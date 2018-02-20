Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia XZ2 Compact kameralara yakalandı

Sony'nin MWC 2018'de lanse edeceği amiral gemisi telefonu Xperia XZ2'nin küçük kardeşi Xperia XZ2 Compact'ın prototip görselleri ortaya çıktı. Görünen o ki Sony de kavisli tasarıma geçiş yapıyor.
1 yıl
4,2b
1
53
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Compact ismini verdiği telefonlarla beğeni toplayan Sony, yıllardır OmniBalance tasarım dilini konuşturuyor. Özellikle çerçevesiz ekran trendinin yaygınlaşmasıyla birlikte Sony'nin bu tasarım anlayışı zamanla eleştirilere maruz kaldı. Bugün MWC 2018'de görücüye çıkacak olan Xperia XZ2 Compact prototipine ait olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı ve görsele göre Sony, tasarımsal birkaç değişikliğe gitmiş.
Değişiklik diyoruz zira bu iddiamızı doğrular nitelikte bazı ipuçları mevcut. Sony, resmi Twitter hesabından amiral gemisinin teaser videosunu yayınladı. 23 saniyelik videoda dalgalı çizgileri tutan bir el dikkat çekiyor. Bu da bizlere kavisli tasarıma sahip akıllı telefonuyla ilgili ipuçları veriyor. Xperia XZ2 Compact'a ait olduğu prototip de kavisli tasarım hatlarına sahip.  
Görselde bir diğer dikkat çeken nokta ise bu sefer parmak izinin yan tarafta bulunan güç tuşuna entegre edilmediği görülüyor. Xperia Z5 Compact'ın yanında yer alan prototip Xperia XZ2 Compact, parmak izi tarayıcısının CES 2018'de tanıtılan Xperia XA2 'de olduğu gibi arka panele konumlandırıldığına işaret ediyor. Son olarak Sony'nin 26 Şubat günü Xperia XZ2 Compact'ın yanında ağabeyi Xperia XZ2 modelini tanıtacağını belirtelim.

https://www.gsmarena.com/alleged_xperia_xz2_compact_prototype_leaks_ahead_of_mwc-news-29689.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
loneliness61 1 yıl en beğenilen daytone1
daytone1
Sony mi kalmış,bununla LG piyasadan çekilsin,milletin parasını hiç etmesinler..Z3 dahil,m4 aqua dahil...telefon üretmeyi bir türlü beceremiyorlar..korsan kullanımda PC yakmayı iyi bilirler ama adam gibi ürün üretmeyi öğrenemediler..bir tek oyun konsolu kaldı,onda da tırtladığında güle güle deriz sony ye

Kusura bakma ama Sony' markasını sadece telefon ve PS'den ibaret sanıyorsan yanılıyorsun. Sırf laf etmek için firmayı gömmeye gerek yok. Sony kendini kanıtlamış ve bir çok alanda öncü bir firmadır.
daytone1Sony mi kalmış,bununla LG piyasadan çekilsin,milletin parasını hiç etmesinler..Z3 dahil,m4 aqua dahil...telefon üretmeyi bir türlü bec...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Orodruin 1 yıl
Bilmeyen arkadaşlara ufak bir hatırlatma;
Bugün Telefon dünyasında Samsung yokken Sony pek çok yeniliği HTC ile birlikte android için piyasaya sürmüş bir firmaydı. Yıllardır aynı kasa üzerinde hafif değişiklikler yapması ve tasarım dilini değiştirmemesi sonyi kötü yapmaz. Üretim prosesi ve fabrika üretim kalitesi olarak pek çok kore markasından öndedir sony. Siz olaya sadece kozmetik olarak bakmaya devam edin.
Bunun dışında kullandığınız telefonların neredeyse tamamında Sony sensörü var. DÜnyanın en büyük sensör geliştiricisi ve üreticisidir sony. Bütün fotoğraf makinalarında Canondan Nikona kadar hepsi Sony sensörü kullanır. Onu da geçtim, dijital kamera sektöründe sony sektör standartlarını belirleyen bi kaç markadan biridir. Ve onun eline baska markalar su dökemez. Film sektöründe liderdir.
