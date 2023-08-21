Tam Boyutta Gör Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Android 14 güncellemesi öncesi belirli modelleri yavaş yavaş rafa kaldırmaya başladı. Bildiğiniz üzere Çinli üretici, güncelleme desteği kesilen cihazların bulunduğu EOS (Destek Sonu) listesini belirli aralıklarla güncelliyor. Son olarak bu listeye üç telefon daha eklendi.

Xiaomi, üç telefonun daha güncelleme desteğini kesiyor!

Xiaomi'nin yenilenen EOS listesine göre Redmi Note 9, Redmi 9 ve Poco M2 modelleri artık ileriye dönük güncelleme almayacak. İlk olarak 2020 yılında satışa çıkan bu telefonların Android 10 tabanlı MIUI 11 ile tanıtıldığını hatırlatalım. Günümüze kadar iki büyük MIUI güncellemesi alan telefonlar, halihazırda Android 12 tabanlı MIUI 14'e destek sunuyor.

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Redmi Note 9, Redmi 9 ve Poco M2içindesteğin tamamenkesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Tabii ki yeni MIUI ve Android güncellemelerini almayacak. Ancak kritik veya nadir durumlarda güvenlik güncellemesi almaya devam edecekler. Bu nedenle, kullanıcıların daha iyi donanım veya 5G bağlantısı istemedikleri sürece daha yeni bir telefona yükseltme konusunda endişelenmelerine gerek yok diyebiliriz.

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