Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xperia Z, 8 Nisan itibariyle Avea İletişim Merkezleri'ndeki yerini alacak

6 yıl
716
1
23
Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xperia Z, 8 Nisan itibariyle Avea İletişim Merkezleri'ndeki yerini alacak
Avea, Sony'nin amiral gemisi olarak nitelendirebileceğimiz yeni akıllı telefonu Xperia Z'yi 8 Nisan itibariyle Avea İletişim Merkezleri'nde müşterileriyle buluşturmaya başlayacak.

Avea, S.E.Ç cihaz kampanyası kapsamında Xperia Z'yi internet paketi hediyeli, mevcut tarifeye ek, her şey dahil ve peşin olmak üzere 4 farklı seçenekle müşterilerine sunacak. Xperia Z'yi peşin fiyatına almak isteyen Avea'lıların 3 aylık 250 MB'lık internet paketinde de ücretsiz olarak faydalanabileceğini belirtelim.

Toza ve suya karşı dayanıklılık ile dikkatleri üzerine çeken Xperia Z hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
talerk 6 yıl en beğenilen
Amerika da operatörler yarı fiyatına satıyorlar anlaşmalı bizde bu yamyamlar normal fiyatından da fazla fiyata satıyorlar
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
beyler s4 htc one ve xperia z arasında kaldım sizce hangisini almalıyım ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
merhaba yıkılan paketinizin süresi dolmumudur heryöne 500dk ve 5000 mesaj ve 1gb internet 19 lira onu istiyoruzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinyorahıskalı 6 yıl
An itibariyle mor ve siyah renkleriyle teknosada satışta. teknosa.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multiTYRT 6 yıl
Yarın bir inceleyelim bakalım nasılmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
bu telefonu beğenmeyenlere sözüm yok çünkü herkes telefondan anlamak zorunda değil samsngun plastik kasalarını kullanmaya devam etsin
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xconnect 6 yıl
Ben Sony TR olsam Otellerde, plajlarda ve havuz başlarında stand açar eskisini getir yenisini götür diye kampanya yapar satışları patlatırdım. Nasıl kapışılırdı ooofff offf....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
butze 6 yıl
kazık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
santhora 6 yıl
Yarını beklemenize gerek yok. Turkcell iletişim merkezlerinde zaten mevcut şu anda. Ben bugün inceledim. Vaktiniz varsa gidin inceleyin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yildiray35 6 yıl
Dandik ekranlılardan mı yoksa sharp olan mı gelecek acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 6 yıl
Hafta içi Vatanlarda da stokta olacak %25 indirimlerinden mutlaka bir gözatın ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 6 yıl
Kampanyaya bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
716 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony ve avea
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: LG'den Galaxy S4'e rakip Optimus G Pro, Mercedes'in teknoloji dolu otomobili, çift SIM kartlı HTC One, cep telefonları 40 yaşında... 6 yıl Süper Depo hakkında her şey "Turkcell Superonline'dan 100Mbps upload hızı veren bulut depolama" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim