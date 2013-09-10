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Xperia Z1 Mini ortaya çıktı

5 yıl
3,2b
1
142
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Z1 Mini ortaya çıktı

Rakipleri gibi Sony'nin de üst seviye akıllı telefonları için mini trendine katılacağını daha önce sizlere aktarmıştık. IFA 2013 fuarında lanse ettiği Xperia Z1 modeline bir mini versiyon ekleyeceği konuşulan Sony'nin bu cihazına ait olduğu iddia edilen bir görsel internete sızdırıldı.

Xperia Z1 Mini olacağı tahmin edilen cihaz, abisi kadar güçlü bir donanıma sahip olacak ve kamera konusunda da hayal kırıklığı yaratmayacak. Snapdragon 800 çözümü, 2GB RAM, 20.7MP çözünürlükte G lens destekli sensör şeklindeki özelliklerde bir değişme yok. 

Ancak Sony isminin hakkını vermesi açısından ekran boyutunu ve çözünürlüğü küçültmüş. 4.3 inçlik ekranda 720p çözünürlük sunacak olan model ayrıca daha düşük; 2400mAh gücünde bir batarya ile donatılacak. Bu denli güçlü bir donanımın 720p ekran ile birleşmesi şüphesiz performans açısından modeli en üst sıralara taşıyacaktır. 

Xperia Z1 Mini modeli ne yazık ki bu yıl kendisini bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak. Satışların etkilenmemesi adına Xperia Z1 Mini modelini en erken CES 2014 fuarında görebileceğiz. Yılın ilk aylarında da satışa sunulmuş olacak.  

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z1-Mini-snapped-alongside-the-Xperia-Z1-in-the-clearest-picture-yet_id47270 Yorum Yaz
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oKsyqeN 5 yıl en beğenilen
Sonunda Sgs2'min yerini tutacak bi telefon. Cebinde telefon diye ramazan pidesi taşımayı sevmeyenlerdenimde ...
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bayraak 5 yıl
iPhone la beraber tanıtılsa eminim iPhone'u gölgesinde bırakır. Ces 2014 biraz geç gibi yeni çözümler çıkacaktır
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pohuman 5 yıl Tesla Nikola
kaan_9292

ekran 4.3 inc 720p halen daha 2400 mah yetmez diyenler var ilginc..

Kesinlikle katılıyorum.. Mesela CPU-GPU Full HD'de menüde gezerken veya herhangi bir programda %10 çalışacaksa bu oran 720p'de %4'lere kadar inecektir.. Bu da güç tüketimini en az %50 düşürmüş olur. + ekran 720p olduğu için 1080p'ye oranla daha az güç tüketecek. Yine 720p'den dolayı GPU rahat çalışacak ve daha az güç tüketecek(özellikle oyunlarda).. vs.. vs.. Ben Z1 Mini'nin pil ömrünün Z1'den çok daha iyi olacağına eminim..
kaan_9292ekran 4.3 inc 720p halen daha 2400 mah yetmez diyenler var ilginc..Kesinlikle katılıyorum.. Mese...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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unflattering 5 yıl
"Param çok ve kazıklanmak huyumdur" diyenler enayiliğin ne demek olduğunu biliyorlar mı?
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Tesla Nikola 5 yıl
Kesinlesti o zaman
boyut cok iyi
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3yuq 5 yıl
bu telefonun minimum fiyatı 1600 olur görürsünüz arkadaşlar :)
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3yuq 5 yıl
ozellikleri kesinlesti galiba. eger kesinlesmisse alacagim telefon kesinlikle bu olcak
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bülend 5 yıl
boşluklar s2 kadar olur uzunlukları aynı z1 mini daha dar ekran 16:9 olduğu için
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LilTunechi 5 yıl
Kaçıncı model bu sony
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bülend 5 yıl
sonyden süper bir hareket s800 ve ideal ekran boyutu üstüne süper tasarım
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Circassian81 5 yıl
Miniye bak sen hele amiral gemi gibi
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Onurmsq 5 yıl
Fiyatı önemli değil. Gelsin yeterli
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Onurmsq 5 yıl
Ya haberler asılsız olsun da. Şu xperia z1 mini çıksın. Ne zaman çıktıgı önemli degilde yeterki çıksın yani. S800 4.3 720 triluminos. Cam tasarım. 20 mpx. 2gb ram ile 5 sene konuşulur. Performans kralı olur. Millet performans görür. Z1 mini çıkarsa z2 minide çıkar. Yeterki böyle güclü tel cıksın. Sektöre yön verir
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By40bir 5 yıl
mynet ne haberciliği yapabilirde, ben onu dikkate alayım? kopyala yapıştır ile masa başı haberlerine kulak asmayın. z1 mini en geç ces'te tanıtılır ama bence aralık gibi satışta olacak ;)
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thestell 5 yıl
Sonyden yine muhteşem telefon felç batarya
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3yuq 5 yıl
"Japonya kaynaklı haberlere göre Sony, CES 2014’e kadar yeni üst düzey bir akıllı telefon tanıtmayacak. CES 2014’te tanıtılacak olan üst seviye model ise en erken Nisan başında vitrinlerde yer almış olacak. Xperia Z2 olması muhtemel görülen bu cihazın özellikleri arasındaysa 5.2inç IGZO ve Triluminos 5.2inç Full HD ekran, 20.7 megapiksel ana kamera, Android 4.4 KitKat işletim sistemi, Qualcomm Snapdragon 800 işlemci, 3GB RAM ve 3200mAh batarya.

Mynet haberine göre z1 mini yalan mı oldu acaba
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