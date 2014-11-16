Xperia Z4 dokunmatik panelinin sızdırıldığı iddia ediliyor









Sony'nin Ocak ayındaki CES 2015 tüketici elektroniği fuarında Xperia Z ailesinin dördüncü neslini tanıtması beklenirken, modele ait olduğu iddia ediln dokunmatik LCD sayısallaştırıcı internete sızdırıldı.





Görsele bakıldığında Xperia Z4 modelinin Z3 modeline göre bir miktar daha büyüdüğü görülürken, üst ve alt kısımdaki hoparlörlerin kenar kısma taşındığı ve ön kamera ile yakınlık sensörünün yer değiştirdiği görülüyor. Bu bakımdan modelin ekranının 0.1 veya 0.2 inç civarında bir büyüme yaşayabileceği tahmin ediliyor.





Görseller haricinde cihazla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Ancak beklenen özellikler Snapdragon 805/810 yongaseti, 3GB/4GB RAM, 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğü, IP68 suya dayanıklılık sertifikası, 32GB depolama kapasitesi şeklinde sıralanıyor.





Sony'nin yeni stratejisi gereği her yıl bir amiral gemi modeli piyasaya sürülecek. Bu bakımdan Xperia Z4 firmanın gelecek yıl ki amiral gemi modeli olarak kalacak. Model ile ilgili daha fazla sızıntının önümüzdeki haftalarda internete sızdırılacağı düşünülüyor.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z4-LCD-Touch-Digitizer-leaks_id62908