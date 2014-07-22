Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi'nin ucuzluk rekortmeni fitness bilekliği görücüye çıktı

4 yıl
569
1
18
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi'nin ucuzluk rekortmeni fitness bilekliği görücüye çıktı


Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Mi 4'ün lansmanında dikkat çeken diğer bir ürün ise yeni fitness bilekliği Mi Band oldu. Bizzat tepe yöneticisinin paylaşımlarıyla hazli hazırda bilgi sahibi olduğumuz Mi Band fiyatı ile ses getireceğe benziyor. 

Genelde fitness bileklikleri 50$ ve üzerinde fiyat etiketlerine sahip ve bu bakımdan tüketicilerin de biraz geride durmasına neden oluyor. Ancak Mi Band 13$ gibi bir fiyat etiketiyle pazarın en ucuz akıllı bilekliği ünvanını ele geçiriyor. 

Herhangi bir ekrana sahip olmayan Xiaomi Mi Band, üzerindeki LED'ler ile batarya durumunu gösteriyor ve titreşim ile kullanıcısını uyarıyor. Mi Band diğer rakipleri gibi benzer fonksiyonlara sahip: Adım sayar, uyku düzeni takibi bunlar arasında sayılabilir.

Cihaz fitness değerlerinizi ölçerek uyumlu uygulama üzerinden size istatistikler sunabiliyor. Uyku döngünüze göre titreşimlerle en uygun zamanda sizi uyandırıyor veya Xiaomi akıllı telefonunuzun kilidini açmak için bir anahtar olarak kullanılabiliyor. 

IP67 sertifikası ile su altında 1.5 metreye kadar dayanabilen bileklik tek şarj ile 30 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Xiaomi henüz cihazın fiyatını ve satış tarihini açıklamadı. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Turkforce 4 yıl en beğenilen
Ancak Mi Band 13$ gibi bir fiyat etiketiyle pazarın en ucuz akıllı bilekliği ünvanını ele geçiriyor.


Xiaomi henüz cihazın fiyatını ve satış tarihini açıklamadı.


Sürekli açıklamayan firmalardan alışkanlık oldu herhalde.
Ancak Mi Band 13$ gibi bir fiyat etiketiyle pazarın en ucuz akıllı bilekliği ünvanını ele geçiriyor.Xiaomi henüz cihazın fiyatı...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ardarda45 4 yıl
Helal olsun adamlara dx veya aliexpress'den siparişi geçeriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Autopilot 4 yıl
Ben Bunu alırım. Netim Ben Bunu Alırım Aliexpressten Falan Gelir Bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 4 yıl
iyi bari gümrükten geçiririz hazır almışken farklı renk seçeneklerinden birkaç tane alayım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 4 yıl
Resimde 30Gün Stand-By power diyor bu 30gün kullanım süresi olduğu anlamına gelmez. Eğer zaten 30 gün kullanım süresi olsaydı bütün dünya bu bilekliğin peşinde koşuyor olurdu. Ayrıca diğer arkadaşın belirttiği gibi hem fiyat yazılmış hem de fiyat belli değil denmiş. Editör arkadaş yazmasa daha iyiymiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The-Engineer 4 yıl
Kurtar bizi Xiaomi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thestell 4 yıl
İlk yurtdısı siparisim belli oldu

Xiaomi de olmasa ne yapardık?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Luaz. 4 yıl
Yurt dışından sipariş edilebilir sonuçta gümrükte takılmaz ve fiyatı çok uygun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 4 yıl
Tasarımı beğenmedim ama fiyat düşünüldüğünde çok iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhans19 4 yıl
Bizde 299 tl olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xSwindLer 4 yıl
Hadi Xiaomi gel artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gorkem2626 4 yıl gokhans19
gokhans19
Bizde 299 tl olur.

Ötv si filan bu cihaza konulacagi sanmiyorum Türkiyeye gelse maksimum 50 tl kadar bi ücreti olur ki tasarim olarak kesinlikle alinabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 4 yıl en beğenilen
Ancak Mi Band 13$ gibi bir fiyat etiketiyle pazarın en ucuz akıllı bilekliği ünvanını ele geçiriyor.


Xiaomi henüz cihazın fiyatını ve satış tarihini açıklamadı.


Sürekli açıklamayan firmalardan alışkanlık oldu herhalde.
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkest earth 4 yıl Turkforce
Turkforce

Ancak Mi Band 13$ gibi bir fiyat etiketiyle pazarın en ucuz akıllı bilekliği ünvanını ele geçiriyor.


Xiaomi henüz cihazın fiyatını ve satış tarihini açıklamadı.


Sürekli açıklamayan firmalardan alışkanlık oldu herhalde.

Sorman bile hata. Ekrem yani adam. Hala nasıl editör diye tutuyorlar anlam veremiyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
569 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, xiaomi mi band ve xiaomi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Vodafone Red, Alcatel One Touch Idol 2'yi İnceledi 4 yıl TP-LINK Archer C7 Router Video İnceleme 4 yıl Samsung Gear Fit video inceleme "Hem akıllı saat hem spor bilekliği bir arada" 4 yıl Turkcell T50 video inceleme 4 yıl Vodafone Red, Sony Xperia Z2'yi İnceledi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim