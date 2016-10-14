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Xiaomi'nin bükülebilir telefonu görüntülendi

Samsung, LG ve Lenovo'nun ardından bükülebilir telefon kervanına katılmaya hazırlanan yeni isim yenilikleriyle tanıdığımız Çin'in parlayan yıldızı Xiaomi. Video, yaklaşan tanıtım ve iddialar yazımızda
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 Bükülebilir telefonlar kullanıcının ilgisini çekmekte oldukça başarılı ancak Samsung'un Edge serilerindeki sabit bükülmüş ekran haricinde Galaxy Round, LG G Flex gibi kısmen bükülebilir modelleri görmüştük. Şimdi ise Çin'in parlayan yıldızı Xiaomi'nin Mi Note 2 modelinde kullanacağı tahmin edilen ekran ile bükülebilir bir telefon üzerinde çalıştığı konuşuluyor.

İddialar, beklentiler, ortaya çıkan video 

Tam olarak ortaya ne çıkacağı bilinmese de bükülebilir veya en azından belirli bir bükülmeye bağlı hasarlara dayanıklı bir telefon tanıtılması bekleniyor.Bu modelin Xiaomi Mi Note 2 tanıtımında 2. bir model olarak tanıtılması da ihtimaller dahilinde.
Geçtiğimiz gün Çinli kaynaklarda ortaya çıkan aşağıdaki kısa videoda Xiaomi'nin MIUI arayüzünün 8. ve en güncel sürümüne sahip bir cihazın bükülebilir bir ekran üzerinden kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Xiaomi'nin Mi Note 2 modelini 25 Ekim'de tanıtması bekleniyor. Beklenen fiyat ise 4000Yuan(~600$).
 

http://www.gizmochina.com/2016/10/13/working-xiaomi-bendable-concept-phone-leaked-video/ Yorum Yaz
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umut_baris 3 yıl en beğenilen
O resimde sadece panel var?

Nasıl bir haberciliktir bu? Milliyet veya Chip Online mı burası?
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TIMERIDER 3 yıl
Zaten bükülüyodu

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FRAPS_TR 3 yıl Xloud
Xloud

Panel bu ya kimi kekliyorsunuz

Ortada telefon yok sadece bükülebilir amoled panel var , forum editörüde bunu direkt yeni telefon diye haber yapıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
XloudPanel bu ya kimi kekliyorsunuzOrtada telefon yok sadece bükülebilir amoled panel var , forum editörüde bunu di...
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DH Misafiri 3 yıl
heyt be hi-tech ve innovation budur. dandik kasetçalar firması soni örnek alsın dicem ama soni bunları asla yapamaz, soni yi aşar.
mika cd ve kayışlı dc motorlu kasetçalar yeter soniye
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pastadanadam 3 yıl
Ya arkadaş kim telefonunu neden bükerek kullanmak istesin? Ne bu bükme merakı biri desin bana bi.
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Piêr Dé Sans 3 yıl pastadanadam
Dayanıklılık.

Telefonlar büyüdükçe ve inceldikçe dayanımı düşüyor. Herhangi bir şekilde cebinizde, sağda solda üzerine gelecek en ufak baskı da ekran çıtırt diye kırılıyor.

Bu şekilde esnek yapıya sahibir telefonda bunu yaşama olasılığınız düşmüş oluyor.

Tabii board ve diğer materyallerinde biraz daha esnek veya dayanıklı olması gerekiyor ki ekran bir işe yarasın.
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kadirirdem 3 yıl
benzer panel samsung'ta da vardı diye biliyorum.
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Firaristt 3 yıl
Başlıkta telefon yazmasının sebebi telefon arayüzünün bükülebilir bir ekranda görüntülenmesi ve kullanılması. Bu panel uygun kasaya sahip bir telefonda da kullanılabilir. Samsung ve LG daha önce tanıtımda kullandığı panellerde sadece görsel gösterimi yaptı,telefon arayüzü ile bu şekilde bir tanıtım öncesi görmedim. Burada ise telefon arayüzü görmeniz ve daha önemlisi tanıtımı yapılacak telefon ile birlikte çıkacak arayüz kullanılması. Bu sebeple başlıkta telefon yazıyor. Tahmin ve beklentinin bu yönde ağır bastığı haber içeriğinde de bahsediliyor.

Eleştiri yaparken yapıcı olmaya özen gösterirseniz sevinirim.
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mskblt 3 yıl
Haberi okuyunca verdiğim tepki.
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ufuk172 3 yıl
Mı note 2 ile ilgili o kadar çok söylenti geldi ki, hiç biri inandırıcı gelmiyor artık. Kavisli ekrandan bükülebilir ekrana kaysı şimdide ibre.
Açıkçası ben xiaominin mi5splus i eskitmeden mi note2 taşıyacağını sanmıyorum.
Yani en iyi ihtimalle şubat ayında çıkacaktır.
Gerçi xiaomi 11.11 de illa bir telefon duyurur ama genelde orta segmente hitap eder.
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TIMERIDER 3 yıl
Zaten bükülüyodu

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davidoffvincent 3 yıl
Mizahsorler basmis burayi
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tekin-71 3 yıl
Ekran ne zamandan beri telefon oldu editör ! bey
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umut_baris 3 yıl en beğenilen
O resimde sadece panel var?

Nasıl bir haberciliktir bu? Milliyet veya Chip Online mı burası?
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