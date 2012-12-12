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Yahoo! Mail uygulaması Windows 8 için duyuruldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin en büyük mail portallarından olan Yahoo, Windows 8 platformu için de mail uygulamasını yayınladı.

Uygulama ile kolay kullanılan arayüz, fotoğraf, video ve döküman paylaşımı, başlangıç ekranına bilgi penceresi ekleyebilme, mesaj listesinde sonsuz kaydırma, çoklu seçim yapabilme, mail adreslerini otomatik tamamlama, zoom imkanı gibi özellikler sunuluyor. 

Ayrıca Yahoo!, uygulama ile birlikte web istemcisi için de kullanıcı tecrübesini güncelledi. 

http://apps.microsoft.com/webpdp/en-US/app/yahoo-mail/f90f38b5-101d-4efd-ab04-9d89cf0784dd


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invisible 6 yıl
android içinde adam akıllı yaptılar uygulamayı. Tebrik etmek lazım.
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