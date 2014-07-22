Xiaomi'nin ucuzluk rekortmeni fitness bilekliği görücüye çıktı









Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Mi 4'ün lansmanında dikkat çeken diğer bir ürün ise yeni fitness bilekliği Mi Band oldu. Bizzat tepe yöneticisinin paylaşımlarıyla hazli hazırda bilgi sahibi olduğumuz Mi Band fiyatı ile ses getireceğe benziyor.





Genelde fitness bileklikleri 50$ ve üzerinde fiyat etiketlerine sahip ve bu bakımdan tüketicilerin de biraz geride durmasına neden oluyor. Ancak Mi Band 13$ gibi bir fiyat etiketiyle pazarın en ucuz akıllı bilekliği ünvanını ele geçiriyor.





Herhangi bir ekrana sahip olmayan Xiaomi Mi Band, üzerindeki LED'ler ile batarya durumunu gösteriyor ve titreşim ile kullanıcısını uyarıyor. Mi Band diğer rakipleri gibi benzer fonksiyonlara sahip: Adım sayar, uyku düzeni takibi bunlar arasında sayılabilir.





Cihaz fitness değerlerinizi ölçerek uyumlu uygulama üzerinden size istatistikler sunabiliyor. Uyku döngünüze göre titreşimlerle en uygun zamanda sizi uyandırıyor veya Xiaomi akıllı telefonunuzun kilidini açmak için bir anahtar olarak kullanılabiliyor.





IP67 sertifikası ile su altında 1.5 metreye kadar dayanabilen bileklik tek şarj ile 30 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Xiaomi henüz cihazın fiyatını ve satış tarihini açıklamadı.