Sony Xperia XZ2 Compact kameralara yakalandı

Compact ismini verdiği telefonlarla beğeni toplayan Sony, yıllardır OmniBalance tasarım dilini konuşturuyor. Özellikle çerçevesiz ekran trendinin yaygınlaşmasıyla birlikte Sony'nin bu tasarım anlayışı zamanla eleştirilere maruz kaldı. Bugün MWC 2018'de görücüye çıkacak olan Xperia XZ2 Compact prototipine ait olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı ve görsele göre Sony, tasarımsal birkaç değişikliğe gitmiş.

Değişiklik diyoruz zira bu iddiamızı doğrular nitelikte bazı ipuçları mevcut. Sony, resmi Twitter hesabından amiral gemisinin teaser videosunu yayınladı. 23 saniyelik videoda dalgalı çizgileri tutan bir el dikkat çekiyor. Bu da bizlere kavisli tasarıma sahip akıllı telefonuyla ilgili ipuçları veriyor. Xperia XZ2 Compact'a ait olduğu prototip de kavisli tasarım hatlarına sahip.

Görselde bir diğer dikkat çeken nokta ise bu sefer parmak izinin yan tarafta bulunan güç tuşuna entegre edilmediği görülüyor. Xperia Z5 Compact'ın yanında yer alan prototip Xperia XZ2 Compact, parmak izi tarayıcısının CES 2018'de tanıtılan Xperia XA2 'de olduğu gibi arka panele konumlandırıldığına işaret ediyor. Son olarak Sony'nin 26 Şubat günü Xperia XZ2 Compact'ın yanında ağabeyi Xperia XZ2 modelini tanıtacağını belirtelim.

https://www.gsmarena.com/alleged_xperia_xz2_compact_prototype_leaks_ahead_of_mwc-news-29689.php