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Xperia Z2 nihayet ülkemizde satışa çıkıyor

5 yıl
667
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150
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Z2 nihayet ülkemizde satışa çıkıyor

Sony'nin Şubat ayı sonunda duyurduğu ancak stok sıkıntıları nedeniyle bir türlü yaygın satışa başlayamadığı yeni amiral gemi modeli Xperia Z2 nihayet ön sipariş de olsa mağazalarda görünmeye başladı.

Sony Eurasia yetkili satıcıları ve çevirmiçi perakende kanallarında yerini almaya başlayan Xperia Z2 fiyatıyla meraklılarını hayal kırıklığına uğratabilir. Zira kur farkının da etkisiyle Xperia Z2 modelinin HTC One M8 modelinden 100TL daha aşağı yani 2399TL etiketi ile satışa sunulacağını görüyoruz. Bu bakımdan yeni amiral gemi modeli cihazlar içerisinde Galaxy S5'in fiyat açısından rakiplerinden önde olduğunu söyleyebiliriz. 

Xperia Z2 henüz ön sipariş aşamasında ve ne zaman piyasaya çıkacağına dair net bir bilgi yok. Üstelik pek çok Sony Eurasia yetkili satıcısında henüz ön sipariş başlamamış durumda ve görüştüğümüz satıcılar da Haziran ayı başlarını işaret ediyor.

Xperia Z2 modelinde hatırlanacağı üzere 5.2 inçlik Full HD ekran, Live Color LED teknolojisi ile daha canlı ve parlak görüntüler, Snapdragon 801 yongaseti, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, 4K video kaydı, 3GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, 3200mAh gücünde batarya şeklinde özellikler yer almaktaydı.

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emre4335 5 yıl en beğenilen
Yurtdışında S5'den ucuz telefon TR'ye gelince S5'den daha pahalı oluyo nedeni kur farkıymış.Hadi be ordan
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FearfulDream 5 yıl
Bu gidişle iphone 5s fiyat/performans ürünü olacak.
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outspoken 5 yıl
Android fanboyuyum ama 5S 1899 TL
1 Yanıt Yanıtla +46
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tuna94 4 yıl
Vatan Bilgisayar'da 2199 Tl'den satışa sunulmuş? vatanbilgisayar.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
ben yeni aldım bır sitedn,en 2300 tl full aksesuar ile.ilgilenenlere güvenilir alacakları bır yer büroteknik ğe bakın derim
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Tom Hagen 5 yıl
sonunda yazın ortasında z1 ele avuca gelir bi fiyata kavuşurda bende z1 alırım umarım..
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Apache40 5 yıl
LG G2 HB' de 1400 TL' ye alınabilirken tam 1000TL fark ödeyip Z2 alınmaz. Z2 kötü mü? Hayır! Ama bu fiyat farkı çok çok fazla! 1000TL fark verip Z2 alacağıma gidip Ipad Air alırım. Herhalde hiç kimse G2 Z2' den daha iyi demez ama arada 1000 TL fiyat farkı varsa hiç kimse kusura bakmasın G2 çok çok daha iyi bir seçenek. LG G2 32 GB ve Ipad Air hem de Z2 fiyatına!
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eak101 5 yıl
Bundan 3 sene önceye kadar 1600-1700 seviyesinden giriş yapan markalar birden uyanmış olacaklar ki 2,5 milyara telefon satmaya başladı. iPhone'lar hiç bi zaman 2 bin liranın altından girmedi ki bu ülkeye.(Şuan ithalatçı firma garantili 1899'a inse dahi) Ama Samsung, Sony ve HTC'nin bu yaptığı fırsatçılıktan başka bir şey değil. Hele Sony Z1 Compact ürününün bütün avrupadaki fiyat oranı euro olmasına rağmen makulken, 1800'e çekiyolar fiyatı. Kimse kurdan vergilendirmeden falan bahsetmesin.
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-Joker Face- 5 yıl
Beyler bu fiyata gelen telefonları almayın aldırttırmayın


Adamlardaki Lüxe bak ben 2400 tl'ye 2 tane Xbox One alırım be

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yunus_68 5 yıl
türkiyede tlefon fiyatları ne yazık ki cok yüksek doların cıkması vs.. eğer beni en az 3 sene götürcek diyorsanız z2 derim,ama bana sadece ''alo'' desin diyorsanız gidin 3310 alın ;)

2000 tl verecek arkadas bizi de görün :D beni de AKSARAYA pavyona götür ne diyim içimdeki zehiri atmak lazım demi






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Illustrious. 5 yıl
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Lene 5 yıl
Rusya'da 29.990 Ruble olarak gözüküyor ,yaklaşık 2bin tl
m.store.sony.ru/...
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Inque 5 yıl
1999TL falan olsa alanlar olurdu belki.
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crazyzorbey33 5 yıl
O fiyata #SOMA da 3 ay kömür kazan adamlar öldü. Uyan Türkiye...
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aziz77 5 yıl
çok bekledim gelmedi iphone 5s aldım..
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