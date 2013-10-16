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Xperia Z Ultra için hazırlanan Güç Kapağı CP12, gelecek aydan itibaren satışa sunuluyor

5 yıl
1,8b
1
17
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Xperia Z Ultra için hazırlanan Güç Kapağı CP12, gelecek aydan itibaren satışa sunuluyor
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Sony'nin yeni göz bebeği Xperia Z Ultra'ya yol arkadaşı olarak hazırladığı Güç Kapağı CP12, Kasım ayından itibaren İngiltere'den başlayarak satışa sunuluyor.

Tümleşik pili ile Xperia Z Ultra'ya 3000 mAh'lik ek enerji sağlayabilen CP12, bu sayede hem kullanıcıların uzun pil ömrü beklentisini rahatlıkla karşılayabiliyor hem de kapaklı yapısı sayesinde telefonu tam bir koruma altına alıyor. Stand şeklinde kullanılabilmesiyle de dikkat çeken CP12, üzerinde bir adet özel alüminyum ekran kalemi (stylus) ev sahipliği yapıyor ve ayrıca EC21 manyetik bağlantılı şarj kablosuyla birlikte geliyor.

Kasım başından itibaren İngiltere'den başlayarak satışa sunulacak olan Güç Kapağı CP12'nin satış fiyatı ise İngiltere için vergi hariç 90 Sterlin (yaklaşık 145 dolar) olarak belirlenmiş.


http://www.clove.co.uk/sony-xperia-z-ultra-power-cover-cp12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
145 dolar nedir ya millet 135 dolara telefon satıyo
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DH Misafiri 5 yıl
Sony nin senin gibi çok akıllı bir elemana ihtiyacı var,başvursana :)
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DH Misafiri 5 yıl
Bi ürün alırken, o ürünün Sony tarafından üretileni varsa, hiç diğer markalara bakmadan direk alan benim gibi tipler var nasıl olsa diye mi böyle cins cins fiyatlar koyuyorsun hep be Sony...
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thunderstruck7 5 yıl
Z kullananlar yetimmi yahu bizde istiyoruz. Xperia Z nin pabuç dama atıldı...
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4Sincap 5 yıl
Z Ultra kesinlikle çok hoş, keşke bundan başka cihazları için de üretseler, 2binküsür lira cihaza verdikten sonra bu aksesuar içinde 300 lira verilir bence, hem kılıf hem batarya. Ayrıca dock ünitesi gibi durup yan kullanıma izin veriyor olması da güzel.
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erturk unal 5 yıl
iboocum
BaveranBitanede flaş yerlestirsinler kapağa tam olsun.
Ayrı bir flaş aksesuarı hazırlarlar merak etme

sonra ona da 99 dolar fiyat etiketi çekerler.
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Master_Evil 5 yıl
145 dolar nedir yahu
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mipa90 5 yıl
umutaltdag
Alan var mı ki şarjlı kılıf çıksın

ben aldım tavsiye ederim muhteşem bir telefon. gece cekımlerınde ortamda ısık varsa zaten flashsız cekım gayet guzel. zifiri karanlıkta zaten flashlı teller bile kotu cekıyor varsın cekmesın zıfırı karanlıkta.
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umutkop 5 yıl
100 fotoğrafın kaçını flash ile çektin diye sorarlar adama.
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ВAВA 5 yıl umutkop
umutkop

100 fotoğrafın kaçını flash ile çektin diye sorarlar adama.

Aynen, katılıyorum.
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Baveran 5 yıl
Bitanede flaş yerlestirsinler kapağa tam olsun.
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iboocum 5 yıl

Baveran
Bitanede flaş yerlestirsinler kapağa tam olsun.

Ayrı bir flaş aksesuarı hazırlarlar merak etme
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umutaltdag 5 yıl
Alan var mı ki şarjlı kılıf çıksın
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gfbekir 5 yıl
Bataryada cimriyim ama malımı da satarım hesabı.
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