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Xiaomi’nin Erida Drone modeli CES 2017 fuarına uçuyor

Son dönemde yıldızı parlayan görüntüleme tabanlı Drone modelleri sınıfına Xiaomi iddialı bir giriş yapıyor. Firmanın yeni Drone modeli 4K çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.
2 yıl
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8
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bizzat kendisi bir görüntüleme sistemleri üretmeyen ancak büyük ortağı olduğu Yi Technologies veya kısaca Xiao-Yi markası ile pazarda faaliyet gösteren Xiaomi, CES 2017 fuarına ilgi çekici ürünlerini getiriyor.

Xiaomi bugüne kadar standart bir aksiyon kamerası, 4K aksiyon kamerası ve Micro Four Thirds aynasız kamera gibi pek çok ürünü piyasaya sürdü. Şimdi ise 4K video kaydı yapabilen bir Drone modeli bizi bekliyor.

Sektöre Hızlı Bir Giriş

Erida Drone adı verilen modelin dikkat çekici tarafı 3 pervaneli olması. Genelde görüntüleme amaçlı Drone modellerinde 4 pervaneli tasarımlar görüyorduk. Bu sayede Erida Drone saatte 110Km hızlara kadar çıkabiliyor.

40 dakika kadar havada kalabilen cihaz dayanıklı ve hafif karbon fiber malzemeden imal edilmiş. Katlanabilir yapısı sayesinde çantanıza sığıyor ve kolayca taşınabiliyor.

Erida Drone taşıdığı Yi 4K aksiyon kamerası sayesinde 120 dakikaya kadar 60fps 4K videolar kaydedebiliyor. Kamera uygulama üzerinden kontrol edilebilirken, bağlı olduğu gelişmiş gimbal sistemi ile sarsıntı etkileri en aza indiriliyor.

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Xiaomi’nin görüntüleme tabanlı Drone sektörüne ciddi bir giriş yapmasını sağlayacak olan Erida Drone modelinin ayrıntıları CES 2017 fuarında belli olacak. Ayrıca Xiaomi’nin yeni bir aksiyon kamerası daha tanıtması bekleniyor. 

 

https://androidcommunity.com/yi-technologys-erida-drone-sports-tricopter-design-gives-you-4k-60fps-video-capabilities-20161231/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Fiyatı iyi olursa tercih edilebilir.
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LastShip 2 yıl
kamerasi 120 dakika cekim yapabiliyor ama drone 40 dakika havada kalabiliyor.
Geriye kalan 80 dakikada kucakta tasiriz artik
2 Yanıt Yanıtla
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YüzüğüKayıpFrodo 2 yıl LastShip
LastShip
kamerasi 120 dakika cekim yapabiliyor ama drone 40 dakika havada kalabiliyor.
Geriye kalan 80 dakikada kucakta tasiriz artik

120 dakika 4K çok çok iyi bir süre ki vurgulamak için söylenmiş zaten. Tabi istersen tripod görevi niyetine dronu kullanıp yerden görüntü alabilirsin.
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kod adı çökertme 2 yıl LastShip
40 dk çok iyi bir süre dji lar 25-30 dk arası havada kalıyor
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ztalan 2 yıl
Böyle bir oyuncağım olsun isterim
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interwap 2 yıl
Fiyat?
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HeavyClocker 2 yıl
Drone alırken yüksek fiyatlı üst seviye ürünleri tercih etmeyecek olsam da rekabeti ateşlemek adına çok güzel gözüküyor gerçekten. Etkisini giriş ve orta seviyede hissedebilirsek ne mutlu.
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