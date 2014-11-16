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Xperia Z4 dokunmatik panelinin sızdırıldığı iddia ediliyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Z4 dokunmatik panelinin sızdırıldığı iddia ediliyor

Sony'nin Ocak ayındaki CES 2015 tüketici elektroniği fuarında Xperia Z ailesinin dördüncü neslini tanıtması beklenirken, modele ait olduğu iddia ediln dokunmatik LCD sayısallaştırıcı internete sızdırıldı.

Görsele bakıldığında Xperia Z4 modelinin Z3 modeline göre bir miktar daha büyüdüğü görülürken, üst ve alt kısımdaki hoparlörlerin kenar kısma taşındığı ve ön kamera ile yakınlık sensörünün yer değiştirdiği görülüyor. Bu bakımdan modelin ekranının 0.1 veya 0.2 inç civarında bir büyüme yaşayabileceği tahmin ediliyor. 

Görseller haricinde cihazla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Ancak beklenen özellikler Snapdragon 805/810 yongaseti, 3GB/4GB RAM, 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğü, IP68 suya dayanıklılık sertifikası, 32GB depolama kapasitesi şeklinde sıralanıyor.

Sony'nin yeni stratejisi gereği her yıl bir amiral gemi modeli piyasaya sürülecek. Bu bakımdan Xperia Z4 firmanın gelecek yıl ki amiral gemi modeli olarak kalacak. Model ile ilgili daha fazla sızıntının önümüzdeki haftalarda internete sızdırılacağı düşünülüyor.  
Xperia Z4 dokunmatik panelinin sızdırıldığı iddia ediliyor
 

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z4-LCD-Touch-Digitizer-leaks_id62908 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
N. Chomsky 4 yıl

Haberi okumayanlar yine her zamanki gibi Sony 6 oydo bor tolofon çokoroyor demeye başlamış.
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Guest-5B59C177F 4 yıl
6 ayda bir amiral gemi telefon cikartilmaz, cikartilmamali . sony bu gidisle batmaya mahkum
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celtic_frost 4 yıl Guest-5B59C177F
psyke86

6 ayda bir amiral gemi telefon cikartilmaz, cikartilmamali . sony bu gidisle batmaya mahkum

Sony'nin bütün elektronik birimleri zarar etse, sadece Hollywood filmlerinden yaptığı ciro o zararın kat kat fazlası eder.

biraz araştır öğren.
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Limon- 4 yıl
Z bile sapasağlam çalışırken haftada bir model tanıtmak niye anlayamıyorum
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okan_cehapelioglu 4 yıl
adamlar paso amiral gemisi çıkartıyor
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MonsterMMORPG 4 yıl
o degilde 240 fps 480 fps video kaydının gelmesi lazım artık :D
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conrado 4 yıl
z4 den z5 e 1 yıl beklenecek

z4 ü değerli kılacak bu 1 yılda

diğer yandan z3 ve z2 de fiyat düşecek isteyen onlardan da alabilir

z4 panelden gördüğüm kadarıyla yine 5.2 olacak

bu iyi haber.

çerçeve yine aynı kalmış.

donanım olarak z3 ü geliştirirlerse alırım bi dal z4
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CryDeviL 4 yıl
z2 den sonra bir gelişme olmadı bence.
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DH Misafiri 4 yıl
"bırakınız yapsınlar demiş" Laissez faire abimiz. adamlar çıkarsın z3 2000'in altına düşsün cillop gibi makina abicim
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Teknode 4 yıl
Hakem heyetinden para gelene kadar z4 çıkar herhalde. Bizde onu alırız artık.
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DH Misafiri 4 yıl
z z1 z2 z3 z4 serinin 5. telefonu tanıtılacak ne biçim iş bu her 6 ayda bi telefon çıkarmakta nedir markanın değerinin düşürüyolar ayrıca bu seriyi hiç sevmedim samsunga benzemeye çalışıyorlar ama beceremiyorlar htc ve iphone u örnek almaları lazım
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MuscleTower 4 yıl
2 k video izlemedikten sonra ekranın bi anlamı yok bence 1080p uzun bir süre kullanılır onun yerine tasarım,pil geliştirilebilir.sürekli aynı telefon çıkıyor insanlarda yeni diye alıyor
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musa_unsal2005 4 yıl
Sony acayip kullanıcı dostu bir firma. Z4 çıktığında Z2 taban yapacak bende 5 sene kullanacağım Z2 yi alabileceğim. Teşekkürler SONY.
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Red_devil33 4 yıl
lg piyasayı süpüre dursun sony samsung apple izlesin
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revision 4 yıl Red_devil33
oo alırım bi dal fanboyluk.

samsung apple dediğin firmalar akıllı telefon denilince akla gelen ilk markalar. samsung satışları şuanda dünyada 1. sırada.
o sony dediğin de bugün izlediğin kliplerde, filmlerde payı var. psp, kamera vs. hiç değinmiyorum.

hayır htc one kullanıyorum samsung, apple veya sony fanboyu değilm ama itiraz etmem gerekti bu komik yoruma.
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