Xiaomi’nin Erida Drone modeli CES 2017 fuarına uçuyor

Bizzat kendisi bir görüntüleme sistemleri üretmeyen ancak büyük ortağı olduğu Yi Technologies veya kısaca Xiao-Yi markası ile pazarda faaliyet gösteren Xiaomi, CES 2017 fuarına ilgi çekici ürünlerini getiriyor.

Xiaomi bugüne kadar standart bir aksiyon kamerası, 4K aksiyon kamerası ve Micro Four Thirds aynasız kamera gibi pek çok ürünü piyasaya sürdü. Şimdi ise 4K video kaydı yapabilen bir Drone modeli bizi bekliyor.

Sektöre Hızlı Bir Giriş

Erida Drone adı verilen modelin dikkat çekici tarafı 3 pervaneli olması. Genelde görüntüleme amaçlı Drone modellerinde 4 pervaneli tasarımlar görüyorduk. Bu sayede Erida Drone saatte 110Km hızlara kadar çıkabiliyor.

40 dakika kadar havada kalabilen cihaz dayanıklı ve hafif karbon fiber malzemeden imal edilmiş. Katlanabilir yapısı sayesinde çantanıza sığıyor ve kolayca taşınabiliyor.

Erida Drone taşıdığı Yi 4K aksiyon kamerası sayesinde 120 dakikaya kadar 60fps 4K videolar kaydedebiliyor. Kamera uygulama üzerinden kontrol edilebilirken, bağlı olduğu gelişmiş gimbal sistemi ile sarsıntı etkileri en aza indiriliyor.

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Xiaomi’nin görüntüleme tabanlı Drone sektörüne ciddi bir giriş yapmasını sağlayacak olan Erida Drone modelinin ayrıntıları CES 2017 fuarında belli olacak. Ayrıca Xiaomi’nin yeni bir aksiyon kamerası daha tanıtması bekleniyor.