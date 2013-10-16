Xperia Z Ultra için hazırlanan Güç Kapağı CP12, gelecek aydan itibaren satışa sunuluyor

Sony'nin yeni göz bebeği Xperia Z Ultra'ya yol arkadaşı olarak hazırladığı Güç Kapağı CP12, Kasım ayından itibaren İngiltere'den başlayarak satışa sunuluyor.

Tümleşik pili ile Xperia Z Ultra'ya 3000 mAh'lik ek enerji sağlayabilen CP12, bu sayede hem kullanıcıların uzun pil ömrü beklentisini rahatlıkla karşılayabiliyor hem de kapaklı yapısı sayesinde telefonu tam bir koruma altına alıyor. Stand şeklinde kullanılabilmesiyle de dikkat çeken CP12, üzerinde bir adet özel alüminyum ekran kalemi (stylus) ev sahipliği yapıyor ve ayrıca EC21 manyetik bağlantılı şarj kablosuyla birlikte geliyor.

Kasım başından itibaren İngiltere'den başlayarak satışa sunulacak olan Güç Kapağı CP12'nin satış fiyatı ise İngiltere için vergi hariç 90 Sterlin (yaklaşık 145 dolar) olarak belirlenmiş.

http://www.clove.co.uk/sony-xperia-z-ultra-power-cover-cp12