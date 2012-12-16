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Xiaomi'nin yeni telefonu Mi3, Nvidia Tegra 4 platformundan güç alacak

6 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hazırladığı üst seviye telefonlarla dünya çapında üne kavuşan Çin merkezli akıllı cihaz üreticisi Xiaomi, önümüzdeki yıl içerisinde Mi serisi akıllı telefon ailesinin yeni amiral gemisini duyurmayı planlıyor. Qualcomm Snapdragon S4 Pro işlemcisinden güç alan, yüksek çözünürlüklü ekrana ve 120FPS video çekimi yapabilen kameraya sahip Mi2 modeliyle tüm dikkatleri üzerine çekene Xiaomi, Mi3 modeliyle çıtayı daha da yukarı çekmeyi planlıyor.
Gelen bilgilere göre Mi3, önümüzdeki yılın ortalarına doğru lanse edilecek. Nvidia'nın yeni nesil Tegra 4 platformundan güç alacak telefona, 4.5-inç büyüklüğünde Full HD ekranın eşlik edeceği ifade ediliyor. Burası özellikle önemli zira 4.5-inç için 1920 x 1080 piksel, inç başına 490 piksellik bir değeri denk geliyor ki üreticiler arasındaki ppi yarışında Xiaomi arayı fazlasıyla açabiliyor zira örnek vermek gerekise HTC'nin 5-inç Full HD telefonu Droid DNA'da bu değer 440ppi. Tegra 4 işlemcisine geri dönecek olursak eğer hakkında çok fazla bilgi olmayan işlemcinin, ARM Cortex-A15 tabanlı dört çekirdekli tasarıma sahip olacağı, 28nm fabrikasyon süreciyle üretilip 1.8GHz-2.0GHz aralığında bir hızda görev yapacağı ifade ediliyor. Tabi farklı Tegra 4 versiyonları için farklı saat hızlarından bahsetmek te olası aynı Tegra 3'te olduğu gibi. Nvidia'nın yeni işlemcisi için saf çekirdek gelişiminden belki de daha önemli detay grafik tarafında olacak zira Tegra 4'ün Kepler mimarisini kullanan yepyeni bir GPU ile gelmesi bekleniyor.
Xiaomi Mi3'ün aynı zamanda 2,5GM RAM'e ve 12MP çözünürlüğünde kameraya sahip olacağı ifade ediliyor. Android 4.2 işletim sistemine ve MIUI arayüzünün son sürümüne sahip olması kuvvetle muhtemel görünen telefon için Xiaomi'nin kendine has bir takım özellikler sunması ve yüksek kapasiteli pile yer vermesi de üzerinde durulan olasılıklar arasında gösteriliyor. Çin merkezli cihaz üreticilerinin artan popülaritesinde önemli paya sahip olan Xiaomi, 2013 ile birlikte Çin sınırlarını aşıp dünya piyasalarına girip girmeyeceğini ise beklşeyip göreceğiz.


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l053r 6 yıl en beğenilen Provisional
abdullahkhan

Ülkemize gelmeyeceği için sorun yok.


Öyle deme kazıkcell getirir.
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fuckulteli 6 yıl
120 fps çekim yapan kameraları Samsung'lar, Htc'ler, Sony'lerde sıkça kullansa standartlaştırsa keşke..
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teramit 6 yıl
risk budur.
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jakops. 6 yıl
Böyle donanıma HD ekran ne iyi olurdu be. Hem az yakar hem de çözünürlük yeterli düzeyde. daha iki yıl önce 4.3 inç ekrana 480*800 az, 540*960 tam ideal diyorduk. Fazla aç gözlü olmayın HD ekran tam ayarında olurdu.
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Recharged 6 yıl
Sade tasarımlı ve bence iyi bir cihaz ama bende Türkiye'de satılmayacağını düşünüyorum.
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SystemApps 6 yıl
bu renkli telefonlar bana yeni bir platformu hatırlattı.)
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TeufeL-07 6 yıl
600.000.000 Luk telefon kullanıcısı olan çine gerekli telefonu yetiştirdilerde , avrupa + abd + türkiyeye sıra geldi. Gerçekten hayal gibi telefonun bize sadece hayalini kurdurtuyorlar. Nekadar çok kazıklanıyoruz zoruma gidiyor.
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
depeche35
Okuyorum ama bize gelmedikten sonra , bize bir anlam teşkil etmiyecek ki !

Ben MI2 kullanıyorum 750TL ye mal oldu. bu fiyata TR'de adam gibi bir telefon alamazken.. bu firmalar sayesinde F/P ürünler kullanıyoruz.
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depeche35 6 yıl
Okuyorum ama bize gelmedikten sonra , bize bir anlam teşkil etmiyecek ki !
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alemburda34 6 yıl
umarım tegra 4 uzun ömürlü olur.
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__Nikolaus__ 6 yıl
operatorlerin getirmemesini anlarim da , hepsiburada , hizlial , ereyon gibi kuruluslarin bu cihazlari getircek gucleri ve baglantilari var , ama bu cihazin iyi bir fiyatta cok iyi sayida satabilcegini dusunebilcek beyinleri pardon girisimci dusunceleri yok. bugun atrix e olan talepte stok sikintisi cekiyolar getirin xiaomiyi de iste.
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muratkaya 6 yıl __Nikolaus__
PlayMakers
operatorlerin getirmemesini anlarim da , hepsiburada , hizlial , ereyon gibi kuruluslarin bu cihazlari getircek gucleri ve baglantilari var , ama bu cihazin iyi bir fiyatta cok iyi sayida satabilcegini dusunebilcek beyinleri pardon girisimci dusunceleri yok. bugun atrix e olan talepte stok sikintisi cekiyolar getirin xiaomiyi de iste.

Xiaomi mi-2'yu getirmek Galaxy s3 gibi revaçta olan bir telefondan büyük kar sağlarken s3'ü ve diğer popüler ürünleri öldürmek demek olur ki işte asıl saçma girişimcilik bu olur. İnanın siz burnunuzun ucunu göremezken bu adamlar 20 adım ötesini hesaplıyor.
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