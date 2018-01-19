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Xiaomi'nin 40 cihazına yeni arayüzü MIUI 9'u dağıtacağı onaylandı

Xiaomi, en son kullanıcı arayüzü olan MIUI 9 sürümünü birçok cihazı için yayınlayacak. Siz de cihazınızın güncelleme alıp almayacağını haberimizin sonunda yer alan listeden kontrol edebilirsiniz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,3b
1
24
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Uygun fiyatlarıyla oldukça iyi performans sunan cihazlarıyla sevilen Çinli marka Xiaomi, son kullanıcı arayüzü olan MIUI 9'u kırk adet cihaza kadar yayınlayacağı bir güncellemeyle dağıtmayı planlıyor. Şirket neredeyse tüm Android cihazlarına yeni arayüzü  MIUI 9'u sunacağını doğruladı
Xiaomi ayrıca daha önce de belirtildiği gibi onaylanan 40 cihazın çoğuna Android 7.0 Nougat güncellemesini de sunacak. Listeye baktığımız zaman 5 yaş üzeri cihazların da güncelleme alacak telefonlar arasında yer aldığını görüyoruz zira Xiaomi tam da bu noktada diğer Android üreticilerinden sıyrılmayı başarıyor. 
Dilerseniz MIUI 9 sürümünün özelliklerine kısaca göz atalım ve ardından yeni arayüze kavuşacak cihazların listesine bakalım.
  • Yuvarlatılmış ve modernize edilmiş ikonlar
  • Sistem kaynaklarını optimize eden akıllı arayüz
  • İşlemci optimizasyonu
  • Akıllı asistan özelliği
  • Çok pencereli mod (bölünmüş ekran özelliği)
  • Evrensel görüntü arama özelliği 

MIUI 9 Arayüzüne Kavuşacak Cihazlar

Mi Serisi

Mi A1, Mi Note 3, Mi Max 2, Mi MIX 2, Mi 6, Mi Pad 3, Mi 5c, Mi MIX, Mi 5s Plus, Mi Max, Mi Note 2,  Mi 4s, Mi Pad 2, Mi 4c, Mi 5s, Mi 5, Mi Note, Mi 4, Mi Pad 7.9, Mi 2s ve Mi 2. 

Redmi Serisi

Redmi 5 Plus, Redmi 5A, Redmi 5, Redmi Y1, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4 Prime, Redmi Pro, Redmi 3x, Redmi 3s, Redmi 3, Redmi 2A, Redmi 2 ve Redmi 1S 

Redmi Note Serisi

Redmi Note 4X, Redmi Note 4, Redmi Note 3, Redmi Note 2 ve Redmi Note  
Yukarıdaki listede yer alan cihazlardan birkaçı MIUI 9 sürüm güncellemesini aldı bile. Diğer modellerin de zaman içerisinde MIUI 9 sürümüne kavuşması bekleniyor. Xiaomi cihazlarının yeni MIUI 9 arayüzüyle birlikte daha yetenekli olacağını söyleyebiliriz. 

https://www.theandroidsoul.com/xiaomi-to-release-miui9-update-on-almost-all-of-its-devices/ Yorum Yaz
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El-Kira 1 yıl en beğenilen
Helal olsun. Diğer üreticiler amiral gemisi dedikleri tepe modele zor güncelleme veriyor. Adamlar 1000 liralık telefonlara bile vermiş
1 Yanıt Yanıtla +35
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mkm5838 1 yıl
Xiaomi al arkana yaslan, geride bırakmaz asla.
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gcb1903 1 yıl aceleciburak
aceleciburak

samet37d

Helal olsun. Diğer üreticiler amiral gemisi dedikleri tepe modele zor güncelleme veriyor. Adamlar 1000 liralık telefonlara bile vermiş

bu MIUI güncellemesi ile Android sürüm güncellemesi ile hep karıştırılıyor Xiaomi burada arayüz güncellemesi veriyor bahsi geçen eski cihazların genelinin android sürümü aynı kalıp sadece Arayüz güncellenmiş oluyor örneğin Android 8.0 Tabanlı MIUI 9.0 sürümü olabildiği gibi Android 5.1 li MIUI 9.0 sürümü oluyor.

Halbuki yanlış olan bir politika gereksiz yere efor sarfetme ve zaman kaybı eski cihazlarla uğraşıp optimize etmek

Diğer büyük üreticiler tepe modellerine arayüz güncellemesinden ziyade Android sürüm güncellemesi verdiklerinden dolayı ciddi zamanlar bekletiyorlar.

Xiaomi kullanan biri olarak MIUI 9.0 arayüz güncellemesi uzun süredir bende de mevcut ama Android sürümüne gelince 6.0 ile kaldı ve özelliklerde bahse geçen Çok pencereli mod (bölünmüş ekran özelliği) Android 7.0 ve üstü MIUI 9.0 sürümleri ile çalışmakta

açıkçası Xiaomi 2015 ve öncesine son güncelleme vermesi gerekiyor aksi halde bölünmüşlük durumu artacağından odaklanılan cihaz sayısı artacak ve uyum için aşırı efor sarfedilip devamlı hatalı sürümlerle karşılaşılacak.

