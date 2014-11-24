Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xperia Z4 ve Z4 Ultra birarada tanıtılabilir

4 yıl
452
1
62
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xperia Z4 ve Z4 Ultra birarada tanıtılabilir

Sony'nin CES 2015 fuarında yapacağı basın etkinliğinde hangi bombaların patlayacağı merakla beklenirken, Xperia serisinin yeni neslinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu kez seride farklı modeller yer alabilir. 

Gelen bilgilere göre Sony'nin 5 Ocak tarihindeki etkinliğinde bizleri iki model bekliyor olacak : Xperia Z4 ve Xperia Z4 Ultra. Xperia Z4 firmanın gelecek yıl için hazırladığı amiral gemisi konumunda. Xperia Z4 Ultra ise firmanın Phablet pazarına ilk adımını attığı Z Ultra modelinin devamı niteliğinde. 

Xperia Z4 ve Z4 Ultra donanımı ile gelecek yılın en çok konuşulan modellerinden olmaya aday durumda. Zira iddia sahipleri donanım konusunda vitesi biraz daha yükseltmiş. 

Xperia Z4 modelinin beklenen özellikleri arasında 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti, 4GB RAM, 5.4 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte Triluminos ekran, 20.7MP çözünürlükte ve yeni bir otomatik odaklama teknolojisi sunan Sony'nin yeni IMX230 sensörü ve 3420mAh gücünde batarya sıralanıyor. 

Xperia Z4 Ultra modelinde ise 5.7 mm kalınlığındaki kasa dikkat çekmeyi hedeliyor. 5.9 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 805 yognaseti, 4GB RAM, 16MP çözünürlükte aynı IMX230 sensör şeklinde özellikler yer alacak. Her iki model de bu kez önceki versiyona göre önemli yükseltmelere sahip ve diğer amiral gemi modellerinden eksik kalır bir yanı da olmayacak. 

Bu yıl Xperia Z3-Xperia Z3 Compact akıllı telefon sıralamasını tercih eden Sony'nin gelecek yıl ise Xperia Z4-Xperia Z4 Ultra sıralaması ile yoluna devam edeceği konuşuluyor. Yani Xperia Z4 Compact ve Xperia Z4 Tablet modellerini gelecek yıl göremeyebiliriz. Yine de kesin detaylar yıl başında belli olacak.  

http://www.phonearena.com/news/Alleged-5.4-Xperia-Z4-specs-and-pictures-leak-coming-January-5th-alongside-a-5.9-Z4-Ultra_id63165 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hârimi 4 yıl
Z4'te şarj kapağının da olmayacağını söylüyorlar. Bu şeklide olursa süper olur, Dock tarih olur...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
` quaD. 4 yıl Hârimi
Hârimi

Z4'te şarj kapağının da olmayacağını söylüyorlar. Bu şeklide olursa süper olur, Dock tarih olur...


kulaklık girişinden mi olacak o zaman şarj ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Senyor- 4 yıl
Z4 çok sağlam gelicek gibi,maksimum donanımı kullanmaya hazir ancak akıllardaki soru işaretlerinden biri ; yine kronik saçma sapan sorunlar ile gelecek mi? Acelecilik pek iyi değil firmaların hatalı üretim yapmasına sebep oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Sony Z2' den Z3' e geçerken 801 den 805 e geçen bir firma değil, Z3' den Z4' e geçerken 805' i atlayıp 810' u kullanacaklarını hiç sanmıyorum. Ben de istiyorum, keşke 810 ile çıksa ama bana göre yüzde 99 805 ile çıkaracaklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asilzade1992 4 yıl
Senede 1 amiral gemisi deniliyor z4 sonynin son şansı.mali durumları kötüye gidiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Z4 ve One M9 s805'le gelirse ara cihaz olur, anca Z5 modeli galaxy S6 veya note 4 ile yarışır bu durumda. Aceleleri neyse, daha yeni Z3 çıkarmışsın işte dur bekle s810'lar sunulsun o zaman da Z4'ü çıkarırsın. Arkadan kovalayan mı var...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlimranAltın 4 yıl
Sanırım Xperia Z4 Compact gelmeyecek. Z4 Ultra onun yerini alacak gibi. Muhtemelen Z4 Ultra klasik Z4 den daha ucuz olur. Ama tabi ki yine tercih klasikden yana. Hem Z3le birlikte telefonun tutuşuda güzelleşti. Z4 patlayacak gibi hadi bakalım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quppas 4 yıl
Gidişat iyi değil bence çok sık çıkarmaya başladı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
` quaD. 4 yıl
artıık yılda 1 çıkarmaya başlayacaklar zaten. z4ten sonra.

z4 almayı düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thekingisnaked 4 yıl
Haber yalanlandı Android Origin tarafından. Twitter da Xperia_Insider adlı kullanıcı ile konuşmamda aynı yalanlama geldi. Telefonlar MWC 2015te tanıtılacak.
Z4
5.4" Qhd ekran
SD 810 SoC
4 GB ram
20 MP kamera

Z4 Ultra 2015 ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.
6.44" QHD ekran
SD 810 SoC
4 GB ram
Kamera bilinmiyor
Kalınlık 6.9 mm ya da daha ince (batarya seçimine bağlı)

2 telefonda da sound amplifier olacakmış. Şahsen Z Ultra kullanıcısı olarak beni tatmin etti. Kullandıkça vazgeçilmez oldu. Bu sene siyah canavarın yenisi heyecan verici. İyi forumlar arkadaşlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Olmaz bu kadar bu şekilde telefon çıkarmaya devam ederlerse bu milleti çok kazıklarlar bu çılgınlığa alet olacak kadar paramız değersin olmamalı çoook yazık bu paralara..........
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fakasupi 4 yıl
Offf z4 ultra muhteşem olurdu benim için...zenfone 6 bile benim için çok iyiyken bununla rüya gibi olurdu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 4 yıl
ocakta tanıtacak demek yaza doğru satışabaşlayacak demek.yani erken birşey yok.

öte yandan z4 2K ekran ile gelirse büyük hata yapar.full HD devam etmeli kesinlikle.

eleştirirken şunu da unutmamak lazım.bunlar şimdilik söylenti.daha verilerde defalarca değişiklik olur.hatta lansman günü bile farklılık görebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheWhiteGandalf 4 yıl
İşin suyunu çıkarmaya devam ediyor. Z2 amiral gemi olabilecek seviyedeyken z3 çıktı, şimdi de z4 çıkacak. Yazık oluyor bu telefonları alanlara z2 2 nesil öncenin telefonu olacak komik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
452 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl "Sokaktayız" ilk bölümü ile karşınızda 4 yıl OCZ ARC 100 SSD 240GB Video İnceleme 4 yıl Razer DEATHSTALKER Test Masamızda 4 yıl DH Özel Röportaj: Vodafone, Fikir Çarkı projesini duyurdu 4 yıl Mobilite: Meizu MX4 Pro, Xiaomi Mi5, Xperia Z4 ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim