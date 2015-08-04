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Xperia Z5 ve Z5 Compact ilk kez görüntülendi, parmak izi okuyucusu dikkat çekiyor

3 yıl
4,6b
1
44
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xperia Z5 ve Z5 Compact ilk kez görüntülendi, parmak izi okuyucusu dikkat çekiyor
 
Sony kısa bir süre önce Almanya'da düzenlenen IFA fuarı kapsamında düzenleyeceği etkinlikte bir çok yeni ürün tanıtacağını duyurmuştu. Sony İtalya'nın Twitter üzerinden yaptığı duyurunun görselinde akıllı telefon, akıllı saat, televizyon, kulaklık, walkman, fotoğraf makinesi ve Playstation kontrolcüsü yer alıyordu. Japon üreticinin bir çok alanda tanıtacağı yeni ürünler merakla beklenirken akıllı telefon kategorisinde ise gözler Xperia Z5'e çevrilmiş durumda.
@vizileaks isimli Twitter kullanıcısı ise merakı bir nebze gidermiş durumda. Kullanıcı kısa bir süre önce Xperia Z5 ve Z5 Compact'a ait ilk görselleri yayınladı. iPhone 5S ile birlikte görüntülenen iki modelin de parmak izi okuma ekranının açık olduğu görülüyor. Sızıntılar doğruysa Sony ilk kez akıllı telefonlarında parmak izi sensör kullanmış olacak. Ancak sensörün yerleştirildiği yer de oldukça ilginç. Daha önce fiziksel buton veya arka kısımda kameranın altında bulunan parmak izi sensörleri görmüştük, Sony ise sensörü cihazın sağ kısmında bulunan güç butonuna yerleştirmeyi tercih etmiş.
Bunun dışında sağ kısımda ses açma/kapama butonları yine güç butonlarının altına konumlandırılırken en kısımda deklanşör butonu da unutulmamış. Görüntüden anlaşıldığı kadarıyla yeni model C tipi çift taraflı takılabilen USB bağlantısına sahip olmayacak.
2 Eylüldeki özel etkinlikte tanıtılması beklenen telefonun teknik özellikleri ise şimdilik sadece tahmin seviyesinde. Bu tahminler arasında ise 64-bitlik 4 adet özelleştirilmiş Kyro çekirdeğine sahip olacak Snapdragon 820, 4GB RAM, 21MP çözünürlüğünde IMX230 Exmor RS sensör yer alırken bir de  4500mAh kapasiteli batarya bulunuyor.
Sony İtalya'nın IFA etkinliği ile ilgili attığı tweete aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

http://www.gsmarena.com/live_image_allegedly_shows_the_xperia_z5_and_z5_compact-news-13373.php Yorum Yaz
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emre0102 3 yıl en beğenilen
altta 3 parmak boşluk var resmen, az daha büyük yapsalar avuç içi de okurmuş
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| OMG! | 3 yıl
z5 compact eğer bataryası güzel olursa sonraki telefonum olur
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GoldPunch 3 yıl
4500mah olacagini sanmam. 3200 ile 2900mah arasinda seyrediyor sony amiral gemileri. Ama olursa muthis olur.
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DH Misafiri 3 yıl
Ya z serisi ile başlayıp tasarım aynı diyen ergenler görüyorum hangi büyük firma amiral gemilerin tipini değiştirdi z serisi böyle farklı tasarım istiyorsan Xperia c serisi t serisi al ne tip adamsınız sizler ya biride parmak okuyucu güç butonuna koymuş iyk demiş boşluğa koysaydıya demiş ah be adam elini oraya götürmen zor tek hareketle elini kaldırmadan güç butonuna koymak cihazı eline tam kavrayarak tutmak çok akıllıca o kadar küçük bir yer zekice sony yenilikçi ve zeki bir firma eğer bu özellikte gelirse 1 numara z3 satar bunu direk alırım.
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fuujitsu 3 yıl
Adamlar yapiyor. Bence bu sefer tam olmus. Umarim guzel cikislar yapar Sony bu son cikaracagi telefonlarla.
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V4LKyR 3 yıl
Snapdragon 820 ile gelirse havada alırım. Yere düşmeden yakalarım.
Güç butonunda parmak izi okuyucusu olması da gayet güzel olmuş. İyi düşünmüşler. Sağlıklı çalışırsa muhteşem olur.
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MonsterMMORPG 3 yıl
xperia z2 canavar telefon

iphone 6s den daha sağlam

ancak 480 fps hd kayıt felan gelirse telefonu yenilerim
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TearsForFears 3 yıl
her zamanki gibi en iyi telefon geliyor.Compact modeli o boyutta en iyi donanıma sahip olacaktır her zaman olduğu gibi.Z5 te en güncel donanımla gelecektir parmak izi pluyucusuna bence çok gerek yoktu ama bir yerden başlamaları iyi olmuş yan tarafa koymaları farklı olmuş bence güzel fikir
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khems 3 yıl
Haberin doğru olduğundan emin miyiz?
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BekirTemel 3 yıl
Compact serisinin fanıyız ama o çerçevelerden telefon çıkar.
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Fallout 3 yıl
z3c'yi satıp z5c'ye geçerim direkt. tatava yapmam.
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yunus626emre 3 yıl
Güç butonuna parmak izi okuyucu koymak

Ancak Sony gibi bi firma böyle saçma sapan bi şey düşünürdü
Altta o kadar boşluk var oraya buton koyamıyor musunuz :/
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blackzeros 3 yıl
kod numaraları s60 ve s70 ,islemcileri sd810 , compact 720p 4,6 inch , z5 1080p 5,2 inch olacak simdiye kadar bazi kayıt sitlerinden ortaya cıkan bilgiler bunu gosteriyor yani %99 boyle gelecekler.
z5 ultra olması beklenen s70+ adli kod adli bir model daha var ekran 5,5 inch olacak.bu modelin kayitlari henuz ortada yok muhtemlen daha sonra cikacak. eger ilk cikan haber dogruysa sony ifa'yi beklemeden 15 gun icinde bu 2 modeli duyurabilir.
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Şebboy 3 yıl
Şu compact telefona full HD fetişliğini anlayamıyorum. O boyutta ekranda ne farkedecek, ayrıca pil ömrünü kısaltmıyor mu? Biri hayrına anlatırsa memnun olurum
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assasin34 3 yıl
parmak izi okuyuculu cihaz alacaksam iphone alırım.s6'daki parmak izi taramada fena değil ama iphone'nun yerini tutmuyor.bunda en önemli nokta home tuşunun yapısı.tam o iş için üretilmiş.
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