Android 5.1 li cihaza MIUI 9.0 sürümü verilene kadar Android 7.0 lı cihazlar 7.1.2 ye toptan yükseltilse ve şuan için pil delisi olan 8.0 sürümü atlanıp 8.1 yada 8.1.x sürümleri beklenilip var olan cihazlar MIUI 9.0 sürümü dağıtımı yapılırsa çok daha sorunsuz sistem güncellemeleri sağlanmış olur.

sonuç olarak Redmi 1s Android 4.4.4 Kitkat ile kalmış Mi 2 ise Android 5.0 da kalmış kısacası bunlara MIUI 9.0 gelse ne yazar MIUI 9.0 ı tüm nimetlerinden yararlandıran bir Android sürümü cihazda olmadıktan sonra



Hocam rakamlar benim umurumda değil açıkçası. Yani Miui 8.5 ile 9 arasında herhangi bir Android sürüm güncellemesi yok ama bariz şekilde performans artışı var.

Apple gibi ios 11 verip çöp edeceğine performans artışı versin kafi. Normalde güncelleme geldikçe telefon yavaşlar, kasar, ölüm sürecine girer. Miui tam tersini yapıyor. Umarım kullanma şansınız olur. Para veriyoruz biz bu firmalara. Bize rakam değil işlevsellik ve performans versinler. Yoksa isterse 10 versin telefonu pert ettikken sonra ne yapalım o güncellemeyi.
aceleciburaksamet37dHelal olsun. Diğer üreticiler amiral gemisi dedikleri tepe modele zor güncelleme veriy...
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atilasat 1 yıl
android güncellemesi değil firmware güncellemesi.
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Flag_Ship_Killer 1 yıl
Adamlara helal olsun
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kayamtky 1 yıl
Mi 5 kullanıyorum, Miui 9' a geçtikten sonra, bahsedildiği gibi her şey iyi.
Pili %100 şarj ettikten ve arka planda ki tüm programları kapadıktan sonra, denemek için hiç bir şey kullanmadım, pil de, 24 saatte sadece %5 eksilme olduğunu gördüm. Benim açımdan bu bekleme halinde pil performansı çok iyi.
Fakat miui 8 de çalışıp da, miui 9 da çalışmayan tek şey "istenmeyen SMS leri engelleme" özelliği oldu. Bu eksikliği de marketten indirdiğim Google' ın "Android Messages" uygulamasıyla hallettim.
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Alex Murphy 1 yıl kayamtky
Miui 9 Global Beta'da yaklaşık 2 aydır sorunsuz engelleniyor istenmeyen smsler fakat neden bu kadar uzun süredir Stabil sürüme adapte edilmediğine anlam veremedim..
Burada konusunu açmıştım..
forum.donanimhaber.com/...
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10ff 1 yıl
birde apple 'cılara bakın... adamlara update geliyor cihazı yavaşlatmak öldürmek için, bunlarda seviniyor
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Texassm0ke 1 yıl
iphone gibi sabit arayüzü var, tüm cihazlara aynısını veriyor. çok benzer bi durum
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T Square 1 yıl
Mi Max 2 cihazımda Miui 9 Beta kullanıyorum son derece memnunum. O kadar güzel ayrıntı ve özellikler varki cihaza root yapma ihtiyacı dahi duymadım. İstediğim uygulamanın otomatik başlama, bildirim gönderme, internete bağlanmasına izin verme gibi bir çok özelliği dahil olarak geliyor. Böylece telefonumda bulunmasını istediğim ve sadece ben istediğim zaman açılmasını ve arka planda çalışmasına izin vermeme gibi bir çok fonksiyona miui ile kavuştum. Kendi güvenlik yönetimi, diğer cihazlarla farklı bir şekilde pil kullanımı yönetimi, kapasitif tuşlarla ekstra görevler atayabilme gibi şeylerde var. Kendi galerisi ve müzik çalarının biraz daha gelişmesi gerekiyor başka sıkıntısı yok.
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obsesoz 1 yıl
Helal olsun.
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obsesoz 1 yıl
Helal olsun.
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tolgakutukcu 1 yıl
Bahsettiğiniz gibi Android sürümünden kaynaklı tek eksiklik çoklu pencere modu (diye biliyorum). Bu problem de MIUI 9'da çıktı. MIUI 8'deki özellikler diğer tüm cihazlarda ortak. Yanlışım varsa düzeltin lütfen
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byaahmet 1 yıl
Adamlar calisiyor .Xiaomi resmi olarak bir tr acilsa varya Piyasada telefon birakmayacakda
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haktan24 1 yıl byaahmet
byaahmet

Adamlar calisiyor .Xiaomi resmi olarak bir tr acilsa varya Piyasada telefon birakmayacakda

resmi olarak gelmesin gelirse fiyatlar zaten ucacak suan belli fiyat aralıgında paralel ithalat şeklinde cok rahat satın alınabiliyor xiaomi mi 6 128 gb seramik modeller 2 bin tl bandında resmi yollarla bu ürünler satısa girerse bilki o cihaz 3000 bin olur belkide daha fazla o yönden böyle kalmasını tercih ederim bende bir xiaomi mi 5 prime kullanıcısı olarak miuı gercekten cok benimsedim ve gercekten seri calısan bir arayüz beta dayım her hafta cuma günleri aksama olmadan geliyor yeni özellikler sorunlar vs vs miuı kullanmak gercekten ayrı bir ayrıcalık xiaomi cihazın en büyük artısı miuı arayüzüdür tamamen kullanıcısı dostu ve geri dönüşlere anında reaksiyon saglayan bir firma haline geldi o yönden telefonumu severek kullanıyorum 1 yıl oldu mi5 alalı 2 yıl tamamladıktan sonra alacagım cihaz mi 6 seramik model olacaktır suan için paranızın tam karsılıgını verebilcek bir cihaz varsa oda xiaomi mi 6 dır marka takıntınız yoksa önerebilcegim en uygun fiyatlı performans cihazları üretiyor firma
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