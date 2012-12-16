Xiaomi'nin yeni telefonu Mi3, Nvidia Tegra 4 platformundan güç alacak





Hazırladığı üst seviye telefonlarla dünya çapında üne kavuşan Çin merkezli akıllı cihaz üreticisi Xiaomi, önümüzdeki yıl içerisinde Mi serisi akıllı telefon ailesinin yeni amiral gemisini duyurmayı planlıyor. Qualcomm Snapdragon S4 Pro işlemcisinden güç alan, yüksek çözünürlüklü ekrana ve 120FPS video çekimi yapabilen kameraya sahip Mi2 modeliyle tüm dikkatleri üzerine çekene Xiaomi, Mi3 modeliyle çıtayı daha da yukarı çekmeyi planlıyor.

Gelen bilgilere göre Mi3, önümüzdeki yılın ortalarına doğru lanse edilecek. Nvidia'nın yeni nesil Tegra 4 platformundan güç alacak telefona, 4.5-inç büyüklüğünde Full HD ekranın eşlik edeceği ifade ediliyor. Burası özellikle önemli zira 4.5-inç için 1920 x 1080 piksel, inç başına 490 piksellik bir değeri denk geliyor ki üreticiler arasındaki ppi yarışında Xiaomi arayı fazlasıyla açabiliyor zira örnek vermek gerekise HTC'nin 5-inç Full HD telefonu Droid DNA'da bu değer 440ppi. Tegra 4 işlemcisine geri dönecek olursak eğer hakkında çok fazla bilgi olmayan işlemcinin, ARM Cortex-A15 tabanlı dört çekirdekli tasarıma sahip olacağı, 28nm fabrikasyon süreciyle üretilip 1.8GHz-2.0GHz aralığında bir hızda görev yapacağı ifade ediliyor. Tabi farklı Tegra 4 versiyonları için farklı saat hızlarından bahsetmek te olası aynı Tegra 3'te olduğu gibi. Nvidia'nın yeni işlemcisi için saf çekirdek gelişiminden belki de daha önemli detay grafik tarafında olacak zira Tegra 4'ün Kepler mimarisini kullanan yepyeni bir GPU ile gelmesi bekleniyor.

Xiaomi Mi3'ün aynı zamanda 2,5GM RAM'e ve 12MP çözünürlüğünde kameraya sahip olacağı ifade ediliyor. Android 4.2 işletim sistemine ve MIUI arayüzünün son sürümüne sahip olması kuvvetle muhtemel görünen telefon için Xiaomi'nin kendine has bir takım özellikler sunması ve yüksek kapasiteli pile yer vermesi de üzerinde durulan olasılıklar arasında gösteriliyor. Çin merkezli cihaz üreticilerinin artan popülaritesinde önemli paya sahip olan Xiaomi, 2013 ile birlikte Çin sınırlarını aşıp dünya piyasalarına girip girmeyeceğini ise beklşeyip göreceğiz.



