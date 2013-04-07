Xperia Z, 8 Nisan itibariyle Avea İletişim Merkezleri'ndeki yerini alacak

Avea, Sony'nin amiral gemisi olarak nitelendirebileceğimiz yeni akıllı telefonu Xperia Z'yi 8 Nisan itibariyle Avea İletişim Merkezleri'nde müşterileriyle buluşturmaya başlayacak.





Avea, S.E.Ç cihaz kampanyası kapsamında Xperia Z'yi internet paketi hediyeli, mevcut tarifeye ek, her şey dahil ve peşin olmak üzere 4 farklı seçenekle müşterilerine sunacak. Xperia Z'yi peşin fiyatına almak isteyen Avea'lıların 3 aylık 250 MB'lık internet paketinde de ücretsiz olarak faydalanabileceğini belirtelim.





Toza ve suya karşı dayanıklılık ile dikkatleri üzerine çeken Xperia Z hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.