Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alcatel 3C duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı!

18:9 görüntü oranını uygun bir fiyat seviyesinde sunan Alcatel 3C oldukça iyi bir alternatif olacak. Alcatel 3C özellikleri ve fiyatını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,2b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Alcatel 3C duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı!

Bu yıl akıllı telefon pazarında varlığını daha da büyütmeyi planlayan Çinli Alcatel, MWC 2018 fuarında 3 yeni seri tanıtmaya hazırlanıyor. Bu serilerden çıkacak ilk model daha erken bir dönemde tanıtıldı.

Alcatel 3C özellikleri

Alcatel 3C özellikleri arasında 18:9 görüntü oranı gösterilebilir. Alcatel 3C firmanın bu görüntü oranına geçtiği ilk model olacak. Giriş seviyesinde donanım barındıran akıllı telefonun Android Go özelliklerinden faydalanamıyor oluşu biraz dezavantaj oluşturacak gibi.

Ayrıca Bkz. "Yeni bir açık tek bir mesaj ile Apple cihazlarını çökertiyor"

6 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran barındıran telefon ince kenarları sayesinde biraz daha kompakt olmayı başarmış. Cihaza 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT8321 yonga seti güç verirken 1GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile destekleniyor.

Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model 3000mAh kapasiteli bir bataryadan enerji sağlıyor.

Alcatel 3C fiyatı ve çıkış tarihi

Android 7.0 Nougat ile kutudan çıkacak olan Alcatel 3C için 130 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar ay sonunda başlıyor. 

 

https://www.phonearena.com/news/Alcatel-3C-officially-introduced-with-6-inch-HD-display-Android-Nougat_id101713 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
307kd 1 yıl
1gb ram nedir ya!!! sürünür o telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 1 yıl
ustune 10 - 20 euro daha koyup cok daha iyi donanimli bir Xiaomi cihazi alinabilir... hala 1 GB ram koy ve bahanen dusuk fiyat olsun... dusuk fiyatli diger telefonlari bilmesek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 1 yıl
130 lira olarak düşünün, ucuz değşl mi? ama düşünemiyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KiriN 1 yıl
biri 1 gb ram ile getiriyor cihazı, diğeri 8 gb ile getiriyor, bunlar aynı dönemin cihazları ama bize gelince 1 de pahalı 8 de değişen bir şey olmuyor. Şu tarz telefonlar ülkemizde 500 lirayı geçmemeli vergiler vs dahil ki 1 gb mantıklı dursun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 1 yıl
tr ye gelince 1000tl olur rahat. o paraya mi max 2 alinir. 5300 mah batarya 6.4 inc ekran 4 gb ram 64 gb hafiza type c ve cift hoparlor gibi avantajlari var en azindan
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 1 yıl
yıl 2018 ve hala 1 gb ramli android telefon. tebrikler.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vjdrsjejv 1 yıl
O çerçevelerle 18:9 telefon yapmanın anlamı yok bence kumanda gibi telefon olmuş.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Google’ın yapay zekâ kamerası sertifika onaylarında göründü 1 yıl Samsung GDDR6 belleklerin hacimli üretimine başlıyor 1 yıl Afrin Operasyonu ile ilgili gelişmeleri askeri operasyon haritasından anlık takip edin 1 yıl Toplu taşımada yüz tanıma ile turnikesiz geçiş başlıyor 1 yıl Huawei telefonlarına RCS mesaj desteği geliyor 1 yıl Microsoft yazılanları resme döken yapay zeka geliştirdi 1 yıl Twitter'ın Android sürümünde "yer imleri" özelliği test ediliyor 1 yıl Xiaomi'nin 40 cihazına yeni arayüzü MIUI 9'u dağıtacağı onaylandı 1 yıl Samsung planlı eskitme iddialarını reddetti 1 yıl Samsung’un yapay zekâ yongası rekabete hazır 1 yıl Sevilen oyun World of Warships'in mobil versiyonu yayınlandı 1 yıl Periscope ile Periskop arasındaki isim kavgası devam ediyor 1 yıl Milli elektronik harp sistemi Koral, harekat öncesinde sınırda görüntülendi 1 yıl Xiaomi, telefonlarındaki WhatsApp sorununun kendisinden kaynaklandığını itiraf etti 1 yıl Google’dan işletmelere “makine öğrenimi” desteği sunan yeni servis 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Timur Sırt 1 yıl Google hız güncellemesi yapıyor: Mobil sayfalar yükleme hızına göre sıralanacak 1 yıl WhatsApp Business yayınlandı: WhatsApp Business nedir? 1 yıl NASA uzmanından Türkiye’ye uyarı: “Az kar yağacak, çok sel olacak” 1 yıl CES 2018 fuarını TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan yorumluyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Alcatel 3C duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı! Sonraki ThinkPad efsanesinde 6. Carbon dönemi 1 yıl Samsung yeni Exynos 5 serisini duyurdu 1 yıl Zlatan Legends ile efsaneyi yaşayın 1 yıl Peugeot, ABD pazarına dönüşü için elektrikli araç modellerini arttıracak 1 yıl Instagram’a metin oluşturma aracı geliyor 1 yıl Samsung 860 SSD serisi ufukta göründü 1 yıl Tesla'nın otomatik pilotunu portakalla kandırdılar [video] 1 yıl Mercedes-Benz Türk yeni Tourismo’yu tanıttı 1 yıl Yeni Skoda Fabia geliyor: Otomobilin ilk teaser görseli yayınlandı 1 yıl Teknolojinin hayatımıza soktuğu yeni yasak: Alkollüyken drone kullanılamaz! 1 yıl BMW'den tartışmalı karar: Apple CarPlay yıllık 80 dolara sunulacak 1 yıl Saxo Bank analisti: “Bitcoin 2018’de 100 bin dolar olacak” 1 yıl Alcatel A5 LED incelemesi "RGB'li telefon ister misiniz?" 1 yıl Meltdown ve Spectre yamaları bilgisayarlarda istemsiz yeniden başlatmaya sebep oluyor 1 yıl Pistten çıkan Pegasus uçağı vinçlerle kayalıklardan çıkarıldı 1 yıl Apple yapay zekalı akıllı diş fırçası satmaya başladı 1 yıl Android cihazlardaki bir yazılım WhatsApp mesajlarına erişiyor ve çevreyi dinliyor 1 yıl Ayyıldız Tim iş başında: Trump'ın takip ettiği iki Twitter hesabını hacklediler 1 yıl Instagram’a “son görülme” özelliği geldi; ekran görüntüsü bildirimi yolda 1 yıl Apple’dan ABD ekonomisine 350 milyar dolarlık katkı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim