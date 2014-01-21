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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xperia Z Ultra WiFi versiyonu Sony geliştirici sayfalarında ortaya çıktı

5 yıl
6,2b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Z Ultra WiFi versiyonu Sony geliştirici sayfalarında ortaya çıktı

Bu yılın yeni amiral gemi modellerinin yanında Sony'nin Xperia Z Ultra tablet versiyonunu da piyasaya süreceği bir süredir gündeme geliyor. Buna dair işaretler bu kez Sony sayfalarında ortaya çıktı.

Daha önce AnTuTu benchmark skorlarında sadece WiFi özellikli Xperia Z Ultra modeli SGP412 model numarası ile görüntülenmişti. Bu kez Sony'nin geliştirici sayfasında Xperia Z Ultra SGP412 modeli için Windows XP ve üzeri sürümlere yönelik hazırlanmış sürücü indirme bağlantıları keşfedildi. 

Hali hazırdaki Xperia Z Ultra modeli C ile başlayan model numaralarına sahip olduğu için SGP412 versiyonunun sadece WiFi özellikli olma ihtimali kuvvetleniyor. Ayrıca sürücü desteği de başladığı için lansman tarihinin de yaklaştığı tahmin ediliyor. Bunun yanında modelin ABD haberleşme komisyonu FCC'den onay alan görseli de mevcut.

Dünyanın en büyük akıllı telefonu en ince tablet bilgisayarı sloganı ile piyasaya sürülen Xperia Z Ultra, ayrıca Snapdragon 800 yongasetli ilk akıllı telefonlardan birisi idi. Sony'nin boyutları nedeniyle modele bir de tablet olarak şans tanımak istediği anlaşılıyor. Cihazın beklenen lansman tarihi ise gelecek ay ki MWC 2014 etkinliği. 

http://developer.sonymobile.com/downloads/drivers/xperia-z-ultra-sgp412-driver/ Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Tablet alacağıma Zultra alırım zaten tabletten fazlası var eksiği yok
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JoeyBane 5 yıl
Z Ultra varken simkartsız bir cihaz pek mantıklı gelmiyor. Fiyatı yarısı kadar olursa işler değişir..
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mertbuyukpolat 5 yıl
bide kalem koysa.
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Illustrious. 5 yıl mertbuyukpolat
mertbuyuk

bide kalem koysa.

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interwap 5 yıl
Sony Xperia Z serisinin .okunu çıkardı. 78 tane Z modeli var.
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Guaire 5 yıl
Haberi veren yabancı bir sitede Sony Tablet Z'nin fiyatı 500$ civarında olduğuna göre, bunun fiyatı da 350-400$ olabilir gibi bir yorum yapılmış. Bu fiyatlara iş yapar. 500$ ve üstü olursa kim alır bilmiyorum.

Gerçi Sony dediğin kazık fiyatlı olur, düşük konfigürasyonlu T2 Ultra bile 550$'a yakın fiyatta.

Tabletlerde telefonlarda olduğu gibi %25 ÖTV yok galiba. 350-400$ gibi bir fiyat olursa 900-1000TL gibi bir fiyat görülebilir belki. Tablet düşünmesem de öyle bir fiyat görürsem alabilirim. Boyut bir telefona göre büyük olsa da bir tablete göre küçük. Taşıması daha kolay.

Başarılı olursa diğer markalardan da benzer ürünler görebiliriz. Telefon boyutlarında daha küçük "tablet"lerin öncüsü olabilir. O bakımdan önemli görüyorum.

ÖTV'den yırtacak telefonlara göre çok ucuz bu tip ürünler bütçe hesabı yapanlar için iyi bir alternatif olabilir. Telefon ihtiyacı ucuz/eski telefonlarla karşılanırken performanslı böyle ürünler kullanılabilir.
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M.E.S.A.R.S 5 yıl
Herşeyi geçtimde, tasarım harbi dehşet!
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Guest-BA761BEEF 5 yıl
Ekranı biraz daha büyültür, fiyat politikasını iyi ayarlarsa öyle bir tutar ki...
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General. 5 yıl en beğenilen
Tablet alacağıma Zultra alırım zaten tabletten fazlası var eksiği yok
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12 Angry Men 5 yıl
galaxy serisi gibi, sürekli yeni modeller çıkartıyorlar, samsung çıkarsa burda kıyamet kopardı.
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blackbird1996 5 yıl
Tutmaz
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