Hadi bunları da bırakalım, Panel ve görüntüleme teknolojisi ile birlikte Üç büyük ana üreticiden biri ve teknoloji geliştirme konusunda onlardan ön konumdadır sony.
Edit:
Siz sadece telefonun tipine bakarak marka gömmeye devam edin.
Yeni yetme coluk cocuk teknoloji yorumcusu olmuş.
Bilmeyen arkadaşlara ufak bir hatırlatma;Bugün Telefon dünyasında Samsung yokken Sony pek çok yeniliği HTC ile birlikte android için piyasaya sürmüş bir fir...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ffrisby 1 yıl
En çok anlamadığım şey şu birisi bana açıklasın lütfen ;
koskoca kamera üreticisi olan Sony başka firmalara sensör veriyor; kendi cihazlarında kamara leş gibi.
Aynı sensörü xiaomi ya da pixel cihazlar kullanırken liderliğe oynuyor ama iş kendi telefonlarına gelince ne RAW var ne OIS var EIS diye tutturmuş gidiyorlar
[>:]
En çok anlamadığım şey şu birisi bana açıklasın lütfen ;koskoca kamera üreticisi olan Sony başka firmalara sensör veriyor; kendi cihazlarında kamara leş gi...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
neyini anlamadınız neyini beğenmediniz anlamadım üstüne beğenenlere neden bu atarınız ? sony nin batmasını bu kadar beklemenize de baya şaşırdım herkes tutmuş çağ dışı bilmem ekran gövde çok tipsiz kozmetik yok. arkadaşlar bu göreceli bir kavram bana göre güzel sana göre çirkin olabilir.
hem bu firma sony o kadar büyük bir firma ki bir toplantıda yöneticisine sorulan soru . ''mobil tarafınız da işler iyi değilmiş çekilmeyi düşünüyor musunuz?'' diye bir soru geldi .
adamın cevabı kısa ve netti '' biz sonyiz''
bu adamlar o kadar çok yatırım yapıyorlar ki geleceklerine aklınız hayaliniz durur. batmayı bırak sürekli zarar açıklasalar bile 20 yıl kar etmeden sektörde dururlar sizin bat demenizle beğenmemenizle batacak değiller. lenleri sensörleri yeter ki ekran görüntüleme panelleri playstation film sektöründeki yerini saymadan söylüyorum bunu.
evet ekran 4k-2k japonya da bir çok ekran 4k onlar için ekran aktarımı önemli sadece biz için bile oraya bir uygulama koyuyor ekran normalde 1080p uygun videolar da 4k oluyor .
evet batarya kapasitesi düşük ama stamina modu var ve yeterli stabilizasyon mevcut en iyi güncelleme ağlarından birine sahip gayet de günü çıkarıyor.
bir de eklemek isterim sony daha önce androidin gelişmesi için de çalışmıştır elinizde kullandığınız bir çok telefon un temelinde bile bu şirket yatıyordur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 1 yıl
EIS li mi5s kullandım bi halta yaramaz. OIS in tırnağı dahi olamaz. Dijital zum ile optik zum arasındaki fark neyse eis ile ois arasındaki fark da odur.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 1 yıl
En alınabilir Sony cihazı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ginga Bishounen 1 yıl
Sony muhtemelen bunu da getirmeyecek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ffrisby 1 yıl
Abi garanti berbat.
Millet Sony'den değil servisten bıktı.
[>:]
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 1 yıl
Pek compact durmuyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ffrisby 1 yıl
En çok anlamadığım şey şu birisi bana açıklasın lütfen ;
koskoca kamera üreticisi olan Sony başka firmalara sensör veriyor; kendi cihazlarında kamara leş gibi.
