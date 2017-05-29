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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ARM Cortex A75, Cortex A55 ve Mali G72: Şov başlıyor

Önümüzdeki yıllarda bol bol bir arada göreceğimiz ARM’ın Cortex A75 ve Cortex A55 çekirdekleri ile Mali G72 grafik birimi lansman öncesinde internete sızmaya başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM Cortex A75, Cortex A55 ve Mali G72: Şov başlıyor

Qualcomm’un gelecek yıl amiral gemilerinde yer almasını beklediğimiz Snapdragon 845 yonga setinde temel alınacak ARM Cortex-A75 çekirdeğine ilişkin ilk sızıntılar gelmeye başladı. Yanında iki tane önemli mimari daha var.

En güçlüsü

ARM Cortex-A75 firmanın tarihindeki en güçlü mimari olarak öne çıkıyor. Firmanın paylaştığı bilgilere göre Cortex-A73 çekirdeğinden yüzde 20 daha performanslı. Ayrıca enerji verimliliği de iyileştirilmiş. Cortex-A72 çekirdeğine göre ise mimari yapıda yüzde 40 performans artışı elde edilmiş.

Hali hazırda yonga seti tasarımcıları 10nm üretim sürecine geçmiş olsa da ARM’ın nispeten eski bir mimarisinin temel alınması tam bir verim elde edilememesine neden oluyordu. Cortex-A75 çekirdeği ile bu boşluk da doldurulmuş oldu. Gelecek yılın amiral gemilerinde yüzde 20 performans artışı bizi bekliyor olacak.

 

ARM Cortex A75, Cortex A55 ve Mali G72: Şov başlıyor

Daha verimli

Cortex-A55 ise artık efsane haline gelen enerji verimliliği odaklı Cortex-A53 çekirdeğinin yerini alacak. Belirli kullanım senaryolarına göre 2 kat performans artışı sağlayacağı ifade edilen Cortex-A55, benchmark skorlarına göre ise yüzde 20-30 civarında daha iyi performans gösteriyor. Enerji verimliliği ise yüzde 15 arttırılmış. Yani orta ve giriş seviyesi telefonların artık çok daha performanslı ve çok daha az enerji tüketen bir yapıda olduğunu görebileceğiz. Başta MediaTek olmak üzere Cortex-A55 çekirdeği pek çok tasarımcının yeni gözdesi olacak.

Ayrıca Bkz. "Elektronik kağıt ekranlarda piksel yoğunluğu rekoru"

Yeni duyuru ile birlikte artık big.LITTLE kavramı da değişiyor. Bundan böyle Cortex-A75 ve Cortex-A55 çekirdeklerinin big.LITTLE kapsamında kümelendiğini göreceğiz. Daha önce bu görev Cortex-A53 çekirdeğinindi. Yine yapay zeka çalışmalarına yönelik olarak DynamIQ yani herhangi bir çekirdeğin başka bir çekirdekle big.LITTLE tarzında ancak farklı ölçeklerde kümelenmesi teknolojisi de yeni çekirdekler tarafından destekleniyor.

 

ARM Cortex A75, Cortex A55 ve Mali G72: Şov başlıyor

Mali-G72

ARM’ın önemli yeniliklerle grafik tarafındaki gücünü arttırmak için tasarladığı G-71 grafik birimi de yeni nesle terfi ediyor. Firma tam olarak G-71 tanımı yapmamış ancak 2017 cihazlarına göre yüzde 40 civarında performans artışı olduğunu belirtiyor. Eğer buna Adreno 540 grafik birimi de dahilse gelecek yıl G-72 ve Adreno 630 grafik birimlerinin başa baş gideceğini söyleyebiliriz.

Yeni grafik birimi ayrıca makine öğrenme dili konusunda daha yetenekli. Yani yapay zeka çalışmalarında da kullanılabilecek. Ayrıca sanal gerçeklik konusunda da performansın arttırıldığı belirtiliyor. Yeni ARM mimarilerinin gün içerisinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. 

