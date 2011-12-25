Xiaomi'nin yeni telefonu M2 iddia edilen özellikleriyle ilgi çekiyor

Piyasaya sunduğu M1 isimli akıllı telefon modeliyle anavatanı Çin'de iPhone satışlarını geride bırakan Xiaomi, yeni modeli M2 için kapalı kapılar ardındaki hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

4-inç büyüklüğünde ekrana ve 1.5GHz hızında işlemciye sahip olan M1 modeliyle sadece Çin değil dünya çapında yankı uyandıran Xiaomi'nin M2 modeli "rüya" özelliklerle gelebilir.

Giz China sitesinin haberine göre Xiaomi M2, 2.5GHz hızında işlemci, 2.5GB bellek kapasitesi, 4.6-inç büyüklüğünde ekran ve 12MP çözünürlüğünde kamera ile standartları belirleyebilir.

2.5GHz işlemci fazla iddialı gibi görünse de ARM, yeni üretim teknolojileriyle güncel işlemci tasarımlarının 2GHz'in üzerine çıkabileceğini açıklamıştı, örnekler silikonlar göstermişti.

Android ICS işletim sistemiyle çalışacak olan telefonun iddia edilen özelliklerle çıkıp çıkmayacağı bilinmese de iddialı donanımlara piyasaya giriş yapacağı ifade ediliyor.

http://www.gizchina.com/2011/12/23/xiaomi-m2-leaked-concept-specifications/