Aynı sensörü xiaomi ya da pixel cihazlar kullanırken liderliğe oynuyor ama iş kendi telefonlarına gelince ne RAW var ne OIS var EIS diye tutturmuş gidiyorlar
[>:]
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 1 yıl
Şahsen bu tasarım beni ürküttü. Evet farklı bir yaklaşıma girip kullanım için belki artı olan noktalarla gelecek ama omnibalance bence gayet dengeli bir telefon koyuyordu. Olmadı zaten asıl istenen Arc getir be arkadaş. Yap efsane bir Arc tasarımlı cihaz. O seksi arka kısım ve önde sağlam bir ekranla alıp kullanalım zevkle. Kaç sene oldu onun yerini dolduran bir tasarım yok. SPU serisinde de fantezi güzeldi alt kısımdaki ama geçerli bir tasarım değil.
Üstüne kalkıp parmak izini arkaya alma ve o farklı yaklaşımı da kaybetme var. Nokia falan geliyor buradaki üründe aklıma. Ama şu da var bu tasarım final tasarım olmayabilir. Prototip olarak konuşulduğunu okudum. O nedenle yine umutluyum. Z3'den geçilecek bir telefon yapmayı başarırlar umarım. Olmadı fiyatların pahalılığıyla önceki seriyi uyguna kapmak kısmet olacak anca iyice değerlendirip.
Öyle ya da böyle Sony gerçekten büyük bir firma. Telefon sektöründe ciddi daralma yaşasada firmaya laf etmek zor. Telefonlarındaki kameralar ise en iyisi olmaması sanırım kamera sektöründe birebir oyuncu olmasından da olabilir deyip klasik de koyalım.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BRC_KHAN 1 yıl
Tek kelime ile iğrenç. Sony'i marka olarak severim de bu telefonun tasarımı Iphone 3gs'den beter, resmen tüplü televizyon camı gibi kasa yapmışlar kullanıcıların elinden daha rahat kaysın diye. Bence artık Xperia departmanını kapatsınlar, vallahi bakın.
Tasarıma takılmış dicek fanatik Sony'cilere ise cevabım şu;
1. Kamera yazılımında adam akıllı iyileştirmelere ve özgürleştirmelere gidilmedikçe (SS> 1sn , RAW , Manuel Video kaydı vb.)
2. Diyafram açıklığı artmadıkça (2.0> F)
3. OIS gelmedikçe.
4. Stok Android'de bile olup Sony tarafından "Biz küçülerek büyüyen bir firmayız!.." bahaneleri ile kısılan özellikler geri getirilmedikçe.(https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Sony-Xperia-serisinde-yer-alan-Gece-Modu-ozelligini-kaldiriliyor.htm)
5. Donanım desteklemesine rağmen sırf ticari kaygılardan ötürü Sony tarafından inaktif edilmiş olan fonksiyonlar aktif hale gelmedikçe (bkz: mobilefun.co.uk/... ---> Option 3 kısmını DİKKATLİCE OKUYUN!..) yeni gelecek hiçbir Xperia cihazı benim ilgimi çekmiyor. Kaldı ki bu sene bu saydıklarımdan sadece diyafram değeri düzelebilir bir ihtimal, gerisi aynı tas, aynı hamam. Hele ki ülkemdeki servis kalitesine ve Sony Xperia TR markasının müşterisine verdiği değeri hiç konuşmama gerek yok, sayfadan çıkıp Sony konusunun altındaki başlıklara biraz bakın, manzarayı göreceksiniz zaten ;)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 1 yıl
xz1 compact baya güzeldi onun ekran kasa oranını yükseltip batarya performansını iyileştirip daha hoş tasarımla sunarlarsa kesinlikle yeni telefonum olur. Yapsın şöyle 5 inç 3k bataryaklı compact zaten xz1 4.6 inç 2700 mah idi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4231 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, sony xperia ve
