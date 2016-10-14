Xiaomi'nin bükülebilir telefonu görüntülendi

Bükülebilir telefonlar kullanıcının ilgisini çekmekte oldukça başarılı ancak Samsung'un Edge serilerindeki sabit bükülmüş ekran haricinde Galaxy Round, LG G Flex gibi kısmen bükülebilir modelleri görmüştük. Şimdi ise Çin'in parlayan yıldızı Xiaomi'nin Mi Note 2 modelinde kullanacağı tahmin edilen ekran ile bükülebilir bir telefon üzerinde çalıştığı konuşuluyor.

İddialar, beklentiler, ortaya çıkan video

Tam olarak ortaya ne çıkacağı bilinmese de bükülebilir veya en azından belirli bir bükülmeye bağlı hasarlara dayanıklı bir telefon tanıtılması bekleniyor.Bu modelin Xiaomi Mi Note 2 tanıtımında 2. bir model olarak tanıtılması da ihtimaller dahilinde.

Geçtiğimiz gün Çinli kaynaklarda ortaya çıkan aşağıdaki kısa videoda Xiaomi'nin MIUI arayüzünün 8. ve en güncel sürümüne sahip bir cihazın bükülebilir bir ekran üzerinden kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Xiaomi'nin Mi Note 2 modelini 25 Ekim'de tanıtması bekleniyor. Beklenen fiyat ise 4000Yuan(~600$).

http://www.gizmochina.com/2016/10/13/working-xiaomi-bendable-concept-phone-leaked-video/