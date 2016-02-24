Xiaomi'nin en güçlü akıllı telefonu Mi 5 tanıtıldı, işte detaylar









Xiaomi'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve hayranlarını gerçekten çok beklettiği yeni amiral gemi modeli Mi 5, MWC 2016 fuarında nihayet resmiyet kazandı. Firma patronunun beklediğimize değeceğini ifade ettiği Xiaomi Mi 5, bakalım büyük beklentileri karşılayabilecek düzeyde mi?





Normalde geçen yıl itibariyle Xiaomi Mi 5 modelinin tanıtılması gerekiyordu ancak Snapdragon 820 yonga setinde yaşanan gecikme ve firmanın başka bir yonga setini tercih etmek istememesi, yaklaşık 8 aylık bir gecikmeye neden oldu. Xiaomi Mi 5, performans bazında Xperia X Performance ile kapışacak gibi görünüyor.

Tasarım





Xiaomi Mi 5 modelinde göze çarpan en önemli yenilik, kapasitif Home tuşunun yerini fiziksel bir tuşun alması. Tasarımı biraz daha Samsung telefonlara yaklaştıran Home tuşu, Mi amiral gemi serisi için de bir ilk olacak. Fiziksel butonun iki yanına kapasitif butonlar yerleştirilmiş.





Diğer bir yenilik ise arka tarafın kavisli yapısı. Mi amiral gemi serisinde pek göremediğimiz bu özellik, daha çok Note ve Note Pro modellerinde kullanılıyordu. Bu kavis, kullanıcıya daha kolay bir tutuş sağlıyor. Bunun haricinde ekranda 2.5D kavis kullanılıyor ve metal alaşımlı kasa ile daha premium bir hava verilmiş oluyor. Böylece 7.25mm kalınlık ve 129gr ağırlık ortaya çıkarılmış.





Ekran





Xiaomi Mi 5 modeli yine geleneceği bozmamış ve Full HD bir ekrana yer vermiş. 5.15 inçlik IPS ekran ile birlikte Snapdragon 820 yonga setini düşündüğümüzde, cihazın bir performans canavarı olduğunu düşünebiliriz. Zaten ilk AnTuTu skorları da bunu doğrular nitelikte. Ekran Gorilla Glass 4 ile korunuyor.





Donanım





Xiaomi Mi 5, uzun süredir beklediği Snapdragon 820 yonga setine kavuştu. 64-bitlik özelleştirilmiş Kryo çekirdeklerini 2+2 formatında çalıştıran Snapdragon 820, en güçlü mimarisi Adreno 530'u da dahil ediyor ve pazarın en güçlü akıllı telefonlarından birisini sahneye çıkarıyor. 3GB/4GB LPDDR4 RAM ile desteklenen modelde her zaman ki gibi artırılamayan depolama kapasitesi mevcut. UFS 2.0 standardı ile 150MB/s hızlarına çıkabilen veri transfer imkanı sunuluyor. 32GB/64GB seçeneklerin yanında sadece seramik kasa için 128GB seçeneği mevcut. Cihazda 3 farklı versiyon olacak.





Yonga seti 1.8GHz saat hızında çalışan versiyonda 3GB RAM ve 32GB kapasite yer alıyor. 2.15GHz saat hızındaki versiyon için 3GB RAM ve 64GB kapasite bulunuyor. Yine aynı hız için 4GB RAM, 128GB kapasite ve seramik alaşım barındıran en yüksek versiyon mevcut. Fiyatlar da buna göre değişecek.





Kamera





Cihazda 16MP çözünürlüğünde Sony imzalı bir kamera yer alıyor. Ayrıca 4 eksenli gelişmiş bir OIS desteğine yer verilmiş. Normalde amiral gemilerinde 2 veya 3 eksenli görüntü sabitleme sistemleri yer alıyordu. Xiaomi Mi 5 bu açıdan en hassas dengeleme teknolojisini sunmuş oluyor. Ön kısımda ise 2 mikronluk piksellere sahip 4MP çözünürlüğünde bir sensör bulunuyor. Böylece özçekim fotoğrafları karanlık ortamlarda bile en iyi sonucu veriyor.





Batarya ve diğer özellikler





Xiaomi Mi 5 modelinde 3000mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. QuickCharge 3.0 teknolojisini destekleyen batarya, yüzde 80 doluluk oranına 35 dakikada ulaşabiliyor. Ayrıca USB Type-C girişi de uyumlu adaptör ile hızlı şarjlara destek veriyor. Firma, kutu içerisine uyumlu adaptörleri koyacak. LTE Cat. 12 modem ile 600Mbps hızlara erişebilirken, Android 6.0 üzerinde MIUI 7 arayüzü çalışıyor.





Çıkış tarihi





Fiyat-performans çizgisini korumaya devam eden firma, yeni cihazı için de 306$-352$-413$ şeklinde fiyatlandırma belirlemiş. Cihaz, en ucuz Snapdragon 820 yonga setli akıllı telefon olma özelliğine sahip. Satışların bu hafta içerisinde Çin'de başlaması bekleniyor.





Benchmark skorları





Artık bu yıl ki tüm amiral gemi modellerinde Snapdragon 820 yonga seti bulunuyor. Bu bakımdan yazılım ve donanım uyumu, benchmark skorlarını doğrudan etkileyecek. Uzun süredir Qualcomm ile çalışan Xiaomi'nin Mi 5 modelinde 140 000 AnTuTu skoru elde ettiğini görüyoruz. LG G4 134 000 civarına çıkarken, Exynos 8890 da 130 bine yaklaşıyordu. Yani şu an için AnTuTu da lider Xiaomi Mi 5 diyebiliriz. Nihai sürümlerde bu rakamlar daha da değişecektir.