Xperia Z4 ve Z4 Ultra birarada tanıtılabilir





Sony'nin CES 2015 fuarında yapacağı basın etkinliğinde hangi bombaların patlayacağı merakla beklenirken, Xperia serisinin yeni neslinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu kez seride farklı modeller yer alabilir.





Gelen bilgilere göre Sony'nin 5 Ocak tarihindeki etkinliğinde bizleri iki model bekliyor olacak : Xperia Z4 ve Xperia Z4 Ultra. Xperia Z4 firmanın gelecek yıl için hazırladığı amiral gemisi konumunda. Xperia Z4 Ultra ise firmanın Phablet pazarına ilk adımını attığı Z Ultra modelinin devamı niteliğinde.





Xperia Z4 ve Z4 Ultra donanımı ile gelecek yılın en çok konuşulan modellerinden olmaya aday durumda. Zira iddia sahipleri donanım konusunda vitesi biraz daha yükseltmiş.





Xperia Z4 modelinin beklenen özellikleri arasında 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti, 4GB RAM, 5.4 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte Triluminos ekran, 20.7MP çözünürlükte ve yeni bir otomatik odaklama teknolojisi sunan Sony'nin yeni IMX230 sensörü ve 3420mAh gücünde batarya sıralanıyor.





Xperia Z4 Ultra modelinde ise 5.7 mm kalınlığındaki kasa dikkat çekmeyi hedeliyor. 5.9 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 805 yognaseti, 4GB RAM, 16MP çözünürlükte aynı IMX230 sensör şeklinde özellikler yer alacak. Her iki model de bu kez önceki versiyona göre önemli yükseltmelere sahip ve diğer amiral gemi modellerinden eksik kalır bir yanı da olmayacak.





Bu yıl Xperia Z3-Xperia Z3 Compact akıllı telefon sıralamasını tercih eden Sony'nin gelecek yıl ise Xperia Z4-Xperia Z4 Ultra sıralaması ile yoluna devam edeceği konuşuluyor. Yani Xperia Z4 Compact ve Xperia Z4 Tablet modellerini gelecek yıl göremeyebiliriz. Yine de kesin detaylar yıl başında belli olacak.

http://www.phonearena.com/news/Alleged-5.4-Xperia-Z4-specs-and-pictures-leak-coming-January-5th-alongside-a-5.9-Z4-Ultra_id63165