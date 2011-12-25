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Xiaomi'nin yeni telefonu M2 iddia edilen özellikleriyle ilgi çekiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
22,9b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Piyasaya sunduğu M1 isimli akıllı telefon modeliyle anavatanı Çin'de iPhone satışlarını geride bırakan Xiaomi, yeni modeli M2 için kapalı kapılar ardındaki hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.
4-inç büyüklüğünde ekrana ve 1.5GHz hızında işlemciye sahip olan M1 modeliyle sadece Çin değil dünya çapında yankı uyandıran Xiaomi'nin M2 modeli "rüya" özelliklerle gelebilir.
Giz China sitesinin haberine göre Xiaomi M2, 2.5GHz hızında işlemci, 2.5GB bellek kapasitesi, 4.6-inç büyüklüğünde ekran ve 12MP çözünürlüğünde kamera ile standartları belirleyebilir.
2.5GHz işlemci fazla iddialı gibi görünse de ARM, yeni üretim teknolojileriyle güncel işlemci tasarımlarının 2GHz'in üzerine çıkabileceğini açıklamıştı, örnekler silikonlar göstermişti.
Android ICS işletim sistemiyle çalışacak olan telefonun iddia edilen özelliklerle çıkıp çıkmayacağı bilinmese de iddialı donanımlara piyasaya giriş yapacağı ifade ediliyor.

http://www.gizchina.com/2011/12/23/xiaomi-m2-leaked-concept-specifications/ Yorum Yaz
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axilik 7 yıl en beğenilen
Valla herşey beklenir bunlardan :)
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quzman 7 yıl
Böyle bir telefon çıkarsın , gerekirse Çin'e gidip alırım ...
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htorti 7 yıl
arkadaşla xiaomi m1 zaten bataryası 1930 mah idi.bunun bataryası daha güçlü olacağı kesin.
bakınız : donanimhaber.com/...
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mavilim_ 7 yıl
2.5ghz... Ne yani şimdi bu telefon benim bilgisayarımdan dahamı hızlı olucak?
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FreeRun 7 yıl
güzel haber bekliyoruz..
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wox 7 yıl
valla ozellikler guzel ama kaliteden yana suphelerim var. tr de satilsa varya aninda kapisilir. ondan sonrada pc satislari bile duser. :))
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DH Misafiri 7 yıl
ya millet bu telefonu nrden satin alabiliriz cidden cok ariyorum daha dogrusu mione u
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Dark Shade 7 yıl
böyle bi telefon çıkartsınlar 5 yıl yeni model çıkartmalarına gerek kalmaz :D
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FRUEHAUF 7 yıl
Tasarımı iPhone a değilde Optimus 2X e baya çok benziyor.
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realbrutal 7 yıl
bir arada meizumu ne vardı.böyle bir haber çıktıydı müthiş özellikleri vardı.sonra tırt çıktı.satılırken bile görmedik
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ifteri61 7 yıl
zaten miui cm7 tabanlı bir işletim sistemi ve görsellik olarak normal androidden çok ama çok üst seviyede dolayısıyla sadece miui bile bu kadar beğeni kaznamışken heralde bu cihaz uygun fiyatlıda olursa çok ama çok iyi bir alternatif olabilir.
Tabi ki en az 2000mahlık pil ile.
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mladenbmv 7 yıl
laptoplar bile en fazla 4 saat kullanabiliyorsun ayni islerin cogunu bu telefonlarda yapiyor.internete fazla girmedigin surece oyun oynamadigin zamanlar sadece telefon icin kullanirsan sarzin 4 falan gider diye tahmin ediyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
Çok süper özellikleri olsun. Sabahtan akşama kadar oyun oynayalım, canımız sıkıldıkça internette gezinelim, müzik dinleyelim, film izleyelim şarjı da en az 5 gün gitsin. Bunu mu istiyorsunuz?
1 Yanıt Yanıtla +1
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TikaMasala 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Çok süper özellikleri olsun. Sabahtan akşama kadar oyun oynayalım, canımız sıkıldıkça internette gezinelim, müzik dinleyelim, film izleyelim şarjı da en az 5 gün gitsin. Bunu mu istiyorsunuz?

Guc ve pil omru dengeli olsun. Kontrolsuz guc, guc degildir!
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