 

http://wccftech.com/arm-cortex-a75-a55-slides-leaked/ Yorum Yaz
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darkexecuter 2 yıl en beğenilen
Eşimde SD801 işlemcili telefon bende de SD810 işlemcili telefon var ve ARM isterse Cortex A 9999 çıkarsın yinde telefonlarımız bozulmadan asla değiştirmeyeceğiz. Her sene aynı muhabbet sonuçta herkes facebooka girip aynı resimlere bakıyor.
Eşimde SD801 işlemcili telefon bende de SD810 işlemcili telefon var ve ARM isterse Cortex A 9999 çıkarsın yinde telefonlarımız bozulmadan asla değiştirmeyeceğiz...
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3 Yanıt Yanıtla +36
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Erasmus78 2 yıl
"ARM Cortex-A75 firmanın tarihindeki en güçlü mimari olarak öne çıkıyor."
Teknoloji dünyasında kurulabilecek en saçma cümleyi kurdunuz.Tarihte aksi var mı ki; "Bir firmanın daha sonra çıkardığı bir ürün, yerine geldiği üründen daha kötü veya daha az performanslı olsun" Varsa bile istisnalar kaideyi bozmaz. Böyle saçma bir cümle olmaz.
İntel: Core i10 ile tarihimizdeki en güçlü işlemciyi yaptık.
Apple: iPhone 8 ile tarihteki en hızlı iPhone'u ürettik.
Nvidia : GTX 2080 Tİ ile tarihteki en hızlı ekran kartını yaptık.
Yok bir de önceki ürünlerden yavaş olsalardı.
Yapmayın lütfen. Biraz daha dikkat...
"ARM Cortex-A75 firmanın tarihindeki en güçlü mimari olarak öne çıkıyor."Teknoloji dünyasında kurulabilecek en saçma cümleyi kurdunuz.Tarihte aksi var mı ki...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
ARM zaten soft (yumuşak) tabir edilen işlem yükleriyle uğraşan bir işlemci olduğu için
son kullanıcı nazarında %25 ten aşağı bir performans artışı neredeyse kolunuza konan bir sineğin ağırlığı kadar bir fark hissi oluşturur ! bu işlemci için donanımı değiştirmeye deymez ! ama yeni sistem alacaklar için güzel bir başlangıç noktası ! güç tüketiminde şarj battaryası hiç bir zaman yeterli olmayacağı için yine yedek batarya ile insanlar dolaşmaya devam edecekler !
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SEO-Uzmanı 2 yıl
böyle giderse ;
ya intel bu firmayı satın alacak !
veyada bu firma inteli satın alacak !
para kimdeyse patron o dur !
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Batuist 2 yıl
yüzde %20lik bir farkla yeni bir işlemci kimi sevindirdi söyleyin bakalım?
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kadirirdem 2 yıl
Galaxy S9'un işlemcisi belli oldu.
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Kerim5100 2 yıl
Her sene gelişiyor; yapılan Candy Crush oynamaktan öteye gitmiyor...
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KalemKolik 2 yıl
Eskiden performans katlaya katlaya gelişirdi. Son yıllarda intele döndü bu meselede ufak ufak gelişimler.
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King Stannis 2 yıl
Mi max 2, mi maxten daha yavaş, htcnin bir telefonu helio x10 la gelirken bu telefonun yeni versiyonu helio p10la gelmişti şimdi ismini hatırlamıyorum, mediatekin mt 6752si de mt6753den daha güçlü bir işlemciydi. Tamam a75in en hızlı olduğu belli de haberde 1 cümleyle bunun belirtilmesi de saçma değil haberin doğası bu.
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yelkowan 2 yıl
"tarihindeki en güçlü mimari olarak öne çıkıyor."
Snapdragon 835 haberlerindeki 835 yerine 845 yazılsa da olur bu cümledeki mantıkla. :)
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Erasmus78 2 yıl
"ARM Cortex-A75 firmanın tarihindeki en güçlü mimari olarak öne çıkıyor."
Teknoloji dünyasında kurulabilecek en saçma cümleyi kurdunuz.Tarihte aksi var mı ki; "Bir firmanın daha sonra çıkardığı bir ürün, yerine geldiği üründen daha kötü veya daha az performanslı olsun" Varsa bile istisnalar kaideyi bozmaz. Böyle saçma bir cümle olmaz.
İntel: Core i10 ile tarihimizdeki en güçlü işlemciyi yaptık.
Apple: iPhone 8 ile tarihteki en hızlı iPhone'u ürettik.
Nvidia : GTX 2080 Tİ ile tarihteki en hızlı ekran kartını yaptık.
Yok bir de önceki ürünlerden yavaş olsalardı.
Yapmayın lütfen. Biraz daha dikkat...
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crossmatch 2 yıl
Adamlar tek başınalar,halen üstüne kata kata geliyorlar. Yakında intel ve AMD'nin pazar payına da gireceklerdir.
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