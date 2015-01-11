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Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Redmi Note 2 olabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Redmi Note 2 olabilir

15 Ocak itibariyle yapacağı etkinliği için ipuçları vermeye devam eden Xiaomi'nin nasıl bir sürpriz hazırladığı halen belirsizliğini koruyor. Rekor bir incelik ile geleceği belirtilen ve görselleri de ortaya çıkan akıllı telefon ile ilgili iki yeni görsel geldi. 

Firmanın yayımladığı yeni görsellerin ilkinde bir kelime bulmaca var. Bulmacayı çözenler “Yeni amiral gemimiz Redmi Note, daha ince, daha büyük, daha hafif, daha hızlı, yüksek kalitede ses ve tamamen cam kaplama” şeklinde bir ifadenin yer aldığını belirtiyor. Yani Redmi Note 2 modelinin bu etkinlikte tanıtılacağı kesin gibi. 

5mm civarında bir kalınlığa sahip olacağı belirtilen cihaz zaten amiral gemi donanımı için oldukça inceydi. Cihazda 5.5 inçlik Full HD ekran, 64-bitlik 8 çekirdekli Snapdragon 615 veya MT6752 yongaseti, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlük ön kamera, 3100mAh gücünde batarya ve Android 4.4 işletim sistemi olacağı tahmin ediliyor. Cihazın ön ve arkası Gorilla Glass cam ile kaplanacak.

Xiaomi'nin ikinci görselinde ise klasik akıllı telefon tutuş pozisyonunda iki el görülüyor. Bu bakımdan iki akıllı telefon tanıtılması ihtimali mevcut. Ancak Xiaomi amiral gemisi olarak Redmi Note'u işaret ettiği için ikinci modelin ne olacağı belirsiz. Muhtemelen Redmi Note 2'nin LTE veya 3G versiyonu olabilir.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-teaser-says-that-its-next-flagship-is-the-Xiaomi-Redmi-Note-2_id64662 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr xXx 4 yıl
5 Cm diyo yuh inceldiği yerden kopar artık
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doctor_bey 4 yıl
Olsa olsa orta seviyenin amiral gemisi olur, ordada çook güçlü rakipleri var
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Neyi tartışıyosunuz ki.Daha iyisini yapana kadar en iyisi bu diyorlar.Mi5 gelecek bunu tahtından indirecek
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crazy585858 4 yıl
öncedende dedim yine diyorum Türkiyeye gelmeyecek telefonları sizin kadar haber yapan yok su siteye biri girse Xiaomi Türkiyede satılıyor zanneder..
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ICromwelleI 4 yıl
Amiral gemi nasıl oluyor anlamış değilim. Orta segmente hitap eden bir telefon.
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ali guler 4 yıl
Gemi mermi fark etmez Türkiye de olmadıktan sonra
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DaRKFoRCeS 4 yıl
çinliler reklam işini iyi yapıyor. zamanında apple samsung gibi firmaların cihazları için de bu tür ipuçları verilirdi.
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SIL3NC3R 4 yıl
MT6752 den bal gibi amiral gemisi olurda snapdragon 615 ten olmaz zira en iyi ihtimal her uygulamada 64 bit ortalama %15 performans arttırsa bile snapdragon615 32bit antutuda 28k alırken rakibi MT6752 37k ile uçup gidiyor... neden bu iki yongasetini aynı keseye koyar insanlar anlamiyorum snapdragon 615 li bi telefon almak yerine gidin s800 türevlerini alın daha iyi. hem yeni çıkan teklonojiler kaymaklarını yemek için daha pahalıya satılıyor. yani 615 e yeni diye daha çok para dökeceksiniz... buarada adreno 320 ile adreno 405 in aynı güçte olduklarını hatırlatırım. kısaca snapdragon 615 snapdragon 600 ün revizyonu 64 bit gelene kadar 2 side aynı bokun laciverti. bir snapdragon 800 değiller. 64 bit beklerseniz üzerine %15 koyun fazla bişey beklemeyin...
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Elsa 4 yıl SIL3NC3R
Peki S810 ne gemisi
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Guaire 4 yıl SIL3NC3R
MT6752'den amiral gemisi olmaz. Orta-üst seviyenin olur ancak.

Snapdragon 615 ile de aynı kategoride.
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Al Swearengen 4 yıl SIL3NC3R
SIL3NC3R

MT6752 den bal gibi amiral gemisi olurda snapdragon 615 ten olmaz zira en iyi ihtimal her uygulamada 64 bit ortalama %15 performans arttırsa bile snapdragon615 32bit antutuda 28k alırken rakibi MT6752 37k ile uçup gidiyor... neden bu iki yongasetini aynı keseye koyar insanlar anlamiyorum snapdragon 615 li bi telefon almak yerine gidin s800 türevlerini alın daha iyi. hem yeni çıkan teklonojiler kaymaklarını yemek için daha pahalıya satılıyor. yani 615 e yeni diye daha çok para dökeceksiniz... buarada adreno 320 ile adreno 405 in aynı güçte olduklarını hatırlatırım. kısaca snapdragon 615 snapdragon 600 ün revizyonu 64 bit gelene kadar 2 side aynı bokun laciverti. bir snapdragon 800 değiller. 64 bit beklerseniz üzerine %15 koyun fazla bişey beklemeyin...

Mali 760mp2 de adreno 320 ve adreno 405 ile aynı güçte olup mt6752 tam da snapdragon 615 in rakibi.
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Innovative 4 yıl

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Guaire 4 yıl
Redmi Note 2'den amiral gemisi olmaz.

Amiral gemisinin anlamına uymaz.
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Xiaomii 4 yıl
Böyle daha iyi oldu bence
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