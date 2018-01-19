Alcatel 3C duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı!

Bu yıl akıllı telefon pazarında varlığını daha da büyütmeyi planlayan Çinli Alcatel, MWC 2018 fuarında 3 yeni seri tanıtmaya hazırlanıyor. Bu serilerden çıkacak ilk model daha erken bir dönemde tanıtıldı.

Alcatel 3C özellikleri

Alcatel 3C özellikleri arasında 18:9 görüntü oranı gösterilebilir. Alcatel 3C firmanın bu görüntü oranına geçtiği ilk model olacak. Giriş seviyesinde donanım barındıran akıllı telefonun Android Go özelliklerinden faydalanamıyor oluşu biraz dezavantaj oluşturacak gibi.

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6 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran barındıran telefon ince kenarları sayesinde biraz daha kompakt olmayı başarmış. Cihaza 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT8321 yonga seti güç verirken 1GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile destekleniyor.

Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model 3000mAh kapasiteli bir bataryadan enerji sağlıyor.

Alcatel 3C fiyatı ve çıkış tarihi

Android 7.0 Nougat ile kutudan çıkacak olan Alcatel 3C için 130 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar ay sonunda başlıyor.