LG'nin esnek ve bükülebilir ekranları Seul Moda Fuarı'nda sergilendi

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Tam Boyutta Gör LG, Seul Moda Haftası'nda esnek, giyilebilir ekranlardan oluşan bir serisini tanıttı. Şirketin ekran birimi olan LG Display'e göre ekranlar serbestçe esneyebiliyor, katlanıp bükülebiliyor.

LG Display ilk olarak 2022'de esnek prototip ekranlarını tanıtmıştı. 12 ila 14 inç büyüklüğündeki bu ekranlar, normal bir monitör seviyesinde 100 ppi piksel yoğunluğu sunaraken, tam renk spekturumunu gösterebiliyordu.

Moda ve giyilebilir teknoloji sektörünü kökünden değiştirebilir

Moda haftasında sunulan esnek ekranlar, Koreli tasarımcılar Youn-Hee Park ve Chung-Chung Lee tarafından tasarlanan giysilerin ön tarafına kollarına ve el çantaların dış kısmına yerleştirildi ve modeller tarafından podyumda sergilendi.

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Bu yeni ince, hafif ve esnek ekranlar, moda ve giyilebilir teknoloji sektöründe devrim yaratma potansiyeli taşıyor. Proje ilk olarak 2020 yılında Güney Kore devleti tarafından esnek ekranların ticari potansiyelini tespit etmek amacıyla başlatılmış ve LG Display projenin organizatörü olarak seçilmişti. Şirket o zamandan beri çeşitli eğitim kurumları ve endüstri oyuncularıyla işbirliği halinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Esnek ekranlar artık bir gerçeklik haline geldiğinden, şirket bu yıl projeyi tamamlamadan önce yeteneklerini daha da geliştirmeyi planlıyor.

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LG'nin esnek ve bükülebilir ekranları moda fuarında sergilendi