ARM Cortex A75, Cortex A55 ve Mali G72: Şov başlıyor

Qualcomm’un gelecek yıl amiral gemilerinde yer almasını beklediğimiz Snapdragon 845 yonga setinde temel alınacak ARM Cortex-A75 çekirdeğine ilişkin ilk sızıntılar gelmeye başladı. Yanında iki tane önemli mimari daha var.

En güçlüsü

ARM Cortex-A75 firmanın tarihindeki en güçlü mimari olarak öne çıkıyor. Firmanın paylaştığı bilgilere göre Cortex-A73 çekirdeğinden yüzde 20 daha performanslı. Ayrıca enerji verimliliği de iyileştirilmiş. Cortex-A72 çekirdeğine göre ise mimari yapıda yüzde 40 performans artışı elde edilmiş.

Hali hazırda yonga seti tasarımcıları 10nm üretim sürecine geçmiş olsa da ARM’ın nispeten eski bir mimarisinin temel alınması tam bir verim elde edilememesine neden oluyordu. Cortex-A75 çekirdeği ile bu boşluk da doldurulmuş oldu. Gelecek yılın amiral gemilerinde yüzde 20 performans artışı bizi bekliyor olacak.

Daha verimli

Cortex-A55 ise artık efsane haline gelen enerji verimliliği odaklı Cortex-A53 çekirdeğinin yerini alacak. Belirli kullanım senaryolarına göre 2 kat performans artışı sağlayacağı ifade edilen Cortex-A55, benchmark skorlarına göre ise yüzde 20-30 civarında daha iyi performans gösteriyor. Enerji verimliliği ise yüzde 15 arttırılmış. Yani orta ve giriş seviyesi telefonların artık çok daha performanslı ve çok daha az enerji tüketen bir yapıda olduğunu görebileceğiz. Başta MediaTek olmak üzere Cortex-A55 çekirdeği pek çok tasarımcının yeni gözdesi olacak.

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Yeni duyuru ile birlikte artık big.LITTLE kavramı da değişiyor. Bundan böyle Cortex-A75 ve Cortex-A55 çekirdeklerinin big.LITTLE kapsamında kümelendiğini göreceğiz. Daha önce bu görev Cortex-A53 çekirdeğinindi. Yine yapay zeka çalışmalarına yönelik olarak DynamIQ yani herhangi bir çekirdeğin başka bir çekirdekle big.LITTLE tarzında ancak farklı ölçeklerde kümelenmesi teknolojisi de yeni çekirdekler tarafından destekleniyor.

Mali-G72

ARM’ın önemli yeniliklerle grafik tarafındaki gücünü arttırmak için tasarladığı G-71 grafik birimi de yeni nesle terfi ediyor. Firma tam olarak G-71 tanımı yapmamış ancak 2017 cihazlarına göre yüzde 40 civarında performans artışı olduğunu belirtiyor. Eğer buna Adreno 540 grafik birimi de dahilse gelecek yıl G-72 ve Adreno 630 grafik birimlerinin başa baş gideceğini söyleyebiliriz.

Yeni grafik birimi ayrıca makine öğrenme dili konusunda daha yetenekli. Yani yapay zeka çalışmalarında da kullanılabilecek. Ayrıca sanal gerçeklik konusunda da performansın arttırıldığı belirtiliyor. Yeni ARM mimarilerinin gün içerisinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor.