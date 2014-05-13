Xperia Z2 nihayet ülkemizde satışa çıkıyor





Sony'nin Şubat ayı sonunda duyurduğu ancak stok sıkıntıları nedeniyle bir türlü yaygın satışa başlayamadığı yeni amiral gemi modeli Xperia Z2 nihayet ön sipariş de olsa mağazalarda görünmeye başladı.





Sony Eurasia yetkili satıcıları ve çevirmiçi perakende kanallarında yerini almaya başlayan Xperia Z2 fiyatıyla meraklılarını hayal kırıklığına uğratabilir. Zira kur farkının da etkisiyle Xperia Z2 modelinin HTC One M8 modelinden 100TL daha aşağı yani 2399TL etiketi ile satışa sunulacağını görüyoruz. Bu bakımdan yeni amiral gemi modeli cihazlar içerisinde Galaxy S5'in fiyat açısından rakiplerinden önde olduğunu söyleyebiliriz.





Xperia Z2 henüz ön sipariş aşamasında ve ne zaman piyasaya çıkacağına dair net bir bilgi yok. Üstelik pek çok Sony Eurasia yetkili satıcısında henüz ön sipariş başlamamış durumda ve görüştüğümüz satıcılar da Haziran ayı başlarını işaret ediyor.





Xperia Z2 modelinde hatırlanacağı üzere 5.2 inçlik Full HD ekran, Live Color LED teknolojisi ile daha canlı ve parlak görüntüler, Snapdragon 801 yongaseti, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, 4K video kaydı, 3GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, 3200mAh gücünde batarya şeklinde özellikler yer almaktaydı.