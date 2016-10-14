LG LV5 geliyor

Bu yılı iki amiral gemi modeli ile noktalamaya hazırlanan LG, yeni bir akıllı telefon daha hazırlığında. LG G5 modelinden izler taşıyan yeni akıllı telefonun biraz daha orta seviyeye yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Orta Seviyeye Takviye

LG LV5 adını alacağı ifade edilen yeni akıllı telefonda amiral gemi modelindeki modüler sistem, çift arka kamera veya lazer tabanlı otomatik odaklama gibi ekstralar yer almıyor. Çıkarılabilir arka kapak ve batarya yanında parmak izi okuyucu, alt kısımda hoparlör gibi ayrıntılar mevcut. Ekranın da yine hafif kavisli bir yapıda olduğu görülüyor.

Bu yıl orta seviyede LG K ve LG Screen serileri ile mücadele eden firma, amiral gemi modellerinden esintileri entegre ederek ilgi çekmeye çalışmıştı. LG LV5 modeli de LG G5 esintileri taşıyarak tüketici ilgisi çekmeye çalışacak.

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Polikarbonat bir gövdeye sahip olduğu tahmin edilen modelde Android 7.0 işletim sisteminin olacağı belirtiliyor. Bunun haricinde cihazda ne tür özellikler yer alacağı net olacak belli değil ancak en iyi ihtimalle Full HD ekran, Snapdragon 652 yonga seti, 2GB veya 3GB RAM, 3000mAh kapasiteli batarya gibi ayrıntılar olabilir.

Yeni akıllı telefonun ne zaman piyasaya çıkacağına dair de herhangi bir bilgi mevcut değil. Görselden anlaşıldığı kadarıyla yılın sonuna yetişecek şekilde hazırlıklar yapılıyor.