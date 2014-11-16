Xperia Z4 dokunmatik panelinin sızdırıldığı iddia ediliyor

Haber Editörü
Sony'nin Ocak ayındaki CES 2015 tüketici elektroniği fuarında Xperia Z ailesinin dördüncü neslini tanıtması beklenirken, modele ait olduğu iddia ediln dokunmatik LCD sayısallaştırıcı internete sızdırıldı.
Görsele bakıldığında Xperia Z4 modelinin Z3 modeline göre bir miktar daha büyüdüğü görülürken, üst ve alt kısımdaki hoparlörlerin kenar kısma taşındığı ve ön kamera ile yakınlık sensörünün yer değiştirdiği görülüyor. Bu bakımdan modelin ekranının 0.1 veya 0.2 inç civarında bir büyüme yaşayabileceği tahmin ediliyor.
Görseller haricinde cihazla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Ancak beklenen özellikler Snapdragon 805/810 yongaseti, 3GB/4GB RAM, 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğü, IP68 suya dayanıklılık sertifikası, 32GB depolama kapasitesi şeklinde sıralanıyor.
Sony'nin yeni stratejisi gereği her yıl bir amiral gemi modeli piyasaya sürülecek. Bu bakımdan Xperia Z4 firmanın gelecek yıl ki amiral gemi modeli olarak kalacak. Model ile ilgili daha fazla sızıntının önümüzdeki haftalarda internete sızdırılacağı düşünülüyor.
http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z4-LCD-Touch-Digitizer-leaks_id62908 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberi okumayanlar yine her zamanki gibi Sony 6 oydo bor tolofon çokoroyor demeye başlamış.
Sony'nin bütün elektronik birimleri zarar etse, sadece Hollywood filmlerinden yaptığı ciro o zararın kat kat fazlası eder.
biraz araştır öğren.
z4 ü değerli kılacak bu 1 yılda
diğer yandan z3 ve z2 de fiyat düşecek isteyen onlardan da alabilir
z4 panelden gördüğüm kadarıyla yine 5.2 olacak
bu iyi haber.
çerçeve yine aynı kalmış.
donanım olarak z3 ü geliştirirlerse alırım bi dal z4
samsung apple dediğin firmalar akıllı telefon denilince akla gelen ilk markalar. samsung satışları şuanda dünyada 1. sırada.
o sony dediğin de bugün izlediğin kliplerde, filmlerde payı var. psp, kamera vs. hiç değinmiyorum.
hayır htc one kullanıyorum samsung, apple veya sony fanboyu değilm ama itiraz etmem gerekti bu komik yoruma.