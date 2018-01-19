Xiaomi'nin 40 cihazına yeni arayüzü MIUI 9'u dağıtacağı onaylandı

Uygun fiyatlarıyla oldukça iyi performans sunan cihazlarıyla sevilen Çinli marka Xiaomi, son kullanıcı arayüzü olan MIUI 9'u kırk adet cihaza kadar yayınlayacağı bir güncellemeyle dağıtmayı planlıyor. Şirket neredeyse tüm Android cihazlarına yeni arayüzü MIUI 9'u sunacağını doğruladı.

Xiaomi ayrıca daha önce de belirtildiği gibi onaylanan 40 cihazın çoğuna Android 7.0 Nougat güncellemesini de sunacak. Listeye baktığımız zaman 5 yaş üzeri cihazların da güncelleme alacak telefonlar arasında yer aldığını görüyoruz zira Xiaomi tam da bu noktada diğer Android üreticilerinden sıyrılmayı başarıyor.

Dilerseniz MIUI 9 sürümünün özelliklerine kısaca göz atalım ve ardından yeni arayüze kavuşacak cihazların listesine bakalım.

Yuvarlatılmış ve modernize edilmiş ikonlar

Sistem kaynaklarını optimize eden akıllı arayüz

İşlemci optimizasyonu

Akıllı asistan özelliği

Çok pencereli mod (bölünmüş ekran özelliği)

Evrensel görüntü arama özelliği

MIUI 9 Arayüzüne Kavuşacak Cihazlar

Mi Serisi

Mi A1, Mi Note 3, Mi Max 2, Mi MIX 2, Mi 6, Mi Pad 3, Mi 5c, Mi MIX, Mi 5s Plus, Mi Max, Mi Note 2, Mi 4s, Mi Pad 2, Mi 4c, Mi 5s, Mi 5, Mi Note, Mi 4, Mi Pad 7.9, Mi 2s ve Mi 2.

Redmi Serisi

Redmi 5 Plus, Redmi 5A, Redmi 5, Redmi Y1, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4 Prime, Redmi Pro, Redmi 3x, Redmi 3s, Redmi 3, Redmi 2A, Redmi 2 ve Redmi 1S

Redmi Note Serisi

Redmi Note 4X, Redmi Note 4, Redmi Note 3, Redmi Note 2 ve Redmi Note

Yukarıdaki listede yer alan cihazlardan birkaçı MIUI 9 sürüm güncellemesini aldı bile. Diğer modellerin de zaman içerisinde MIUI 9 sürümüne kavuşması bekleniyor. Xiaomi cihazlarının yeni MIUI 9 arayüzüyle birlikte daha yetenekli olacağını söyleyebiliriz.

https://www.theandroidsoul.com/xiaomi-to-release-miui9-update-on-almost-all-of-its-devices/