Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Redmi Note 2 olabilir





15 Ocak itibariyle yapacağı etkinliği için ipuçları vermeye devam eden Xiaomi'nin nasıl bir sürpriz hazırladığı halen belirsizliğini koruyor. Rekor bir incelik ile geleceği belirtilen ve görselleri de ortaya çıkan akıllı telefon ile ilgili iki yeni görsel geldi.





Firmanın yayımladığı yeni görsellerin ilkinde bir kelime bulmaca var. Bulmacayı çözenler “Yeni amiral gemimiz Redmi Note, daha ince, daha büyük, daha hafif, daha hızlı, yüksek kalitede ses ve tamamen cam kaplama” şeklinde bir ifadenin yer aldığını belirtiyor. Yani Redmi Note 2 modelinin bu etkinlikte tanıtılacağı kesin gibi.





5mm civarında bir kalınlığa sahip olacağı belirtilen cihaz zaten amiral gemi donanımı için oldukça inceydi. Cihazda 5.5 inçlik Full HD ekran, 64-bitlik 8 çekirdekli Snapdragon 615 veya MT6752 yongaseti, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlük ön kamera, 3100mAh gücünde batarya ve Android 4.4 işletim sistemi olacağı tahmin ediliyor. Cihazın ön ve arkası Gorilla Glass cam ile kaplanacak.





Xiaomi'nin ikinci görselinde ise klasik akıllı telefon tutuş pozisyonunda iki el görülüyor. Bu bakımdan iki akıllı telefon tanıtılması ihtimali mevcut. Ancak Xiaomi amiral gemisi olarak Redmi Note'u işaret ettiği için ikinci modelin ne olacağı belirsiz. Muhtemelen Redmi Note 2'nin LTE veya 3G versiyonu olabilir.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-teaser-says-that-its-next-flagship-is-the-Xiaomi-Redmi-Note-2_id64662