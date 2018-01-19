Xiaomi'nin 40 cihazına yeni arayüzü MIUI 9'u dağıtacağı onaylandı

Teknoloji Editörü
Uygun fiyatlarıyla oldukça iyi performans sunan cihazlarıyla sevilen Çinli marka Xiaomi, son kullanıcı arayüzü olan MIUI 9'u kırk adet cihaza kadar yayınlayacağı bir güncellemeyle dağıtmayı planlıyor. Şirket neredeyse tüm Android cihazlarına yeni arayüzü MIUI 9'u sunacağını doğruladı.
Xiaomi ayrıca daha önce de belirtildiği gibi onaylanan 40 cihazın çoğuna Android 7.0 Nougat güncellemesini de sunacak. Listeye baktığımız zaman 5 yaş üzeri cihazların da güncelleme alacak telefonlar arasında yer aldığını görüyoruz zira Xiaomi tam da bu noktada diğer Android üreticilerinden sıyrılmayı başarıyor.
Dilerseniz MIUI 9 sürümünün özelliklerine kısaca göz atalım ve ardından yeni arayüze kavuşacak cihazların listesine bakalım.
- Yuvarlatılmış ve modernize edilmiş ikonlar
- Sistem kaynaklarını optimize eden akıllı arayüz
- İşlemci optimizasyonu
- Akıllı asistan özelliği
- Çok pencereli mod (bölünmüş ekran özelliği)
- Evrensel görüntü arama özelliği
MIUI 9 Arayüzüne Kavuşacak Cihazlar
Mi Serisi
Mi A1, Mi Note 3, Mi Max 2, Mi MIX 2, Mi 6, Mi Pad 3, Mi 5c, Mi MIX, Mi 5s Plus, Mi Max, Mi Note 2, Mi 4s, Mi Pad 2, Mi 4c, Mi 5s, Mi 5, Mi Note, Mi 4, Mi Pad 7.9, Mi 2s ve Mi 2.
Redmi Serisi
Redmi 5 Plus, Redmi 5A, Redmi 5, Redmi Y1, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4 Prime, Redmi Pro, Redmi 3x, Redmi 3s, Redmi 3, Redmi 2A, Redmi 2 ve Redmi 1S
Redmi Note Serisi
Redmi Note 4X, Redmi Note 4, Redmi Note 3, Redmi Note 2 ve Redmi Note
Yukarıdaki listede yer alan cihazlardan birkaçı MIUI 9 sürüm güncellemesini aldı bile. Diğer modellerin de zaman içerisinde MIUI 9 sürümüne kavuşması bekleniyor. Xiaomi cihazlarının yeni MIUI 9 arayüzüyle birlikte daha yetenekli olacağını söyleyebiliriz.
https://www.theandroidsoul.com/xiaomi-to-release-miui9-update-on-almost-all-of-its-devices/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam rakamlar benim umurumda değil açıkçası. Yani Miui 8.5 ile 9 arasında herhangi bir Android sürüm güncellemesi yok ama bariz şekilde performans artışı var.
Apple gibi ios 11 verip çöp edeceğine performans artışı versin kafi. Normalde güncelleme geldikçe telefon yavaşlar, kasar, ölüm sürecine girer. Miui tam tersini yapıyor. Umarım kullanma şansınız olur. Para veriyoruz biz bu firmalara. Bize rakam değil işlevsellik ve performans versinler. Yoksa isterse 10 versin telefonu pert ettikken sonra ne yapalım o güncellemeyi.