Xperia M2 Aqua ülkemizde satışa çıkıyor





Sony geçtiğimiz yıl Xperia Z akıllı telefonu ile başlattığı üst seviye segmente yönelik suya ve toza dayanıklılık özelliğini bu yıl Xperia M2 Aqua ile orta seviyeye taşımaya karar vermişti. Firmanın dayanıklılık sertifikasına sahip ilk orta seviye modeli olma özelliği taşıyan Xperia M2 Aqua ülkemizde de satışa çıkıyor.





2 metreye kadar 60 dakika suya dayanıklılığı ifade eden IP68 sertifikası sahibi Xperia M2 Aqua, 4.8 inçlik ekranında 540x960 piksel çözünürlük sunuyor. Modelde gerekli güç 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti ile sağlanıyor. Adreno 305 grafik birimi ile birlikte çözünürlük düşük tutulduğu için sistemin akıcılığında sıkıntı yaşanmayacağı tahmin ediliyor.





OmniBalance tasarım dilini devam ettiren cihazda 8MP çözünürlüğündeki HDR destekli arka kamera için atanmış bir buton da yer alıyor. Bunun haricinde 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, 1.1MP çözünürlükte ön kamera, mono hoparlör şeklinde diğer özellikler yer alıyor.





Model hali hazırda Vodafone tarafından 24 aylık taahhütlerde tarifeye göre aylık 18TL-53TL arasında değişen ödemelerle abonelerine sunuluyor. Model kısa süre içerisinde 899TL fiyat etiketi ile raflara çıkmaya başlayacak.