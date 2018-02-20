Sony Xperia XZ2 Compact kameralara yakalandı

Teknoloji Editörü
Compact ismini verdiği telefonlarla beğeni toplayan Sony, yıllardır OmniBalance tasarım dilini konuşturuyor. Özellikle çerçevesiz ekran trendinin yaygınlaşmasıyla birlikte Sony'nin bu tasarım anlayışı zamanla eleştirilere maruz kaldı. Bugün MWC 2018'de görücüye çıkacak olan Xperia XZ2 Compact prototipine ait olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı ve görsele göre Sony, tasarımsal birkaç değişikliğe gitmiş.
Değişiklik diyoruz zira bu iddiamızı doğrular nitelikte bazı ipuçları mevcut. Sony, resmi Twitter hesabından amiral gemisinin teaser videosunu yayınladı. 23 saniyelik videoda dalgalı çizgileri tutan bir el dikkat çekiyor. Bu da bizlere kavisli tasarıma sahip akıllı telefonuyla ilgili ipuçları veriyor. Xperia XZ2 Compact'a ait olduğu prototip de kavisli tasarım hatlarına sahip.
Görselde bir diğer dikkat çeken nokta ise bu sefer parmak izinin yan tarafta bulunan güç tuşuna entegre edilmediği görülüyor. Xperia Z5 Compact'ın yanında yer alan prototip Xperia XZ2 Compact, parmak izi tarayıcısının CES 2018'de tanıtılan Xperia XA2 'de olduğu gibi arka panele konumlandırıldığına işaret ediyor. Son olarak Sony'nin 26 Şubat günü Xperia XZ2 Compact'ın yanında ağabeyi Xperia XZ2 modelini tanıtacağını belirtelim.
https://www.gsmarena.com/alleged_xperia_xz2_compact_prototype_leaks_ahead_of_mwc-news-29689.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kusura bakma ama Sony' markasını sadece telefon ve PS'den ibaret sanıyorsan yanılıyorsun. Sırf laf etmek için firmayı gömmeye gerek yok. Sony kendini kanıtlamış ve bir çok alanda öncü bir firmadır.
Bugün Telefon dünyasında Samsung yokken Sony pek çok yeniliği HTC ile birlikte android için piyasaya sürmüş bir firmaydı. Yıllardır aynı kasa üzerinde hafif değişiklikler yapması ve tasarım dilini değiştirmemesi sonyi kötü yapmaz. Üretim prosesi ve fabrika üretim kalitesi olarak pek çok kore markasından öndedir sony. Siz olaya sadece kozmetik olarak bakmaya devam edin.
Bunun dışında kullandığınız telefonların neredeyse tamamında Sony sensörü var. DÜnyanın en büyük sensör geliştiricisi ve üreticisidir sony. Bütün fotoğraf makinalarında Canondan Nikona kadar hepsi Sony sensörü kullanır. Onu da geçtim, dijital kamera sektöründe sony sektör standartlarını belirleyen bi kaç markadan biridir. Ve onun eline baska markalar su dökemez. Film sektöründe liderdir.
Hadi bunları da bırakalım, Panel ve görüntüleme teknolojisi ile birlikte Üç büyük ana üreticiden biri ve teknoloji geliştirme konusunda onlardan ön konumdadır sony.
Edit:
Siz sadece telefonun tipine bakarak marka gömmeye devam edin.
Yeni yetme coluk cocuk teknoloji yorumcusu olmuş.
koskoca kamera üreticisi olan Sony başka firmalara sensör veriyor; kendi cihazlarında kamara leş gibi.
Aynı sensörü xiaomi ya da pixel cihazlar kullanırken liderliğe oynuyor ama iş kendi telefonlarına gelince ne RAW var ne OIS var EIS diye tutturmuş gidiyorlar [>:]