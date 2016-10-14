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LG LV5 geliyor

Bu yıl sık sık amiral gemi modellerinin gerek tasarım gerekse de bazı teknik özellikleri ile donattığı orta seviye telefonlar piyasaya süren LG, LV5 modelinde de aynı taktiği izliyor.
2 yıl
4,8b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yılı iki amiral gemi modeli ile noktalamaya hazırlanan LG, yeni bir akıllı telefon daha hazırlığında. LG G5 modelinden izler taşıyan yeni akıllı telefonun biraz daha orta seviyeye yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Orta Seviyeye Takviye

LG LV5 adını alacağı ifade edilen yeni akıllı telefonda amiral gemi modelindeki modüler sistem, çift arka kamera veya lazer tabanlı otomatik odaklama gibi ekstralar yer almıyor. Çıkarılabilir arka kapak ve batarya yanında parmak izi okuyucu, alt kısımda hoparlör gibi ayrıntılar mevcut. Ekranın da yine hafif kavisli bir yapıda olduğu görülüyor.

Bu yıl orta seviyede LG K ve LG Screen serileri ile mücadele eden firma, amiral gemi modellerinden esintileri entegre ederek ilgi çekmeye çalışmıştı. LG LV5 modeli de LG G5 esintileri taşıyarak tüketici ilgisi çekmeye çalışacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 9 kavisli ekrana sahip olabilir"

Polikarbonat bir gövdeye sahip olduğu tahmin edilen modelde Android 7.0 işletim sisteminin olacağı belirtiliyor. Bunun haricinde cihazda ne tür özellikler yer alacağı net olacak belli değil ancak en iyi ihtimalle Full HD ekran, Snapdragon 652 yonga seti, 2GB veya 3GB RAM, 3000mAh kapasiteli batarya gibi ayrıntılar olabilir.

Yeni akıllı telefonun ne zaman piyasaya çıkacağına dair de herhangi bir bilgi mevcut değil. Görselden anlaşıldığı kadarıyla yılın sonuna yetişecek şekilde hazırlıklar yapılıyor.

 

http://www.phonearena.com/news/LG-LV5-leaks-out-looks-like-a-non-modular-G5_id86549 Yorum Yaz
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anldrms34 2 yıl en beğenilen
Olasılıklar uzerineydi bazı editörlerin hayatı..
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idris 2 yıl
Görselden anlaşıldığı kadarıyla yılın sonuna yetişecek şekilde hazırlıklar yapılıyor.


Arkadaş resme bakarak ne zamana yetişeceğini nasıl anladınız, bir izah ediverseniz.


Böyle bir kaç görsel göndersem onların çıkış zamanını da söyler misiniz?

Görselden anlaşıldığı kadarıyla yılın sonuna yetişecek şekilde hazırlıklar yapılıyor.Arkadaş resme bakarak ne zamana yetişeceğini nas...
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Zampara1234 2 yıl
6" telefon bekliyoruz LG'den. 4000 batarya, 3gb ram, 1080p, çift hoparlör olsa yeter.
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buraxus 2 yıl
Ekrem bi dur Allah aşkına zaten ortalık karışık...
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idris 2 yıl
Görselden anlaşıldığı kadarıyla yılın sonuna yetişecek şekilde hazırlıklar yapılıyor.


Arkadaş resme bakarak ne zamana yetişeceğini nasıl anladınız, bir izah ediverseniz.


Böyle bir kaç görsel göndersem onların çıkış zamanını da söyler misiniz?

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Guest-183E69799 2 yıl
Yeni bir çöp geliyor
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shimoda 2 yıl
Editör bloklayabiliyor muyuz kullanıcıda olduğu gibi? Mümkün ise biri özel mesajdan yazabilir mi? Teşekkürler.
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gorkem2626 2 yıl
Ön kısım G2 ye daha çok benzemiş sanki.
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alcest 2 yıl
Sabun
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FRAPS_TR 2 yıl
Ekrem leak
Daha telefonun özellikleri belli değil , kafasından donanım uyduruyor arkadaş
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Crashlone 2 yıl
LG, Samsung'un patlama olayını kendi lehine çevirmek için daha çok saldıracak.
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anldrms34 2 yıl en beğenilen
Olasılıklar uzerineydi bazı editörlerin hayatı..
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