Xperia Z1 Mini ortaya çıktı





Rakipleri gibi Sony'nin de üst seviye akıllı telefonları için mini trendine katılacağını daha önce sizlere aktarmıştık. IFA 2013 fuarında lanse ettiği Xperia Z1 modeline bir mini versiyon ekleyeceği konuşulan Sony'nin bu cihazına ait olduğu iddia edilen bir görsel internete sızdırıldı.





Xperia Z1 Mini olacağı tahmin edilen cihaz, abisi kadar güçlü bir donanıma sahip olacak ve kamera konusunda da hayal kırıklığı yaratmayacak. Snapdragon 800 çözümü, 2GB RAM, 20.7MP çözünürlükte G lens destekli sensör şeklindeki özelliklerde bir değişme yok.





Ancak Sony isminin hakkını vermesi açısından ekran boyutunu ve çözünürlüğü küçültmüş. 4.3 inçlik ekranda 720p çözünürlük sunacak olan model ayrıca daha düşük; 2400mAh gücünde bir batarya ile donatılacak. Bu denli güçlü bir donanımın 720p ekran ile birleşmesi şüphesiz performans açısından modeli en üst sıralara taşıyacaktır.





Xperia Z1 Mini modeli ne yazık ki bu yıl kendisini bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak. Satışların etkilenmemesi adına Xperia Z1 Mini modelini en erken CES 2014 fuarında görebileceğiz. Yılın ilk aylarında da satışa sunulmuş olacak.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z1-Mini-snapped-alongside-the-Xperia-Z1-in-the-clearest-picture-yet_id47270