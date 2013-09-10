Xperia Z1 Mini ortaya çıktı

Haber Editörü
Rakipleri gibi Sony'nin de üst seviye akıllı telefonları için mini trendine katılacağını daha önce sizlere aktarmıştık. IFA 2013 fuarında lanse ettiği Xperia Z1 modeline bir mini versiyon ekleyeceği konuşulan Sony'nin bu cihazına ait olduğu iddia edilen bir görsel internete sızdırıldı.
Xperia Z1 Mini olacağı tahmin edilen cihaz, abisi kadar güçlü bir donanıma sahip olacak ve kamera konusunda da hayal kırıklığı yaratmayacak. Snapdragon 800 çözümü, 2GB RAM, 20.7MP çözünürlükte G lens destekli sensör şeklindeki özelliklerde bir değişme yok.
Ancak Sony isminin hakkını vermesi açısından ekran boyutunu ve çözünürlüğü küçültmüş. 4.3 inçlik ekranda 720p çözünürlük sunacak olan model ayrıca daha düşük; 2400mAh gücünde bir batarya ile donatılacak. Bu denli güçlü bir donanımın 720p ekran ile birleşmesi şüphesiz performans açısından modeli en üst sıralara taşıyacaktır.
Xperia Z1 Mini modeli ne yazık ki bu yıl kendisini bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak. Satışların etkilenmemesi adına Xperia Z1 Mini modelini en erken CES 2014 fuarında görebileceğiz. Yılın ilk aylarında da satışa sunulmuş olacak.
http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z1-Mini-snapped-alongside-the-Xperia-Z1-in-the-clearest-picture-yet_id47270 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kesinlikle katılıyorum.. Mesela CPU-GPU Full HD'de menüde gezerken veya herhangi bir programda %10 çalışacaksa bu oran 720p'de %4'lere kadar inecektir.. Bu da güç tüketimini en az %50 düşürmüş olur. + ekran 720p olduğu için 1080p'ye oranla daha az güç tüketecek. Yine 720p'den dolayı GPU rahat çalışacak ve daha az güç tüketecek(özellikle oyunlarda).. vs.. vs.. Ben Z1 Mini'nin pil ömrünün Z1'den çok daha iyi olacağına eminim..