9 etiket daha mobil dünya kongresi mwc 2018 sony xperia xz2 xperia xz2 compact xperia xz2 sony xperia xz2 compact Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl iPhone SE 2, Haziran ayında düzenlenecek WWDC 2018 etkinliğinde tanıtılabilir 1 yıl Teknolojinin enleri “İLTEK Günleri” ile Yıldız Teknik Üniversitesinde 1 yıl Rovio’nun çevrim içi oyun hizmeti Qualcomm sunucularından destek alıyor 1 yıl Eski telefonunu getir Galaxy S9’u 350$ indirimle götür 1 yıl Spotify'ın ilk fiziksel ürünü akıllı hoparlör olabilir 1 yıl Swype uygulamasına elveda 1 yıl SpaceX, yüksek hızlı internet uydularını yarın fırlatıyor 1 yıl 30000TL'lik 4K HDR Projeksiyon ile oyun oynadık! Sony VPL-VW260ES Projeksiyon inceleme videosu 1 yıl Polonya Merkez Bankası'ndan kripto paralara karşı propaganda 1 yıl Chrome 64'ün Android sürümü artık URL paylaşırken gereksiz bölümleri temizliyor 1 yıl HTC Desire 12'nin ürün kutusu cihazın özelliklerini ortaya çıkardı 1 yıl AOC yeni 35 inç kavisli oyun monitörünü duyurdu 1 yıl Venezuela'nın kripto parası Petro için ön satışlar başladı 1 yıl Dizel motorlu 2018 Honda Civic sedanın Türkiye fiyatı belli oldu 1 yıl Hindistan, uzay filmi Interstellar'dan daha ucuza Ay'a gidiyor 1 yıl Milli İHA Anka, milli motora kavuştu: Uçuş için geri sayım 1 yıl Age of Empires: Definitive Edition çıktı ama oynanmıyor 1 yıl Türkiye'de Yılın Otomobili finalistleri belli oldu 1 yıl Sony yapay zeka destekli taksi çağırma servisi geliştiriyor 1 yıl Volvo ilk kez 3 silindirli motor kullanacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony Xperia XZ2 Compact kameralara yakalandı Sonraki AMD Ryzen 2 serisi yüzde 30’a varan performans artışı ile geliyor 1 yıl Intel’in harici grafik birimi prototipleri hazır 1 yıl Lenovo Blockchain temelli doğrulama uygulamasını geliştiriyor 1 yıl Samsung 30 TB depolama alanına sahip dünyanın en büyük SSD'sini üretti 1 yıl Exynos 9810'lu Galaxy S9+'ın Geekbench skoru ortaya çıktı 1 yıl Küçük oyun canavarı Corsair One artık çok daha güçlü 1 yıl Maliye Bakanlığı: "Elektrikli otomobilde ÖTV zammı yok" 1 yıl Bilim insanları kuantum bilgisayarlara hayat verecek yeni bir ışık formu oluşturdu 1 yıl Volkswagen ID Vizzion konsept sesle kontrol ediliyor 1 yıl Uber CEO'su 5 ila 10 yıl içinde uçan taksi hizmeti vereceklerini öngörüyor 1 yıl MWC 2018 fuarında muhtemelen adını ilk kez duyacağınız Çinli akıllı telefonlar 1 yıl Sony, MWC 2018'de tanıtacağı amiral gemisinin teaser videosunu yayınladı 1 yıl Microsoft isminde Windows geçen uygulamaların fişini çekmeye başladı 1 yıl Mercedes-Benz dizel otomobillerde emisyon hile yazılımı olduğu iddia ediliyor 1 yıl Sisli havada bile düşmanı görebilen yerli radarı yerinde inceledik 1 yıl iOS 11.2.6 güncellemesi yayınlandı! 1 yıl Black Panther gişedeki yolculuğuna rekorla başladı 1 yıl Beş lensli kamera ve Snapdragon 845'li Nokia 8 Pro yolda 1 yıl 2018 Opel Combo Life, geniş aileleri hedefliyor 1 yıl Samsung'un Uhssup isimli sosyal ağı Galaxy S9'la birlikte tanıtılabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim