Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xperia M2 Aqua ülkemizde satışa çıkıyor

4 yıl
3,8b
1
38
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xperia M2 Aqua ülkemizde satışa çıkıyor

Sony geçtiğimiz yıl Xperia Z akıllı telefonu ile başlattığı üst seviye segmente yönelik suya ve toza dayanıklılık özelliğini bu yıl Xperia M2 Aqua ile orta seviyeye taşımaya karar vermişti. Firmanın dayanıklılık sertifikasına sahip ilk orta seviye modeli olma özelliği taşıyan Xperia M2 Aqua ülkemizde de satışa çıkıyor. 

2 metreye kadar 60 dakika suya dayanıklılığı ifade eden IP68 sertifikası sahibi Xperia M2 Aqua, 4.8 inçlik ekranında 540x960 piksel çözünürlük sunuyor. Modelde gerekli güç 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti ile sağlanıyor. Adreno 305 grafik birimi ile birlikte çözünürlük düşük tutulduğu için sistemin akıcılığında sıkıntı yaşanmayacağı tahmin ediliyor. 

OmniBalance tasarım dilini devam ettiren cihazda 8MP çözünürlüğündeki HDR destekli arka kamera için atanmış bir buton da yer alıyor. Bunun haricinde 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, 1.1MP çözünürlükte ön kamera, mono hoparlör şeklinde diğer özellikler yer alıyor. 

Model hali hazırda Vodafone tarafından 24 aylık taahhütlerde tarifeye göre aylık 18TL-53TL arasında değişen ödemelerle abonelerine sunuluyor. Model kısa süre içerisinde 899TL fiyat etiketi ile raflara çıkmaya başlayacak. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Arkadaslar telefonu vodafonedn aldmm geçen gun siyah olmasini istemedm ama son kalandi ama aldim nedenini soyliym bi onveki telefonum casper via4 dü inanmiycaksiniz ama yagmurdan bozldu garanti kulanici hatasi dedi onun icin su gecirmez ozeligine fazladan 200 lira bile odrnir almasanizda bir magazaya gidip deneyin derim tek kelimeyle mukkemel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Aranızda bazıları su geçirmez değil suya dayanıklı demiş.Arkadaşlar cihaz ip68 sertifikasına sahip yani su geçirmez , Xperia Z2 den bile daha iyi bir sertifikaya sahip demek oluyor bu.1,5 Metreye kadar 30 dakika havuz da çekim yapılabilir yani.Bence ekran çözünürlüğün 960 * 540 olması daha iyi olmuş hem şarj hem telefonu yormamak açısından.Yani sony bu sefer becermiş diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Tam olarak hangi tarihlerde satışa çıkacak bilginiz varmı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
transglobal 4 yıl
bu alet ne zaman çıkıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EstrEmO 4 yıl
Sony'den orta seviye telefon alınmaz. Sonra update gelicek diye beklersin ama gelmez. Örnek: sp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
Çüşşşş...
gsmarena.com/...
Sony'nin 4.8 inç telefonu, LG nin 5.2 inç G2 sinden hem daha uzun, hem de daha geniş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Artizt 4 yıl
Aynı çözünürlükte ekranlı Samsung'un bin tane telefonu var millet ona laf etmez. Sony yapınca "oo kalite çok düşük böyle kalite mi olur" deniyor. Kafalar güzel.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl Artizt
Artizt
Aynı çözünürlükte ekranlı Samsung'un bin tane telefonu var millet ona laf etmez. Sony yapınca "oo kalite çok düşük böyle kalite mi olur" deniyor. Kafalar güzel.

Aynen katılıyorum. Ayrıca sony telefonları malzeme kalitesi olarak çok iyi, arayüzü stabil suya karşı dayanıklı. Ee daha ne olsun. S400'lü telefonlar zaten daha ucuza sayılmıyor (bilinen markalar için söylüyorum)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 4 yıl
Şu telefonun RAM'i 2GB, ekran çözünürlüğü de 720p olsaydı bu sınıfta fark yaratırdı.Şu anki haliyle ederi 699TL.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 4 yıl
Bu fiyata denk modeller mevcut ama suya dayanikli degiller.sony bu ozellikle sinifinda fark yaratmis.ayrica guncelleme konusunda son 2 yildir en hizli markalardan biri.1-2 ay gecsin her yeni telefon gibi fiyat duser.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CorelDraw04 4 yıl
gelsin hanıma alırız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl
Su geçrimezliği neden ek değer olarak koymuyorsa.Donanıma bakınca su geçirmezlik için fazladan 100 lira falan alındığı belli oluyor.Sony bu kafayla daha çok zarar eder.Çok mantıksız bir telefon.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hukuksever 4 yıl
S400 artik yetmiyor ayrica 2014 e o cozunurluk cok rezilce.. Sony fiyatinida 900 den belirlemis ne denir ki sony den beklenir boyle sacma isler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3758 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Asus'un mini oyun bilgisayarı ROG GR8 Türkiye'de: Tüm detayları bu videoda 4 yıl AMD FX-8370E işlemci video inceleme 4 yıl DH Özel Röportaj: Sony, 4K çözünürlüklü projeksiyon cihazlarını tanıttı 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 4 Kasım 2014 4 yıl Vodafone LG L80 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim