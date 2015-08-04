Xperia Z5 ve Z5 Compact ilk kez görüntülendi, parmak izi okuyucusu dikkat çekiyor

Sony kısa bir süre önce Almanya'da düzenlenen IFA fuarı kapsamında düzenleyeceği etkinlikte bir çok yeni ürün tanıtacağını duyurmuştu. Sony İtalya'nın Twitter üzerinden yaptığı duyurunun görselinde akıllı telefon, akıllı saat, televizyon, kulaklık, walkman, fotoğraf makinesi ve Playstation kontrolcüsü yer alıyordu. Japon üreticinin bir çok alanda tanıtacağı yeni ürünler merakla beklenirken akıllı telefon kategorisinde ise gözler Xperia Z5'e çevrilmiş durumda.

@vizileaks isimli Twitter kullanıcısı ise merakı bir nebze gidermiş durumda. Kullanıcı kısa bir süre önce Xperia Z5 ve Z5 Compact'a ait ilk görselleri yayınladı. iPhone 5S ile birlikte görüntülenen iki modelin de parmak izi okuma ekranının açık olduğu görülüyor. Sızıntılar doğruysa Sony ilk kez akıllı telefonlarında parmak izi sensör kullanmış olacak. Ancak sensörün yerleştirildiği yer de oldukça ilginç. Daha önce fiziksel buton veya arka kısımda kameranın altında bulunan parmak izi sensörleri görmüştük, Sony ise sensörü cihazın sağ kısmında bulunan güç butonuna yerleştirmeyi tercih etmiş.

Bunun dışında sağ kısımda ses açma/kapama butonları yine güç butonlarının altına konumlandırılırken en kısımda deklanşör butonu da unutulmamış. Görüntüden anlaşıldığı kadarıyla yeni model C tipi çift taraflı takılabilen USB bağlantısına sahip olmayacak.

2 Eylüldeki özel etkinlikte tanıtılması beklenen telefonun teknik özellikleri ise şimdilik sadece tahmin seviyesinde. Bu tahminler arasında ise 64-bitlik 4 adet özelleştirilmiş Kyro çekirdeğine sahip olacak Snapdragon 820, 4GB RAM, 21MP çözünürlüğünde IMX230 Exmor RS sensör yer alırken bir de 4500mAh kapasiteli batarya bulunuyor.

Sony İtalya'nın IFA etkinliği ile ilgili attığı tweete aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.gsmarena.com/live_image_allegedly_shows_the_xperia_z5_and_z5_compact-news-13373.php