Xperia Z Ultra WiFi versiyonu Sony geliştirici sayfalarında ortaya çıktı





Bu yılın yeni amiral gemi modellerinin yanında Sony'nin Xperia Z Ultra tablet versiyonunu da piyasaya süreceği bir süredir gündeme geliyor. Buna dair işaretler bu kez Sony sayfalarında ortaya çıktı.





Daha önce AnTuTu benchmark skorlarında sadece WiFi özellikli Xperia Z Ultra modeli SGP412 model numarası ile görüntülenmişti. Bu kez Sony'nin geliştirici sayfasında Xperia Z Ultra SGP412 modeli için Windows XP ve üzeri sürümlere yönelik hazırlanmış sürücü indirme bağlantıları keşfedildi.





Hali hazırdaki Xperia Z Ultra modeli C ile başlayan model numaralarına sahip olduğu için SGP412 versiyonunun sadece WiFi özellikli olma ihtimali kuvvetleniyor. Ayrıca sürücü desteği de başladığı için lansman tarihinin de yaklaştığı tahmin ediliyor. Bunun yanında modelin ABD haberleşme komisyonu FCC'den onay alan görseli de mevcut.





Dünyanın en büyük akıllı telefonu en ince tablet bilgisayarı sloganı ile piyasaya sürülen Xperia Z Ultra, ayrıca Snapdragon 800 yongasetli ilk akıllı telefonlardan birisi idi. Sony'nin boyutları nedeniyle modele bir de tablet olarak şans tanımak istediği anlaşılıyor. Cihazın beklenen lansman tarihi ise gelecek ay ki MWC 2014 etkinliği.

http://developer.sonymobile.com/downloads/drivers/xperia-z-ultra-sgp412-driver/