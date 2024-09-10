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    Anlık Bildirim

    LG'nin esnek ve bükülebilir ekranları Seul Moda Fuarı'nda sergilendi

    LG, Seul Moda Haftası'nda esnek, giyilebilir ekranlardan oluşan serisini tanıttı. Kıyafetlere entegre edilen bu ekranlar, moda ve giyilebilir teknoloji sektörünü kökünden değiştirebilir.
    LG'nin esnek ve bükülebilir ekranları moda fuarında sergilendi Tam Boyutta Gör
    LG, Seul Moda Haftası'nda esnek, giyilebilir ekranlardan oluşan bir serisini tanıttı. Şirketin ekran birimi olan LG Display'e göre ekranlar serbestçe esneyebiliyor, katlanıp bükülebiliyor.

    LG Display ilk olarak 2022'de esnek prototip ekranlarını tanıtmıştı. 12 ila 14 inç büyüklüğündeki bu ekranlar, normal bir monitör seviyesinde 100 ppi piksel yoğunluğu sunaraken, tam renk spekturumunu gösterebiliyordu.

    Moda ve giyilebilir teknoloji sektörünü kökünden değiştirebilir

    Moda haftasında sunulan esnek ekranlar, Koreli tasarımcılar Youn-Hee Park ve Chung-Chung Lee tarafından tasarlanan giysilerin ön tarafına kollarına ve el çantaların dış kısmına yerleştirildi ve modeller tarafından podyumda sergilendi.

    Bu yeni ince, hafif ve esnek ekranlar, moda ve giyilebilir teknoloji sektöründe devrim yaratma potansiyeli taşıyor. Proje ilk olarak 2020 yılında Güney Kore devleti tarafından esnek ekranların ticari potansiyelini tespit etmek amacıyla başlatılmış ve LG Display projenin organizatörü olarak seçilmişti. Şirket o zamandan beri çeşitli eğitim kurumları ve endüstri oyuncularıyla işbirliği halinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Esnek ekranlar artık bir gerçeklik haline geldiğinden, şirket bu yıl projeyi tamamlamadan önce yeteneklerini daha da geliştirmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 15 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 17 saat önce

    çöp

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    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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