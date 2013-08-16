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Yahoo hava durumu uygulaması, Android için tasarımsal olarak yenilendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yahoo hava durumu uygulaması, Android için tasarımsal olarak yenilendi
Geçtiğimiz aylarda iOS versiyonu tasarımsal değişiklikler ile güncellenen Yahoo hava durumu uygulaması, şimdi de benzer güncellemeyi Android platformu için aldı.
iOS sürümü ile benzer tasarım anlayışıyla modern ve sade ara yüzü üzerinden kişilere detaylı sıcaklık, rüzgar, gün doğumu ve gün batımı saatleriyle nem gibi konularda bilgiler sağlayabilen Yahoo! Weather, belirlenen konumları Flickr içerisinden gelen fotoğraflar ile görsel olarak daha etkili bir şekilde sunabiliyor. Artık 10 günlük hava durumu bilgisi de verebilen uygulama, ayrıca Android cihazların kilit ekranına widget şeklinde eklenebiliyor ve kötü hava şartlarına karşı özel alarmlar kurulabiliyor.
Ücretsiz olarak elde edilebilen Yahoo! Weather hava durumu uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yahoo.mobile.client.android.weather&hl=en Yorum Yaz
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Elder Wand 6 yıl
Güzele benziyor denemek lazım.
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