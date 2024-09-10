LG'nin esnek ve bükülebilir ekranları Seul Moda Fuarı'nda sergilendi

LG Display ilk olarak 2022'de esnek prototip ekranlarını tanıtmıştı. 12 ila 14 inç büyüklüğündeki bu ekranlar, normal bir monitör seviyesinde 100 ppi piksel yoğunluğu sunaraken, tam renk spekturumunu gösterebiliyordu.
Moda ve giyilebilir teknoloji sektörünü kökünden değiştirebilir
Moda haftasında sunulan esnek ekranlar, Koreli tasarımcılar Youn-Hee Park ve Chung-Chung Lee tarafından tasarlanan giysilerin ön tarafına kollarına ve el çantaların dış kısmına yerleştirildi ve modeller tarafından podyumda sergilendi.
Bu yeni ince, hafif ve esnek ekranlar, moda ve giyilebilir teknoloji sektöründe devrim yaratma potansiyeli taşıyor. Proje ilk olarak 2020 yılında Güney Kore devleti tarafından esnek ekranların ticari potansiyelini tespit etmek amacıyla başlatılmış ve LG Display projenin organizatörü olarak seçilmişti. Şirket o zamandan beri çeşitli eğitim kurumları ve endüstri oyuncularıyla işbirliği halinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Esnek ekranlar artık bir gerçeklik haline geldiğinden, şirket bu yıl projeyi tamamlamadan önce yeteneklerini daha da geliştirmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.