansız. Artık Spotify ile fala müzik dinlersiniz
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Guest-35D1D8426 3 yıl
vay be 140 bin antutu skor umu olur
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faysan 3 yıl
Telefonda micro sd desteği var mı ? Usb bağlantısı 2 mi 3 mü bu konuda bilgi verirseniz memnun oluruz.Ayrıca bu cihazın ön incelemesini sayfanızda yayınlarsanız harika olur.Bu telefon s7 ve g5 kadar merak edilen bir cihaz,inşallah dikkate alırsınız...
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sagy 3 yıl faysan
Kardeş cihaz da SD kart takilmiyor USB girişi 3. Destekliyor hızlı şarz özlegide var.
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